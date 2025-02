L’ingegneria svizzera al suo apice: la funivia più ripida del mondo

La nuova cabina della funivia Schilthornbahn, che collega Stechelberg e Mürren Keystone / Anthony Anex

Serie Curiosità rossocrociate , Episodio 57: Un tratto della funivia Schilthornbahn, recentemente aperta al pubblico nella Svizzera centrale, è l'ultimo esempio d'ingegneria mozzafiato sulle Alpi svizzere. Ma quanto è ripida?

7 minuti

Thomas Stephens Nato a Londra, Thomas ha lavorato come giornalista per The Independent prima di arrivare a Berna nel 2005. Gli piace viaggiare e parla le tre lingue ufficiali della Confederazione, praticandole un po' dappertutto: nei pub, nei ristoranti e nelle gelaterie.

Una volta avevo un vicino al piano di sopra che, sporgendosi dal balcone, faceva scendere un secchio attaccato a una corda al suo gatto, che aspettava pazientemente di sotto. Il gatto saltava dentro e veniva tirato su. Mi è venuto in mente quel vicino, e il suo gatto, quando ho letto della funivia più ripida del mondo nell’Oberland Bernese.

Il 13 dicembre è stata inaugurata la prima delle tre sezioni del progetto Schilthornbahn 20XXCollegamento esterno, da 100 milioni di franchi svizzeri, che trasporta i passeggeri tra Stechelberg e Mürren e raggiunge una pendenza massima del 159,4%.

Contenuto esterno

“È davvero fantastico ciò che tutti i dipendenti hanno realizzato qui! Incredibile!”, ha detto @cobra1010 in risposta a questo videoCollegamento esterno dell’impresa di costruzioni. “Per realizzare qualcosa di simile, ci vuole un grande sforzo, intelligenza e abilità. L’ingegneria svizzera al suo apice!”.

Desiderate scoprire qualche curiosità sulla Svizzera? Abbonatevi alla nostra newsletter mensile.

Ma cosa significa esattamente il 159,4%? Beh, non si è in un secchio che risale in verticale, ma poco ci manca: per ogni metro percorso orizzontalmente, si sale di quasi 1,6 metri (espressa in gradi, la pendenza è di quasi 58°). A titolo di paragone, la funicolare più ripida del mondo, la Stoosbahn, nel canton Svitto, raggiunge una pendenza massima del 110% (47°).

>> Se volete saperne di più sulla Stoosbahn, vi consigliamo questo articolo.

Schilthornbahn SA

La funivia che collega Stechelberg a Mürren sfreccia a sette metri al secondo e permette di coprire un dislivello di 775 metri in quattro minuti: preparatevi a sentire le orecchie fischiare!

A causa della sua pendenza, le due cabine sono sospese a un braccio di 11 metri. Tutto è automatico, senza personale a bordo, ma le telecamere e i sensori sono sempre in funzione. Ogni cabina può ospitare fino a 85 persone, e il piano è quello di trasportarne 800 all’ora a pieno regime.

“Sono molto orgoglioso di aver partecipato a questo progetto impressionante, anche se abbiamo dovuto lavorare ad altezze vertiginose!”, ha detto @Saw4825.

Per raggiungere Mürren da Stechelberg occorrono appena quattro minuti Keystone / Anthony Anex

Sebbene la funivia Schilthornbahn non sia ancora stata riconosciuta dal Guinness dei primati, molte altre imprese ingegneristiche svizzere hanno ottenuto questo riconoscimento.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera da record: dalla ferrovia più ripida del mondo al più grande igloo Questo contenuto è stato pubblicato al Alcuni dei record mondiali più impressionanti e sorprendenti sono detenuti da ingegneri, scienziate e avventurieri svizzeri. Di più Svizzera da record: dalla ferrovia più ripida del mondo al più grande igloo

Funzionalità ed estetica

Conosco bene questa zona, avendo trascorso molto tempo a Mürren, un’incantevole località nella valle di Lauterbrunnen dove non circolano auto, arroccata sul bordo di un impressionante dirupo. A quei tempi, per raggiungere lo Schilthorn (la vetta) da Stechelberg (a valle), era necessario percorrere quattro sezioni: da Stechelberg a Gimmelwald, da Gimmelwald a Mürren, da Mürren a Birg e infine da Birg allo Schilthorn. L’intera salita, nei momenti di punta, poteva richiedere quasi un’ora.

