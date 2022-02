A Basilea le fontane si trasformano in jacuzzi

Nelle città sulle rive del Reno è possibile prendere un bagno caldo in una fontana pubblica riscaldata. Da alcuni anni, un collettivo d'artisti trasforma quello che in altri tempi era uno dei luoghi di incontro per eccellenza in jacuzzi.

Fare il bagno in una fontana pubblica non ha nulla di strano a Basilea. Anzi, l'ente turistico della città promuove questa attivitàLink esterno e ha selezionato 16 tra le fontane più belle in cui poter rinfrescarsi un po' in estate.

In inverno, il bagno rischia però di scoraggiare anche i più temerari. O meglio rischiava, poiché da sei anni a questa parte il collettivo d'artisti Hotel ReginaLink esterno trasforma due volte al mese una fontana in una jacuzzi scaldata alla perfezione accessibile a tutti.

Per portare l'acqua alla temperatura desiderata, circa 39 gradi, ci vogliono cinque ore. L'acqua è riscaldata con una stufa e pompata tramite un ingegnoso sistema a pedali.

"All'epoca le fontane erano un luogo di incontro, poiché si veniva qui ad attingere l'acqua. Abbiamo voluto ricreare questo legame sociale, permettendo alla gente di venire a farsi il bagno e ad incontrarsi", spiega un membro del collettivo Hotel Regina.