I servizi della settimana scelti per te

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Redazione Swissinfo
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Una bilancia con da un lato moneta di euro e dall'altro monete svizzere.

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Relazioni italo-svizzere

Lavorare in Svizzera conviene ancora? Per i frontalieri il vantaggio si riduce

Questo contenuto è stato pubblicato al Una ricerca che ha coinvolto oltre 1’500 lavoratrici e lavoratori oltreconfine fotografa un frontalierato in trasformazione: gli stipendi svizzeri restano attrattivi, ma rincari, costi di mobilità e nuove regole fiscali ne erodono progressivamente il vantaggio economico.

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Coda al valico doganale di Chiasso.

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Relazioni italo-svizzere

Frontalieri, un pendolarismo sempre più difficile da sostenere

Questo contenuto è stato pubblicato al Per molti frontalieri il bene più prezioso non è il salario, ma il tempo. Ore trascorse nel traffico, spese di trasporto e difficoltà a conciliare professione e vita privata stanno trasformando il pendolarismo in uno dei principali costi del lavoro oltreconfine.

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TILO è diventata una delle principali infrastrutture della mobilità transfrontaliera tra Svizzera e Italia, grazie anche all'apertura della linea Mendrisio-Varese, ad AlpTransit e al collegamento diretto con l'aeroporto di Malpensa.

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Relazioni italo-svizzere

TILO non viaggia più solo in Ticino e Lombardia: arriverà anche in Piemonte

Questo contenuto è stato pubblicato al Dal 1° marzo 2027 la rete ferroviaria transfrontaliera estenderà la linea S50 fino a Novara, creando un collegamento diretto ogni ora tra il Piemonte, Malpensa, Varese e il Ticino.

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Insediamento di Piero Marchesi nel Governo cantonale.

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Lavoro ed economia

Territorio, mobilità e frontalierato: i temi di Piero Marchesi nel Governo ticinese

Questo contenuto è stato pubblicato al Intervista al nuovo ministro UDC dopo il giuramento nel Governo cantonale ticinese. Marchesi, che prima dell’insediamento si è dimesso da presidente cantonale del partito, ci parla anche delle dinamiche partitiche e del legame con la Lega dei Ticinesi.

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vista su castello

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Destinazione Svizzera

Ticino ultimo baluardo dell’Impero romano

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel V secolo, mentre l’Impero d’Occidente si sgretola, il Ticino difende gli accessi all’Italia. Un palazzo, un senatore e due fortezze raccontano perché.

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>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Due persone, bandiera dell'UE

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Svizzera, istruzioni per l’uso

“La Svizzera è un membro parziale dell’Unione Europea”, afferma lo storico André Holenstein

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera è stata storicamente plasmata dalle grandi potenze che la circondano ed è ben lontana dall’essere un Paese indipendente che può contare unicamente sulle proprie forze. È quanto sostiene lo storico André Holenstein.

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jacques e jessica moretti

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Qui Svizzera

Stato psicologico fragile: Jessica Moretti non sarà interrogata

Questo contenuto è stato pubblicato al Jessica Moretti non sarà interrogata lunedì prossimo nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno divampato nel locale “Le Constellation” di Crans-Montana (VS).

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>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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salvini e Meloni

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Relazioni italo-svizzere

“La debolezza di Salvini mette a rischio Meloni”

Questo contenuto è stato pubblicato al Dal declino di Salvini, che mette alla prova la coalizione Meloni, al sogno mancato di una Zermatt italiana. Dalle tensioni sociali che attraversano le rivolte milanesi al Caravaggio rubato e alla sua pista svizzera. Quattro sguardi sull’Italia della stampa elvetica, tra presente e memoria.

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