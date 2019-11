Soddisfazione è stata espressa anche tra gli oltre 1'800 italiani, su un totale di 12'000 fisici attivi nell'acceleratore di particelle (Lhc) in riva al Lemano, che tra non molto tempo avrà un suo successore più potente in corso di realizzazione che fornirà agli scienziati dieci volte più dati.

Fabiola Gianotti confermata alla testa del Cern di Ginevra 06 novembre 2019 - 19:51 La fisica Fabiola Gianotti è stata confermata alla direzione generale del Cern di Ginevra per altri 5 anni. Si tratta della prima volta che il prestigioso centro di ricerca europeo rinnova il mandato alla stessa persona. "È un grande onore e privilegio, ma anche una responsabilità, provo una grande emozione", ha commentato la 59enne romana, distintasi per i suoi studi sul bosone di Higgs e alla testa del Cern dal gennaio 2016. Il servizio del TG. Soddisfazione è stata espressa anche tra gli oltre 1'800 italiani, su un totale di 12'000 fisici attivi nell'acceleratore di particelle (Lhc) in riva al Lemano, che tra non molto tempo avrà un suo successore più potente in corso di realizzazione che fornirà agli scienziati dieci volte più dati. L'obiettivo su cui si sta adoperando il centro ginevrino, ha sottolineato la direttrice del Cern, "è cercare di rispondere a questioni ancora aperte sulla materia e l'universo".