I “Vreneli” e la popolazione svizzera, una lunga storia d’amore

In Svizzera non è insolito conservare delle monete d’oro insieme ad altri oggetti preziosi. Keystone / Gaetan Bally

Serie Curiosità rossocrociate , Episodio 77: Il valore dell’oro tocca livelli record in un mondo segnato da tensioni economiche e politiche. Questo aumenta l’attrattiva del “Vreneli”, la moneta d’oro svizzera già molto apprezzata dalle famiglie elvetiche. La coniazione di una nuova moneta ha suscitato enorme interesse, anche se l’operazione si è rivelata un fiasco online.

In Svizzera, può valere la pena essere molto attenti quando si trasloca o si sgombera un appartamento. Non è infatti raro trovare un “Vreneli” ben nascosto in fondo a un cassetto, in una borsa o persino nella fodera di un vecchio cappotto.

Queste monete d’oro sono molto popolari. Per lungo tempo sono state un regalo piuttosto comune da parte di padrini e madrine in occasione di battesimi o cresime. Spesso erano anche tra i premi principali della tombola. Nelle famiglie svizzere, non sono affatto una rarità.

Un mezzo di pagamento

Queste monete sono state coniate in massa. Quella più comune, di un valore nominale di 20 franchi, è stata prodotta in 58’234’255 esemplari tra il 1897 e il 1935 e tra il 1945 e il 1949.

Sul diritto si trovano lo stemma della Svizzera, il valore nominale e l’anno di emissione. Il rovescio presenta l’effigie di una giovane donna che simboleggia la Svizzera, con le montagne sullo sfondo e la scritta “Helvetia”. Il bordo è inciso con 22 stelle, che rappresentano il numero di Cantoni dell’epoca.

Queste monete da 20 franchi in oro sono soprannominate “Vreneli”. L’origine del termine, in uso dal 1943, non è certa, ma secondo l’interpretazione più diffusa deriverebbe dal diminutivo di “Verena”, un nome femminile un tempo molto diffuso nella Svizzera tedesca.

Esiste anche una moneta da 10 franchi, soprannominata “mezzo Vreneli”. Queste monete sono state coniate solo tra il 1911 e il 1916 e nel 1922. Sono quindi meno comuni rispetto a quelle da 20 franchi, ma non rare, dato che ne sono stati messi in circolazione 2,6 milioni di esemplari.

La produzione massiccia di queste monete si spiega con il fatto che venivano utilizzate come mezzo di pagamento, prima di essere progressivamente sostituite dalle banconote. In Svizzera, sono state accettate come mezzo di pagamento ufficiale fino al 1936.

Quando il “Vreneli” valeva quanto un marengo Non è stato necessario attendere l’introduzione dell’euro per vedere una moneta unica in circolazione in Europa. Nel 1865, Francia, Belgio, Svizzera e Italia crearono l’Unione monetaria latina. La Grecia si unì al gruppo nel 1868. In seguito a tale sistema, le monete nazionali di riferimento coniate tra il 1865 e il 1927 avevano lo stesso peso in oro fino. Così, le monete da 20 franchi svizzeri (“Vreneli”), 20 franchi francesi (marenghi o Napoleoni), 20 franchi belgi, 20 lire o 20 dracme avevano lo stesso valore e potevano essere utilizzate nei diversi paesi dell’unione. Molti altri Paesi – con l’eccezione significativa del Regno Unito e dell’Impero tedesco – si associarono all’Unione latina. Di conseguenza, monete d’oro come quelle da 20 leva (Bulgaria), 8 fiorini (Austria-Ungheria), 20 dinari (Serbia) o 20 lei (Romania) avevano lo stesso valore del “Vreneli” svizzero. L’Unione latina fu colpita dalle perturbazioni monetarie causate dalla Prima guerra mondiale e venne ufficialmente sciolta nel 1927. Gli standard dell’unione riguardavano anche le monete d’argento. È interessante notare che le ultime monete coniate secondo questi standard sono state quelle svizzere da 50 centesimi, 1 e 2 franchi fino al 1967. Non stupitevi quindi se i distributori automatici le rifiutano: è perché la percentuale di argento le rende più pesanti rispetto alle monete emesse successivamente.

