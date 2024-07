Individuato nei Grigioni il dodicesimo branco di lupi

Altri sviluppi

Con il lupo sono “365 giorni di paura”

Questo contenuto è stato pubblicato al L'abbattimento preventivo di una quarantina di lupi nello scorso inverno in Svizzera non ha risolto i conflitti tra i grandi predatori e l'economia alpestre. Molti allevatori e allevatrici continuano a temere per il loro futuro. Reportage dall'alto Vallese.

