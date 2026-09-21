I servizi della settimana scelti per te

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “Trasferirsi 5’000 anni fa”: sulle tracce di chi attraversava le Alpi Questo contenuto è stato pubblicato al Che cosa può dire il Neolitico al presente? Andrea Balbo, geoarcheologo all’Università di Ginevra, studia come le società antiche hanno attraversato le Alpi e interagito con l’ambiente. Di più “Trasferirsi 5’000 anni fa”: sulle tracce di chi attraversava le Alpi

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Lega e UDC, l’alleanza è cosa fatta Questo contenuto è stato pubblicato al In Ticino, le due fazioni di destra correranno insieme per le elezioni cantonali previste nel mese di aprile 2027, ricucendo così uno strappo in corso da mesi e cercando di dare maggiore stabilità futura alla destra nella Svizzera italiana. Di più Lega e UDC, l’alleanza è cosa fatta

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Votazioni del 27 settembre: l’iniziativa sulla neutralità potrebbe subire una sconfitta pesante Questo contenuto è stato pubblicato al Secondo il secondo sondaggio SSR, per entrambi i testi in voto si prospetta la bocciatura. Di più Votazioni del 27 settembre: l’iniziativa sulla neutralità potrebbe subire una sconfitta pesante

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Altri sviluppi Lavoro ed economia Trasporti ’45: dubbi su priorità e finanziamento del piano da 50 miliardi Questo contenuto è stato pubblicato al Il Controllo federale delle finanze contesta le basi con cui il Consiglio federale ha ordinato le opere previste fino al 2045. Per l’organo di vigilanza, la redditività di alcuni progetti potrebbe essere sovrastimata e il finanziamento dell’intero pacchetto non è dimostrato Di più Trasporti ’45: dubbi su priorità e finanziamento del piano da 50 miliardi

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso La sessione autunnale si preannuncia esplosiva: accordi con l’UE, finanziamento dell’esercito e Mercosur Questo contenuto è stato pubblicato al Perti del nuovo accordo tra la Svizzera e l’UE vengono discusse per la prima volta nelle Camere. Anteprima della sessione parlamentare autunnale. Di più La sessione autunnale si preannuncia esplosiva: accordi con l’UE, finanziamento dell’esercito e Mercosur

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso L’estate svizzera da record: i numeri chiave Questo contenuto è stato pubblicato al L’estate di quest’anno è stata la più calda e la più secca in Svizzera dall’inizio delle misurazioni nel 1864. Soltanto un record nazionale non è stato superato. Di più L’estate svizzera da record: i numeri chiave

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Un trasporto pubblico senza confini tra Grigioni e Lombardia Questo contenuto è stato pubblicato al Autobus, treni e servizi di trasporto coordinati oltre confine: è l’obiettivo di Alta Rezia Connect (ARC), il progetto Interreg che coinvolge Grigioni e Valtellina. Di più Un trasporto pubblico senza confini tra Grigioni e Lombardia

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Il campanaccio svizzero tra tradizione e politica Questo contenuto è stato pubblicato al Nel Canton Friburgo, la famiglia Brügger forgia da tre generazioni campane e campanacci, oggetti legati all’immaginario rurale svizzero. Ma dalla pandemia sono diventati anche strumenti di protesta, un’appropriazione problematica secondo un etnologo. Di più Il campanaccio svizzero tra tradizione e politica

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Altri sviluppi Destinazione Svizzera Più della metà delle persone italofone vive fuori dal Ticino: la sfida delle lingue minoritarie cambia volto Questo contenuto è stato pubblicato al Oltre la metà degli italofoni e circa sette romanciofoni su dieci vivono ormai fuori dalle rispettive regioni linguistiche tradizionali. Una trasformazione che sta spingendo la Confederazione a ripensare la tutela delle lingue minoritarie ben oltre i loro territori storici. Di più Più della metà delle persone italofone vive fuori dal Ticino: la sfida delle lingue minoritarie cambia volto

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Vannacci, il generale che sfida Giorgia Meloni da destra Questo contenuto è stato pubblicato al Nella rassegna dei media svizzeri Roberto Vannacci guadagna terreno alla destra di Giorgia Meloni, mentre l’avanzata di UniCredit in Commerzbank mette Berlino sulla difensiva. Di più Vannacci, il generale che sfida Giorgia Meloni da destra

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