Telefonini vietati nelle scuole vallesane, è una prima in Svizzera

Altri sviluppi

Il telefonino tra i banchi

Questo contenuto è stato pubblicato al Non ha senso proibirlo, bisogna puntare sul suo uso consapevole. In questo modo si può riassumere il pensiero di Daniele Parenti, direttore del Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD), per quanto riguarda il telefonino in classe. A fine giugno è stato presentato un regolamento che entra in vigore con l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, cominciato…

Di più Il telefonino tra i banchi