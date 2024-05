Record di passeggeri per la Ferrovia retica

Il Bernina Express, tra le Alpi retiche, una tratta definita dal National Geographic una delle linee ferroviarie più suggestive al mondo. KEYSTONE

Anno da record il 2023 per la Ferrovia retica: trasportati quasi 16 milioni di passeggeri e traghettati 535'00 vetture. Un risultato ottenuto grazie alle tratte turistiche e al famoso trenino rosso del Bernina patrimonio UNESCO.

Per la Ferrovia retica, il 2023 è stato un anno da riocordare: non aveva mai trasportato così tanti passeggeri e automobili come nel 2023 (l’ultimo primato risaliva al 2019, prima della pandemia). Sono infatti state quasi 16 milioni le persone che hanno viaggiato lungo la rete ferroviaria, generando ricavi per 118,2 milioni di franchi e un utile di 9,4 milioni.

L’azienda di trasporti grigionese ha indicato che l’ottimo risultato è da attribuire in parte alle tratte più battute dai turisti, quelle che portano a Klosters, Davos, St. Moritz e Scuol, ma anche Ilanz e Poschiavo/Tirano. Anche il Bernina ExpressCollegamento esterno, dal 2008 Patrimonio mondiale UNESCO, è stato apprezzato, mettendo a segno così la cifra record di 350’000 passeggeri.

Un primato è stato raggiunto anche per il trasporto di autoveicoli: sono stati 535’000 quelli che hanno attraversato la galleria del Vereina che dalla Prettigovia porta in Engadina. In flessione sono invece state le entrate che riguardano il trasporto merci e l’infrastruttura.