Oggi non è più possibile acquistare un’auto o un orologio di lusso con monete sonanti. Tuttavia, queste non hanno perso del tutto la loro utilità. Oltre al loro valore come oggetti da collezione, le monete d’oro mantengono una funzione economica, permettendo di diversificare gli investimenti e di disporre di beni rifugio facilmente trasportabili.

Un tesoro in fondo al cassetto?

Considerata la loro ampia diffusione, i “Vreneli” hanno solo un “valore metallico intrinseco”. In termini più semplici, queste monete valgono generalmente quanto il loro peso in oro secondo la quotazione del giorno. Il che, vista l’impennata del prezzo del metallo giallo, è già una buona notizia.

A questo prezzo va aggiunta una commissione di circa il 5% per gli intermediari. Per dare un’idea, al momento della stesura di questo articolo, un “Vreneli” da 20 franchi di un’annata comune valeva tra i 528 e i 555 franchi.

Ma come spesso accade nel mondo del collezionismo, i prezzi possono salire alle stelle in base alla rarità. È il caso del “Vreneli con la ciocca”. La presenza di una piccola ciocca di capelli sulla fronte della Verena di questa moneta di prova coniata nel 1897 può far salire il suo valore fino a 100’000–150’000 franchi.

Stessa fascia di prezzo per il “Vreneli di Gondo”. Questa moneta, anch’essa del 1897, è particolare perché è stata prodotta con oro svizzero estratto dalla miniera di Gondo, in Vallese. Si riconosce per la piccola croce incisa all’interno della croce svizzera e per la tonalità più chiara e verdastra, dovuta all’assenza di rame nella lega.

Ma non è il caso di rovistare l’intero appartamento alla ricerca di un tesoro nascosto: le probabilità di trovare queste monete sono minime, poiché ne sono stati coniati rispettivamente 12 e 29 esemplari.

Le probabilità sono leggermente più alte di trovare un “Vreneli” da 100 franchi del 1925. Questa moneta di prestigio, più grande delle monete comuni, fu emessa su richiesta del presidente della Confederazione dell’epoca, Jean-Marie Musy. Si stima che ne restino circa 3’500 in circolazione. Il suo valore metallico è di circa 2’500 franchi, ma la sua rarità le conferisce un valore numismatico compreso tra 15’000 e 20’000 franchi.

Un fiasco online

Per commemorare il centenario del “Vreneli” da 100 franchi, la Zecca federale svizzera (Swissmint) ha coniato Collegamento esterno2’500 esemplari di una versione che combina tradizione e modernità. Questa riedizione ha suscitato grande interesse tra le persone appassionate di numismatica, ma anche molta frustrazione.

La stragrande maggioranza delle persone dovrà accontentarsi delle foto per ammirare i nuovi “Vreneli” da 100 franchi. Swissmint

I 2’500 pezzi della moneta commemorativa sono stati messi in vendita al prezzo di 3’500 franchi ciascuno nello shop online di Swissmint, il 1° luglio alle ore 09:00. Tuttavia, l’elevato numero di accessi ha mandato quasi subito il sito in tilt. E quando la situazione è stata ripristinata, verso mezzogiorno, tutte le monete erano già state vendute.

Nonostante questi problemi tecnici, non tutti sono rimasti a mani vuote. Oggi si trovano monete commemorative su siti d’aste a prezzi anche dieci volte superiori rispetto a quello iniziale.

Questa situazione ha generato incomprensione e rabbia. Il domenicale SonntagsZeitung ha riferito che un collezionista ha sporto denuncia presso il Ministero pubblico della Confederazione, accusando Swissmint di aver manipolato il proprio negozio online a favore di 27 commercianti privilegiati.

Anche la Delegazione delle finanze del Parlamento si occuperà della vicenda. Da parte sua, il Dipartimento federale delle finanze, che sovrintende Swissmint, respinge categoricamente le accuse.

La riedizione di questa moneta di prestigio è stata dunque parzialmente rovinata da questo intoppo tecnico. Una consolazione, però, rimane: la fascinazione per l’oro sembra avere ancora lunga vita in Svizzera.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Traduzione con il supporto dell’IA/lj

