La progettazione del centro è stata affidata come detto a Renzo Piano. L'insieme sarà composto da tre padiglioni collegati tra di loro con un ponte, "un ponte sia in senso fisico che metaforico, che collegherà la scienza alla società", ha spiegato l'architetto italiano.

"Vogliamo essere una fonte d'ispirazione per la giovane generazione mostrandole la bellezza della scienza", ha aggiunto Fabiola Gianotti. Il Cern svilupperà anche dei programmi scolastici in collaborazione con la Fondazione Agnelli.

Obiettivo dello "Science Gateway" è di mostrare al pubblico cosa succede "nel più grande laboratorio al mondo per la fisica delle particelle", ha spiegato lunedì Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern. "Lavoriamo con strumenti complessi. Queste tecnologie non sono utili solo agli scienziati, ma all'intera società".

Al Cern di Ginevra nuovo centro della scienza 'made in Italy' 08 aprile 2019 - 20:56