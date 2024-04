In Georgia non si placano le polemiche per una legge controversa

Il Parlamento georgiano ha detto il primo sì - sui tre necessari - a una nuova legge che in sintesi chiede di considerare "agenti stranieri" media e ONG finanziati dall'estero per oltre il 20%. La nuova norma suscita forti critiche. 1 minuto Contenuto esterno In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative