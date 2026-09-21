I servizi della settimana scelti per te

“Trasferirsi 5’000 anni fa”: sulle tracce di chi attraversava le Alpi
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Che cosa può dire il Neolitico al presente? Andrea Balbo, geoarcheologo all’Università di Ginevra, studia come le società antiche hanno attraversato le Alpi e interagito con l’ambiente.
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In Ticino, le due fazioni di destra correranno insieme per le elezioni cantonali previste nel mese di aprile 2027, ricucendo così uno strappo in corso da mesi e cercando di dare maggiore stabilità futura alla destra nella Svizzera italiana.
Trasporti ’45: dubbi su priorità e finanziamento del piano da 50 miliardi
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Il Controllo federale delle finanze contesta le basi con cui il Consiglio federale ha ordinato le opere previste fino al 2045. Per l’organo di vigilanza, la redditività di alcuni progetti potrebbe essere sovrastimata e il finanziamento dell’intero pacchetto non è dimostrato
>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:
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Relazioni italo-svizzere
Un trasporto pubblico senza confini tra Grigioni e Lombardia
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Autobus, treni e servizi di trasporto coordinati oltre confine: è l’obiettivo di Alta Rezia Connect (ARC), il progetto Interreg che coinvolge Grigioni e Valtellina.
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Nel Canton Friburgo, la famiglia Brügger forgia da tre generazioni campane e campanacci, oggetti legati all’immaginario rurale svizzero. Ma dalla pandemia sono diventati anche strumenti di protesta, un’appropriazione problematica secondo un etnologo.
Più della metà delle persone italofone vive fuori dal Ticino: la sfida delle lingue minoritarie cambia volto
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Oltre la metà degli italofoni e circa sette romanciofoni su dieci vivono ormai fuori dalle rispettive regioni linguistiche tradizionali. Una trasformazione che sta spingendo la Confederazione a ripensare la tutela delle lingue minoritarie ben oltre i loro territori storici.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
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Relazioni italo-svizzere
Vannacci, il generale che sfida Giorgia Meloni da destra
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Nella rassegna dei media svizzeri Roberto Vannacci guadagna terreno alla destra di Giorgia Meloni, mentre l’avanzata di UniCredit in Commerzbank mette Berlino sulla difensiva.
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