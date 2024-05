Caccia alta nei Grigioni aperta anche ai lupi

Altri sviluppi

Trentadue lupi abbattuti in Svizzera da dicembre

Questo contenuto è stato pubblicato al In un’intervista diffusa giovedì dai giornali del gruppo Tamedia, il ministro dell’ambiente afferma di non rimpiangere quanto fatto, malgrado il numero di attacchi al bestiame sia in calo. “Le cifre sono in ribasso, è vero, ma non è una situazione sostenibile per l’agricoltura di montagna se deve contare perdite nonostante misure di protezione spesso importanti”,…

Di più Trentadue lupi abbattuti in Svizzera da dicembre