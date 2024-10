Negoziati Berna-Bruxelles, gli Stati membri dell’UE si oppongono alle eccezioni per la Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Torna a peggiorare la stima di cui gode l'economia svizzera nei media: è quanto rileva l'indice di reputazione Swiss Economy Reputation Index (SERX), sceso nel terzo trimestre a 95,0 punti, 0,3 punti in meno dei tre mesi precedenti.

La breve durata di uno stupro non può essere considerata un'attenuante nella determinazione della pena, precisa il Tribunale federale (TF) in una sentenza pubblicata martedì.

Il tribunale Zamoskvoretsky di Mosca ha condannato a tre anni di reclusione il ricercatore francese Laurent Vinatier, accusato dalle autorità russe di raccogliere informazioni militari senza essersi registrato come "agente straniero". Lo riporta l'agenzia Interfax.

Nel 2023 al servizio d'informazione sulle intossicazioni di Tox Info Suisse è giunto un considerevole numero di chiamate: le richieste di consulenza per avvelenamenti al numero 145 sono state 41'263, l'1,7% in più rispetto al 2022. In media 113 chiamate al giorno.

