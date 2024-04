Swiss torna a Tel Aviv

La compagnia ha fatto sapere che la sicurezza di tutte e tutti resta una sua priorità. KEYSTONE/© KEYSTONE / ENNIO LEANZA

La compagnia aerea ha fatto sapere che i voli da e per Israele riprenderanno, ma che la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi continua a essere "la sua priorità assoluta".

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Swiss riprenderà martedì i voli da e per Tel Aviv. Dopo un’analisi approfondita della situazione, la compagnia aerea ha annunciato martedì di essere giunta alla conclusione che è possibile garantire la sicurezza delle operazioni di volo.

“Stiamo monitorando la situazione molto da vicino e apporteremo immediatamente le necessarie modifiche al nostro programma di volo in caso di cambiamento della situazione”, ha spiegato la filiale di Lufthansa, aggiungendo che la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi “è la sua priorità assoluta”.

I voli da e per Beirut restano invece sospesi fino a giovedì. Questo vale in particolare per il volo previsto per martedì. Infine, i velivoli continueranno a evitare lo spazio aereo iraniano fino a giovedì.