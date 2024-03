Il Politecnico di Losanna guidato per la prima volta da una donna

La 49enne Anna Fontcuberta i Morral, con la doppia cittadinanza svizzera e spagnola, è professoressa ordinaria all'EPFL dal 2019. KEYSTONE/© KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Per la prima volta il Politecnico federale di Losanna (EPFL) sarà guidato da una donna. Mercoledì il Consiglio federale ha nominato la svizzero-spagnola Anna Fontcuberta i Morral al ruolo di presidente dell’EPFL.

La 49enne professoressa di scienze e ingegneria dei materiali succederà a Martin Vetterli il 1° gennaio 2025. Nominata per un mandato ordinario di quattro anni, Anna Fontcuberta i Morral è una ricercatrice rinomata che ha reso il suo laboratorio di semiconduttori leader mondiale nelle nanotecnologie sostenibili, ha dichiarato il governo in un comunicato stampa.

La docente, che ha la doppia nazionalità svizzero-spagnola, è anche cofondatrice della start-up Aonex Technologies.

In qualità di vicepresidente associato dell’EPFL responsabile dei centri e delle piattaforme, è già coinvolta nella gestione accademica dell’istituzione. Ha inoltre lavorato per più di otto anni per il Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica, di cui è membro del Comitato esecutivo dal 2020.

Professoressa associata dal 2014, è professoressa ordinaria del Politecnico federale di Losanna dal 2019.

