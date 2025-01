Swisscom: Moody’s abbassa rating dopo operazione Vodafone Italia

Altri sviluppi Gli editori svizzeri vogliono difendere i contenuti giornalistici dall’IA Questo contenuto è stato pubblicato al Di fronte agli "attacchi dell'intelligenza artificiale", la piazza mediatica elvetica si deve difendere, ha dichiarato il presidente dell'associazione degli editori svizzerotedeschi. Di più Gli editori svizzeri vogliono difendere i contenuti giornalistici dall’IA

Altri sviluppi Mondiali di sci 2027, a Crans-Montana regna ancora l’incertezza Questo contenuto è stato pubblicato al Crans-Montana (VS) non è ancora certa di poter ospitare i Mondiali di sci alpino del 2027. Rimangono infatti pendenti le opposizioni di quattro abitanti al cantiere previsto per sistemare la zona d'arrivo della pista "Nationale". Di più Mondiali di sci 2027, a Crans-Montana regna ancora l’incertezza

Altri sviluppi Assegnato il Watt d’Or 2025 Questo contenuto è stato pubblicato al Per la 18esima volta l'Ufficio federale dell'energia assegna il rinomato riconoscimento nel settore dell'energia. Quest'anno c'è anche un premio speciale della giuria. Di più Assegnato il Watt d’Or 2025

Altri sviluppi Partito che presiedi… compenso che trovi Questo contenuto è stato pubblicato al I presidenti dei sei principali partiti elvetici guadagnano somme molto diverse tra di loro, stando a un'inchiesta di Keystone-ATS. Di più Partito che presiedi… compenso che trovi

Altri sviluppi Ricercatori svizzeri scoprono in Gran Bretagna dei fossili “punk” ed “emo” Questo contenuto è stato pubblicato al "Punk" ed "emo". In questo caso non si tratta di correnti musicali e culturali, ma di soprannomi conferiti a due nuovi fossili risalenti a 430 milioni di anni fa e scoperti recentemente da ricercatori, tra cui alcuni dell'Università di Losanna (Unil), in Inghilterra. Di più Ricercatori svizzeri scoprono in Gran Bretagna dei fossili “punk” ed “emo”

Altri sviluppi La BNS registra un utile da 80 miliardi di franchi nel 2024 Questo contenuto è stato pubblicato al Per il 2024 la Banca nazionale svizzera (BNS) registrerà, in base ai dati provvisori, un utile di esercizio dell'ordine di 80 miliardi di franchi. Lo comunica questa mattina la stessa BNS, sottolineando che saranno distribuiti 3 miliardi a Confederazione e Cantoni. Di più La BNS registra un utile da 80 miliardi di franchi nel 2024

Altri sviluppi Truffa sulle sovvenzioni ai trasporti pubblici, si va in tribunale Questo contenuto è stato pubblicato al Diversi ex manager di Bus Ostschweiz e BLS avrebbero ottenuto in modo fraudolento sussidi per oltre 15 milioni di franchi. È quanto emerso da inchieste svolte dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) che ha inviato gli incarti ai tribunali di San Gallo e Berna. Di più Truffa sulle sovvenzioni ai trasporti pubblici, si va in tribunale

Altri sviluppi La stagione sciistica inizia bene, ma… Questo contenuto è stato pubblicato al La neve caduta in novembre è stata positiva per molte località sciistiche, sopratutto a nord delle Alpi. Neve che però ha portato anche a diversi incidenti sulle piste. Di più La stagione sciistica inizia bene, ma…

Altri sviluppi Due panda rossi fuggono dallo zoo di Gossau Questo contenuto è stato pubblicato al Un'evasione del tutto singolare si è verificata presso il Walter Zoo di Gossau (SG). Il 3 gennaio, infatti, è stata trovata vuota la gabbia di due panda rosse gemelle che sono fuggite dalla struttura. Fortunatamente sono state ritrovate sane e salve nei paraggi. Di più Due panda rossi fuggono dallo zoo di Gossau