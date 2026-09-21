I servizi della settimana scelti per te

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Redazione Swissinfo
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andrea balbo

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Relazioni italo-svizzere

“Trasferirsi 5’000 anni fa”: sulle tracce di chi attraversava le Alpi

Questo contenuto è stato pubblicato al Che cosa può dire il Neolitico al presente? Andrea Balbo, geoarcheologo all’Università di Ginevra, studia come le società antiche hanno attraversato le Alpi e interagito con l’ambiente.

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Il movimento si è unito alla sezione cantonale dell'UDC per creare "un progetto politico comune, solido e credibile".

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Svizzera, istruzioni per l’uso

Lega e UDC, l’alleanza è cosa fatta

Questo contenuto è stato pubblicato al In Ticino, le due fazioni di destra correranno insieme per le elezioni cantonali previste nel mese di aprile 2027, ricucendo così uno strappo in corso da mesi e cercando di dare maggiore stabilità futura alla destra nella Svizzera italiana.

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Un viadotto ferroviario sopra l'autostrada.

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Lavoro ed economia

Trasporti ’45: dubbi su priorità e finanziamento del piano da 50 miliardi

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Controllo federale delle finanze contesta le basi con cui il Consiglio federale ha ordinato le opere previste fino al 2045. Per l’organo di vigilanza, la redditività di alcuni progetti potrebbe essere sovrastimata e il finanziamento dell’intero pacchetto non è dimostrato

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grosso ventilatore in una stalla con delle mucche

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Svizzera, istruzioni per l’uso

L’estate svizzera da record: i numeri chiave

Questo contenuto è stato pubblicato al L’estate di quest’anno è stata la più calda e la più secca in Svizzera dall’inizio delle misurazioni nel 1864. Soltanto un record nazionale non è stato superato.

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>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Il Bernina Express nel villaggio di Poschiavo.

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Relazioni italo-svizzere

Un trasporto pubblico senza confini tra Grigioni e Lombardia

Questo contenuto è stato pubblicato al Autobus, treni e servizi di trasporto coordinati oltre confine: è l’obiettivo di Alta Rezia Connect (ARC), il progetto Interreg che coinvolge Grigioni e Valtellina.

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persona sdraiata attorniata da campane

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Svizzera, istruzioni per l’uso

Il campanaccio svizzero tra tradizione e politica

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel Canton Friburgo, la famiglia Brügger forgia da tre generazioni campane e campanacci, oggetti legati all’immaginario rurale svizzero. Ma dalla pandemia sono diventati anche strumenti di protesta, un’appropriazione problematica secondo un etnologo.

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Uno striscione appeso al Palazzo federale invoca la lingua italiana, probabilmente con un riferimento all'italiano come lingua comune nei cantieri

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Destinazione Svizzera

Più della metà delle persone italofone vive fuori dal Ticino: la sfida delle lingue minoritarie cambia volto  

Questo contenuto è stato pubblicato al Oltre la metà degli italofoni e circa sette romanciofoni su dieci vivono ormai fuori dalle rispettive regioni linguistiche tradizionali. Una trasformazione che sta spingendo la Confederazione a ripensare la tutela delle lingue minoritarie ben oltre i loro territori storici.

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>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Vannacci

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Relazioni italo-svizzere

Vannacci, il generale che sfida Giorgia Meloni da destra

Questo contenuto è stato pubblicato al Nella rassegna dei media svizzeri Roberto Vannacci guadagna terreno alla destra di Giorgia Meloni, mentre l’avanzata di UniCredit in Commerzbank mette Berlino sulla difensiva.

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