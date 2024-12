Il Politecnico federale di Losanna introduce il numero chiuso per gli studenti stranieri

Il Campus del Politecnico federale di Losanna. Keystone / Laurent Gillieron

Per garantire un elevato standard di qualità nell'insegnamento, in un contesto in cui il numero degli studenti e delle studentesse cresce a un ritmo più rapido rispetto alle risorse finanziarie disponibili, il Politecnico federale di Losanna ha deciso di introdurre un numero chiuso per l'accesso al primo anno di Bachelor.

Oltre al numero chiuso, i politecnici federali di Zurigo e Losanna hanno anche annunciato che, a partire dal semestre autunnale 2025, le rette per i nuovi studenti internazionali triplicheranno.

Numero chiuso

Il Politecnico federale di Losanna (EPFL) è regolarmente classificato tra le migliori università europee e attira studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori e docenti provenienti da tutto il mondo. Negli ultimi 15 anni, il numero di studenti iscritti ai programmi di Bachelor e Master è quasi raddoppiato, raggiungendo circa 11’000 unità.

Attualmente, il 55% degli iscritti al Bachelor proviene dall’estero, di cui il 90% dalla Francia. Le percentuali aumentano ulteriormente nei programmi di Master (64,9% da fuori Svizzera) e Dottorato (85,7%). Nel campus di Losanna sono rappresentate più di 120 nazionalità.

Questo rapido aumento degli iscritti e delle iscritte sta mettendo sotto pressione la qualità dell’istruzione. Per far fronte a questa situazione di disagio, il Consiglio dei Politecnici federali ha approvato una misura che limiterà a 3’000 il numero di studenti e studentesse ammesse al primo anno di Bachelor a partire dall’anno accademico 2025/26. Tuttavia, le studentesse e gli studenti svizzeri o con maturità svizzera continueranno ad avere accesso senza restrizioni, mentre la misura riguarderà gli studenti internazionali.

Per comprendere l’impatto di questa limitazione, nel corso dell’ultimo anno accademico si sono iscritti al primo anno di Bachelor 2’392 studenti, un numero ben al di sotto del limite massimo di 3’000 fissato per l’anno accademico 2025/26.

Mantere la qualità dell’insegnamento

L’EPFL giustifica il numero chiuso spiegando che, da un lato, l’accresciuta domanda di iscrizioni è il risultato della sua reputazione internazionale di eccellenza, ma dall’altro le risorse finanziarie sono in diminuzione, quelle umane sono al limite e le infrastrutture sono sovraccariche.

A tal proposito, anche il rettore del Politecnico federale di Zurigo, Günther Dissertori, ha recentemente affermato a tvsvizzera.it che “la crescita del numero di studenti negli ultimi 10-15 anni è stata notevole e continuerà nei prossimi anni. Se da un lato questa crescita è positiva, in quanto il Paese ha bisogno di specialisti preparati, dall’altro, l’aumento delle risorse finanziarie non è proporzionale alla crescita degli studenti. Questo sta creando un divario che dobbiamo colmare per garantire la qualità dell’insegnamento in un contesto sempre più complesso.”

In sintesi, la sfida è mantenere alta la qualità dell’istruzione in un contesto in cui il numero degli studenti e delle studentesse cresce più velocemente delle risorse finanziarie disponibili. Per far fronte a questa evoluzione, Losanna ha dunque deciso di limitare l’accesso al primo anno di bachelor a 3’000 posti per un periodo di quattro anni a partire dal 2025.

Il Politecnico federale di Zurigo non ha ancora fatto questo passo. Lo scorso anno si sono iscritti al Bachelor 2’983 studenti per un totale 24’571 studenti, Master e dottorati compresi. Secondo il rettore Dissertori, sebbene la situazione sia ormai al limite anche a Zurigo, “il numero chiuso ha anche effetti negativi. La Svizzera ha bisogno di persone specializzate, con una educazione di alto livello. Il numero chiuso ridurrebbe una forza lavoro essenziale per il futuro”.

Modalità di applicazione del numero chiuso

Tutti le cittadine e cittadini svizzeri o i titolari di un diploma svizzero che consente l’accesso diretto al primo anno di un programma di Bachelor saranno ammessi senza restrizioni, come previsto dalla legge. Saranno inoltre ammessi senza limitazioni gli studenti che hanno superato l’esame di ammissione o il corso preparatorio facoltativo CMS (Corso di matematiche speciali).

I posti rimanenti saranno assegnati agli studenti internazionali in possesso di un certificato di accesso all’istruzione superiore rilasciato all’estero. La selezione avverrà sulla base della media dei voti ottenuti durante gli studi secondari. (Gli studenti già ammessi all’EPFL nel 2024 e che dovranno ripetere il primo anno nel 2025 non saranno interessati da questa misura).

Triplicano le rette per gli studenti stranieri

Il problema di fondo sono i mezzi finanziari a disposizione dei due atenei federali che sarebbero insufficienti. Inoltre, a seguito di un programma di risparmi varato dal Governo, i fondi destinati ai Politecnici sono stati ulteriormente ridotti per cui gli atenei sono costretti a incrementare le proprie entrate.

Per questo motivo il Consiglio dei Politecnici federali ha recentemente annunciato un significativo aumento delle rette universitarie per gli studenti e le studentesse internazionali: a partire dal semestre autunnale 2025 le tasse triplicheranno, passando da 730 franchi a 2’190 franchi per semestre, sia a Zurigo che a Losanna.

Questo aumento non riguarderà le studentesse e gli studenti internazionali già iscritti, i quali continueranno a pagare come gli svizzeri fino al completamento dei loro studi di Bachelor o Master.

Va sottolineato che, nonostante l’incremento, le tasse per studiare ai politecnici di Losanna e Zurigo rimarranno tra le più basse a livello internazionale, rispetto ad altre università di pari prestigio nel mondo.