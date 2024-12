Svizzera e UE hanno trovato un accordo

QUESTIONI ISTITUZIONALI: Il recepimento dinamico del diritto sarà limitata ai 5 accordi dei Bilaterali I e ai 3 nuovi accordi (energia elettrica, sicurezza alimentare e sanità). E questo nel pieno rispetto della Costituzione svizzera, referendum compresi.

La questione della risoluzione delle controversie continuerà ad essere trattata in prima istanza nell’ambito del Comitato misto. In caso di disaccordo, la controversia sarà sottoposta a un tribunale arbitrale congiunto (i giudici saranno nominati metà dall’UE e l’altra metà dalla Confederazione).

AIUTI DI STATO: L’UE controlla gli aiuti di Stato concessi dai suoi membri. Sono vietati a meno che non vi siano deroghe. In Svizzera, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni devono notificare all’autorità di vigilanza qualsiasi nuovo aiuto di Stato che superi una certa soglia e non sia soggetto a una deroga. L’autorità di vigilanza emette un parere non vincolante.

L’obbligo di monitorare gli aiuti di Stato sarà limitato agli accordi sui trasporti terrestri, sull’elettricità e sul trasporto aereo. L’accordo prevede eccezioni per i servizi pubblici. Nell’Accordo sull’elettricità, le norme sugli aiuti di Stato prevedono accordi specifici. I principali aiuti di Stato esistenti in questo settore saranno mantenuti.

IMMIGRAZIONE: La direttiva sulla libera circolazione dei cittadini dell’UE è stata adottata in una versione “su misura” per la Svizzera. È collegata a un meccanismo di protezione che comprende eccezioni – in particolare per quanto riguarda l’espulsione di criminali stranieri – e garanzie. Completa il pacchetto una specifica clausola di salvaguardia, che può essere invocata in caso di gravi problemi economici o sociali.

A tutti i cittadini dell’UE si applica ora un periodo minimo di cinque anni prima di poter prendere in considerazione la concessione di un permesso di dimora. I frontalieri continueranno a ricevere un permesso di soggiorno specifico. Anche i lavoratori autonomi dovranno registrarsi.

La Svizzera si impegna inoltre a trattare gli studenti dell’UE su un piano di parità con gli studenti svizzeri per quanto riguarda le tasse universitarie.

PROTEZIONE SALARIALE: La Svizzera ha adottato le direttive europee sui lavoratori distaccati. Le aziende dovranno pagare ai lavoratori distaccati un salario equivalente a quello applicato in Svizzera. Il monitoraggio continuerà a essere effettuato da comitati misti (sindacati e datori di lavoro) e dai Cantoni.

In base alla clausola di non regressione, la Svizzera non deve adottare gli sviluppi della legislazione europea sui lavoratori distaccati che indeboliscono il livello di protezione elvetico in materia di retribuzione e condizioni di lavoro. Questa clausola garantisce il livello di protezione salariale svizzero. Per quanto riguarda la compensazione dei costi, la Svizzera potrà sfruttare “il margine di manovra offerto dalla direttiva UE per ridurre il più possibile il rischio di distorsione della concorrenza”.

TRASPORTI TERRESTRI: la Svizzera è riuscita a ottenere una serie di punti aggiuntivi durante i negoziati. In particolare, è riuscita a garantire la certezza giuridica degli strumenti svizzeri per la pianificazione e la garanzia delle linee ferroviarie rispetto all’UE. Ha inoltre ottenuto il diritto di continuare ad aggiudicare direttamente i contratti per il trasporto ferroviario transfrontaliero sul territorio svizzero, senza dover indire gare d’appalto pubbliche.

Da parte sua, la Svizzera ha adottato le norme UE sull’assistenza al trasporto terrestre transfrontaliero. Il servizio pubblico è esente.

La Svizzera è pronta per un’apertura controllata del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. Le compagnie straniere potranno offrire servizi ferroviari transfrontalieri indipendenti verso la Svizzera, a condizione che ottengano una linea ferroviaria. Lo stesso vale per la Svizzera. Le aziende straniere devono rispettare le condizioni di lavoro e i salari svizzeri quando operano in Svizzera.

È stata inoltre mantenuta la priorità dell’orario fisso per il trasporto pubblico in Svizzera. Le compagnie ferroviarie straniere possono offrire collegamenti internazionali con la Svizzera solo se sono disponibili linee ferroviarie al di fuori di quelle riservate al traffico passeggeri nazionale a orario fisso e al trasporto merci sulla parte di percorso all’interno della Svizzera. In cambio, i Paesi dell’UE potranno dare alle loro compagnie la priorità sulle loro reti.

