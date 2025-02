Nel 2024 il fatturati di Swisscom è stato stabile, ma è calata la redditività

Fatturato sostanzialmente stabile, ma redditività in leggero calo nel 2024 per Swisscom, che annuncia anche cambiamenti organizzativi ai piani alti dell'azienda.

Stando ai dati diffusi giovedì mattina da Swisscom, principale operatore telecom elvetico – quotato in borsa, ma di proprietà della Confederazione per il 51% – ha visto i ricavi scendere dello 0,3% a 11,0 miliardi di franchi. Su base comparabile e al netto degli effetti valutari si registra per contro un +0,2%. Il risultato a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) si è contratto del 5,8% a 4,4 miliardi (-1,0% a perimetro costante e senza l’effetto dei cambi), mentre l’utile netto si è attestato a 1,5 miliardi, in flessione del 9,9%.

“Swisscom procede nella giusta direzione e presenta un solido risultato finanziario per il 2024”, commenta il CEO Christoph Aeschlimann, citato in un comunicato odierno. “Abbiamo compiuto un importante passo avanti verso l’innovazione dell’intelligenza artificiale e nel 2024 abbiamo lanciato una piattaforma IA sia per i nostri clienti commerciali elvetici che per quelli italiani”, prosegue il dirigente. “L’acquisizione di Vodafone Italia ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra posizione in Italia e di gettare le basi per il successo futuro”.

Nell’ambito di tale operazione il consiglio di amministrazione di Swisscom sarà ampliato di un membro, con l’arrivo della manager italiana Laura Cioli. La società si dà inoltre anche una nuova architettura ai vertici: le attività in Svizzera e in Italia avranno una loro propria direzione, poi vi sarà un’altra direzione competente per l’intero gruppo.

Sul lato più prettamente finanziario, il dividendo sarà mantenuto a 22 franchi. Ma se gli obiettivi aziendali saranno raggiunti l’impresa prevede di aumentare l’elargizione 26 franchi, da erogare nel 2026 in riferimento all’esercizio 2025.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne occorre attendere l’apertura del mercato alle 09.00. Dall’inizio dell’anno il corso dell’azione Swisscom – che fa parte dello SMI, l’indice dei 20 principali titoli quotati sul mercato di Zurigo, e che è considerata un valore molto difensivo – è salito del 5%. La performance sull’arco di un anno è pure del +5%.