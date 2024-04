Aumenta il fatturato di Swiss ma calano gli utili

La compagnia aerea Swiss ha aumentato i ricavi nei primi tre mesi del 2024, ma la redditività è calata, penalizzata dall’aumento dei costi del carburante e delle spese per il personale. Il Gruppo Lufhansa, del quale fa parte Swiss, ha invece chiuso il trimestre in perdita. Le prospettive per il 2024 sono però rosee.

La filiale di Lufthansa ha aumentato i ricavi nel primo trimestre dell’8,1% rispetto all’anno precedente, toccando 1,2 miliardi di franchi. La crescita è stata ottenuta grazie all’aumento del 17% del numero di passeggeri trasportati, pari a 3,7 milioni.

Tuttavia, la redditività è crollata durante il periodo in esame, con un utile operativo sceso del 60,8% a 30,7 milioni. Secondo Swiss la colpa è dell’inflazione e dell’impennata dei prezzi del carburante. Ma a pesare sul bilancio sono stati soprattutto i maggiori costi del personale derivanti dalla rinegoziazione dei contratti collettivi di lavoro per il personale di bordo e l’equipaggio di cabina.

In prospettiva, il direttore finanziario Markus Binkert si aspetta che i prossimi due trimestri offrano l’opportunità di riprendersi, in quanto “costituiscono la nostra stagione di punta”, con le vacanze di Pasqua e quelle estive.

Gruppo Lufthansa in perdita

A livello di Gruppo, Lufthansa presenta una perdita netta di 734 milioni di euro (erano 467 milioni di euro nel primo trimestre 2023). Per la seconda metà dell’anno Lufthansa prevede che il risultato operativo del Gruppo sarà superiore a quello dell’anno precedente e per l’intero anno attende ora un margine operativo rettificato di circa 2,2 miliardi di euro.

“Oggi ci lasciamo alle spalle il primo trimestre, segnato soprattutto dagli scioperi, e ci troviamo a un punto di svolta. Abbiamo raggiunto accordi di contrattazione collettiva a lungo termine per la maggior parte dei nostri dipendenti”, dichiara il Ceo di Lufthansa Carsten Spohr. “Ciò significa sicurezza e chiarezza per i prossimi anni. Vediamo ancora una domanda forte, che per l’estate è addirittura significativamente più alta rispetto allo scorso anno. Continuiamo quindi ad espandere la nostra offerta e a crescere, in particolare sulle rotte a lungo raggio”.