Nel trasporto stradale transfrontaliero sono protette alcune eccezioni, come il divieto di circolazione per i veicoli pesanti oltre le 40 tonnellate e il divieto di guida notturna e domenicale per gli autocarri. Viene sostenuta l’Iniziativa delle Alpi. Infine, l’UE accetta la tassa sui veicoli pesanti (TTPCP), con tariffe massime definite.

ACCORDI SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO (MRA): Gli elementi istituzionali saranno inclusi direttamente nell’MRA, il che garantirà che l’accordo, importante per le esportazioni, venga regolarmente aggiornato in futuro. La Svizzera potrà partecipare alla sorveglianza del mercato dell’UE sulle misure che garantiscono la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le eccezioni relative al preconfezionamento saranno mantenute. La Svizzera e la Commissione europea discuteranno l’attuazione dell’MRA, tenendo conto delle esigenze degli attori economici.

TRASPORTI AEREI: La Svizzera è riuscita a ottenere lo scambio dei diritti di cabotaggio, che dà alle compagnie aeree svizzere il diritto di offrire voli nazionali in qualsiasi Paese dell’UE. Lo stesso vale per i vettori europei.

La Confederazione ha inoltre assicurato la partecipazione degli operatori svizzeri a SESAR 3 (Single European Sky ATM Research) nell’ambito dell’associazione della Svizzera a Horizon Europe. L’obiettivo di questo programma di ricerca è quello di modernizzare i servizi di navigazione aerea in Europa e di promuovere l’adozione di nuove tecnologie all’avanguardia da parte del mercato.

AGRICOLTURA: Per quanto riguarda i prodotti agricoli, il 50% delle esportazioni svizzere è destinato all’UE e il 74% delle importazioni proviene dall’UE. Le eccezioni esistenti previste dall’attuale accordo agricolo (ad esempio il divieto di transito del bestiame) sono state mantenute. Sono state negoziate nuove eccezioni, in particolare nei settori della protezione degli animali e degli organismi geneticamente modificati. È stato mantenuto l’obbligo di indicare il Paese di origine dei prodotti alimentari distribuiti in Svizzera.

La Svizzera e l’UE rimangono libere di perseguire le proprie politiche agricole come meglio credono. L’attuale protezione doganale (compresi i dazi doganali e i contingenti tariffari) sarà mantenuta. La Svizzera avrà l’auspicato accesso all’Autorità europea per la sicurezza alimentare e sarà integrata nel sistema di autorizzazione dell’UE per i prodotti fitosanitari.

ELETTRICITÀ: L’accordo sull’elettricità consente agli attori svizzeri – come Swissgrid – di partecipare su un piano di parità e senza ostacoli al mercato interno europeo dell’elettricità, alle piattaforme commerciali e ad altri organismi europei del settore. Inoltre, tutti i consumatori finali svizzeri potranno scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica.

Per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento, i Paesi limitrofi non potranno limitare le capacità di confine nei confronti della Svizzera, nemmeno in caso di crisi energetica. L’accordo stabilisce una cooperazione reciproca nel campo delle energie rinnovabili, senza impegnare la Svizzera ad adottare la legislazione ambientale dell’UE.

SANITÀ: L’accordo negoziato garantisce il pieno accesso ai meccanismi di sicurezza sanitaria dell’UE e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Rafforza gli strumenti per garantire una migliore protezione della popolazione svizzera attraverso una maggiore capacità di allerta precoce e di reazione nel campo della sorveglianza epidemiologica.

L’accordo si concentra sulla sicurezza sanitaria. Tuttavia, è prevista la possibilità di estenderlo ad altri settori della salute, a condizione che ciò sia nell’interesse di entrambe le parti. Nell’ambito del programma pluriennale dell’UE, la Svizzera parteciperà solo all’area “preparazione alle crisi”.

PROGRAMMI UE: Un nuovo accordo associa la Svizzera ai programmi UE per l’istruzione, la ricerca e l’innovazione. Copre la partecipazione a Horizon Europe, Euratom, all’infrastruttura di ricerca ITER e al programma Europa digitale, Erasmus e EU4Health.

È aperta anche la partecipazione futura ad altri programmi dell’UE, ad esempio nei settori della cultura e delle operazioni spaziali.

FONDO DI COESIONE: In merito al contributo di coesione regolare della Svizzera, esso ammonterebbe a 350 milioni di franchi all’anno a partire dal 2030 fino al 2036. Nel frattempo, sempre a livello di coesione, la Svizzera si è impegnata a versare un importo finanziario supplementare per ogni anno dal 2025 alla fine del 2029 di 130 milioni di franchi. Questa somma non sarà versata nel budget dell’UE. Sarà invece destinata direttamente a programmi e progetti nei Paesi partner della Svizzera all’interno dell’Ue.