Come una piaga biblica: “Piovevano rondini morte”

Le rondini erano indebolite. Alcune non ce l'hanno fatta nonostante siano state trasportate a sud. ETH/Bildarchiv

Serie Curiosità rossocrociate , Episodio 43: Nell'autunno del 1974, in Svizzera un'ondata di freddo minacciò le rondini. In un'operazione di salvataggio senza precedenti, fino a due milioni di uccelli migratori furono portati a sud delle Alpi in aereo o in treno.

Nel settembre del 1974, improvvisamente la temperatura crollò. Era molto più freddo del solito in questo periodo dell’anno. Migliaia di rondini che non avevano ancora attraversato le Alpi verso sud furono sorprese dall’improvvisa ondata gelida.

Guido Viel ricorda ancora bene quell’autunno. “Piovevano rondini”, racconta l’ormai 86enne argoviese. “Si schiantavano a terra mentre planavano, completamente esauste”. Molti animali morirono di conseguenza.

Guido Viel nel tempo libero raccoglieva le rondini, le nutriva con lievito vegetale e carne macinata nel tentativo di riportarle in salute. Insieme agli amici, trascorreva le notti a prendersene cura.

Rondini affamate in ufficio

Nel suo posto di lavoro presso l’Istituto Paul Scherrer (PSI), nota struttura di ricerca, aveva steso delle corde su cui le rondini sedevano vicine l’una all’altra, racconta Guido Viel. Gli uccelli indeboliti aprivano il becco quando lo vedevano arrivare con le pinzette e il cibo improvvisato.

I volatili erano così indeboliti che avevano perso la paura dell’essere umano. “Quando si sta morendo di fame, non ci si preoccupa di chi sia a portarci il cibo”.

Non è più in grado di dire quante rondini lui e i suoi amici siano riusciti a riportare in salute. “Dobbiamo averne salvate migliaia”. Per l’amante degli animali Viel di Argovia, tuttavia, la storia del salvataggio delle rondini durò solo pochi giorni.

La liberazione di circa 8'000 rondini alla stazione ferroviaria di Bellinzona. Keystone/STR L'11 ottobre 1974, un aereo della Swissair con 9'000 rondini a bordo atterrò all'aeroporto di Ellinikon, in Grecia, dove furono liberate. Keystone Scatole di rondini sono state caricate sugli aerei e trasportate a sud. Keystone

Portò i pennuti che aveva nutrito dal PSI al centro di cura degli uccelli di Würenlos. Da lì, le rondini raggiunsero Kloten, dove vennero trasportate a sud con un volo Swissair, oppure in treno. Le Ferrovie federali svizzere misero a disposizione un vagone bagagli per gli uccelli migratori, portandoli in Ticino.

Solidarietà internazionale

Nell’autunno del 1974 molti volontari parteciparono al salvataggio delle rondini. In Svizzera, ma anche nei Paesi limitrofi, associazioni ambientaliste e numerosi volontari lanciarono una vasta campagna di protezione della specie.

Potrebbe succedere ancora? Livio Rey, portavoce dell’Istituto Ornitologico di Sempach, parla degli eventi migratori degli uccelli di allora e di oggi. SRF News: Alla luce dei cambiamenti climatici, è pensabile oggi un inizio così precoce dell’inverno? Livio Rey: È possibile, come abbiamo visto quest’autunno in Austria e anche nell’Europa orientale. Le situazioni meteorologiche stanno diventando più violente e instabili, è ipotizzabile che un periodo di pioggia come quello del 1974 possa verificarsi con maggiore frequenza. Le rondini devono migrare verso sud, altri uccelli migratori rimangono qui, non è vero? Le rondini sono uccelli esplicitamente migratori che svernano nell’Africa subsahariana. Altri uccelli che svernano nell’Europa meridionale possono adattarsi meglio, come il nibbio rosso o la cicogna bianca. Quali risultati ha ottenuto l’operazione di salvataggio? È difficile dirlo. Ci sono state rondini che non ce l’hanno fatta. Erano già gravemente indebolite. Ci sono indicazioni che fanno supporre che le popolazioni siano diminuite dopo quell’autunno. Ma si sono riprese dopo qualche anno, come dimostrano i dati. Questa iniziativa aveva anche a che fare con la popolarità delle rondini, non è vero? Le rondini sono uccelli amati e nella credenza popolare portano fortuna. Questo è profondamente radicato. È da qui che nasce l’interesse ad aiutarle. L’intervista è stata condotta da Alex Moser, SRF

Secondo un esperto dell’Istituto ornitologico di Sempach, l’operazione di salvataggio delle rondini del 1974 è unica per la sua portata e non è mai avvenuta prima.

Tuttavia, le operazioni di salvataggio di uccelli in difficoltà non sono rare. Nell’autunno del 1931, ad esempio, circa 100’000 rondini furono trasportate in aereo o in treno da Vienna a Venezia, dove vennero liberate.

Pioggia di rondini in Austria 50 anni dopo

Quest’anno, un incidente simile si è verificato durante i temporali in Austria. Lì, un’ondata di freddo e pioggia continua a metà settembre ha colto di sorpresa gli uccelli. Il risultato: un blocco della migrazione, le rondini non potevano andare oltre.

Una tempesta ha colpito l’Austria nel settembre 2024. Il freddo e la pioggia hanno colto di sorpresa migliaia di uccelli. Keystone/Helmut Fohringer

