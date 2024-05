Swisscom, via libera di Roma all’acquisizione di Vodafone Italia

L'operazione condotta dal gruppo elvetico, attraverso la controllata Fastweb, ha ottenuto l'approvazione del Governo italiano.

Per Roma non ci sono impedimenti all’acquisto di Vodafone Italia da parte di Swisscom.

La presidenza del Consiglio dei ministri, ha reso noto il gruppo telecom elvetico, ha indicato che “l’operazione notificata non determina una minaccia di grave pregiudizio agli interessi nazionali e che, pertanto, non sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali”.

Una facoltà prevista dalla cosiddetta “legislazione Golden Power”, che riserva all’esecutivo di Roma speciali poteri di intervento in determinate transazioni, investimenti o delibere societarie, quando le operazioni potrebbero compromettere interessi pubblici ritenuti essenziali dall’Italia. In pratica il Governo può in tali casi far valere il proprio veto o imporre condizioni straordinarie.

Operazione conclusa nel 2025

Da parte sua Swisscom ha fatto sapere che l’acquisizione procede in linea con le tempistiche previste. Il compimento della transazione, viene precisato, è tuttora soggetto a ulteriori approvazioni regolamentari e ad altri consueti benestare e dovrebbe verificarsi nel primo trimestre del 2025.

Il gruppo telecom svizzero aveva annunciato il 15 marzoCollegamento esterno di aver stipulato accordi vincolanti per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia (filiale dell’omonimo gruppo britannico), per poi fonderne le attività con la propria controllata italiana Fastweb.

La combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità, nonché delle competenze e asset di Fastweb e Vodafone Italia – ha spiegato Swisscom – darà vita ad un operatore convergente leader in Italia (il prezzo pattuito dalle parti è di 8 miliardi di euro).

Critiche in Svizzera

L’operazione, condotta da una società che è per il 51% di proprietà della Confederazione, ha però sollevato vivaci reazioni politiche in Svizzera.

In particolare è stato sottolineato da alcuni/e a destra (UDC, ma non solo) che le imprese che beneficiano di una sorta di garanzia statale non dovrebbero investire il denaro dei contribuenti in discutibili operazioni internazionali.

Nel settore delle telecomunicazioni si discuteva da tempo dell’eventualità di una fusione tra Vodafone e Fastweb.

La mancanza di un’azienda leader ha favorito l’ingresso di nuovi operatori – in particolare di Swisscom che dal 2007 è proprietaria di Fatweb – che hanno contribuito ad aumentare la concorrenza e abbassato notevolmente le tariffe, sia per le comunicazioni mobili che le reti fisse.