Adesso, la prima sezione va direttamente da Stechelberg a Mürren, con la vecchia funivia che ancora si ferma a Gimmelwald. Secondo la Schilthornbahn SA, il tempo di percorrenza totale da Stechelberg a Schilthorn è stato ridotto da 32 a 22 minuti, e grazie a collegamenti ottimizzati, anche nei momenti di punta, non dovrebbero essere necessari più di 30 minuti.

In questo video, i progettisti delle nuove stazioni di Schilthorn spiegano come hanno unito funzionalità ed estetica, integrando le funivie nel paesaggio montano e preservando questa forma di trasporto di montagna, considerata patrimonio culturaleCollegamento esterno.

Contenuto esterno

La sezione più bassa delle tre, Stechelberg-Mürren, è stata aperta il 13 dicembre, così come una delle due funivie parallele Funifor che coprono la sezione centrale Mürren-Birg. Per il momento, tuttavia, Birg è il punto più alto che si può raggiungere. Lo Schilthorn rimarrà inaccessibile fino al 15 marzo, quando verrà inaugurata la prima delle due funivie Funifor tra Birg e lo Schilthorn. Il completamente dell’intero progetto è previsto per la primavera del 2026.

Su e giù

Lo Schilthorn, con il suo ristorante girevole, il Piz Gloria, è diventato famoso in tutto il mondo grazie alla sua apparizione nel film di James Bond del 1969, Al servizio segreto di Sua Maestà. La funivia più ripida del mondo attirerà probabilmente ancora più visitatori: la notizia è stata riportata dai media di tutto il mondo, dal Brasile all’India.

Tuttavia, sebbene il trasporto di 800 persone all’ora sulla montagna possa avere ricadute positive per l’economia, lo spettro del turismo di massa aleggia sulla regione.

Chi vive qui si trova in una posizione difficile: coabitare con il costante afflusso di escursioniste, sciatori, parapendiste e adepti del base jumping è spesso problematico, ma senza di loro sarebbe impossibile vivere. A Mürren, ad esempio, abitano circa 400 persone in pianta stabile e gli alberghi dispongono di 2’000 posti letto.

“La nuova Schilthornbahn è un’opera tecnica davvero affascinante”, ha scritto un lettore in risposta a un articolo sul giornale Berner OberländerCollegamento esterno. Ma questa prodezza ingegneristica suscita anche preoccupazioni: “Come faranno Lauterbrunnen e l’intera regione della Jungfrau a gestire il crescente flusso turistico in alta quota e a valle? A Lauterbrunnen si sta sviluppando un turismo di massa che, già oggi, è irragionevole. Con la costruzione della nuova funivia, ogni attrazione di questo bellissimo paese viene portata a un livello sempre più insopportabile”.

“Siamo disperati. La gente che vive qui non ha più posto a Lauterbrunnen”, ha detto un abitante alla radio pubblica svizzera SRF nel 2023. Il villaggio sta valutando l’introduzione di tariffe d’ingresso per i turisti, seguendo l’esempio di Venezia.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Tassare il turismo ‘mordi e fuggi’. Venezia fa scuola Questo contenuto è stato pubblicato al Prende piede anche in Svizzera l’idea di tassare i turisti giornalieri del ‘mordi e fuggi’, che costano in termini di servizi ma che portano ben poco in termini finanziari alle località turistiche. Di più Tassare il turismo ‘mordi e fuggi’. Venezia fa scuola

Mentre Svizzera Turismo parla di “puntuali colli di bottiglia a livello locale e temporale” piuttosto che di turismo eccessivo, a luglio il direttore dell’ente ha affermato di prendere “molto sul serio queste situazioni”. Per cercare di migliorare il quadro, Svizzera Turismo sta collaborando con i tour operator per promuovere la Confederazione durante la bassa stagione, concentrandosi soprattutto sui luoghi meno conosciuti dai turisti e dalle turiste.

Per quanto riguarda la funivia più ripida del mondo, dal 15 marzo dalla cima dello Schilthorn si potrà godere di una vista mozzafiato 365 giorni all’anno.