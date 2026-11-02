I servizi della settimana scelti per te

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Lavorare in Svizzera conviene ancora? Per i frontalieri il vantaggio si riduce Questo contenuto è stato pubblicato al Una ricerca che ha coinvolto oltre 1’500 lavoratrici e lavoratori oltreconfine fotografa un frontalierato in trasformazione: gli stipendi svizzeri restano attrattivi, ma rincari, costi di mobilità e nuove regole fiscali ne erodono progressivamente il vantaggio economico. Di più Lavorare in Svizzera conviene ancora? Per i frontalieri il vantaggio si riduce

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Frontalieri, un pendolarismo sempre più difficile da sostenere Questo contenuto è stato pubblicato al Per molti frontalieri il bene più prezioso non è il salario, ma il tempo. Ore trascorse nel traffico, spese di trasporto e difficoltà a conciliare professione e vita privata stanno trasformando il pendolarismo in uno dei principali costi del lavoro oltreconfine. Di più Frontalieri, un pendolarismo sempre più difficile da sostenere

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere TILO non viaggia più solo in Ticino e Lombardia: arriverà anche in Piemonte Questo contenuto è stato pubblicato al Dal 1° marzo 2027 la rete ferroviaria transfrontaliera estenderà la linea S50 fino a Novara, creando un collegamento diretto ogni ora tra il Piemonte, Malpensa, Varese e il Ticino. Di più TILO non viaggia più solo in Ticino e Lombardia: arriverà anche in Piemonte

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Altri sviluppi Lavoro ed economia Territorio, mobilità e frontalierato: i temi di Piero Marchesi nel Governo ticinese Questo contenuto è stato pubblicato al Intervista al nuovo ministro UDC dopo il giuramento nel Governo cantonale ticinese. Marchesi, che prima dell’insediamento si è dimesso da presidente cantonale del partito, ci parla anche delle dinamiche partitiche e del legame con la Lega dei Ticinesi. Di più Territorio, mobilità e frontalierato: i temi di Piero Marchesi nel Governo ticinese

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Altri sviluppi Lavoro ed economia Ricerche di lavoro in Svizzera: la realtà al di là del tasso di disoccupazione Questo contenuto è stato pubblicato al Il tasso di disoccupazione in Svizzera rimane basso. Tuttavia, ciò non significa che trovare un lavoro adatto alle proprie competenze sia facile. Di più Ricerche di lavoro in Svizzera: la realtà al di là del tasso di disoccupazione

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Altri sviluppi Destinazione Svizzera Ticino ultimo baluardo dell’Impero romano Questo contenuto è stato pubblicato al Nel V secolo, mentre l’Impero d’Occidente si sgretola, il Ticino difende gli accessi all’Italia. Un palazzo, un senatore e due fortezze raccontano perché. Di più Ticino ultimo baluardo dell’Impero romano

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso “La Svizzera è un membro parziale dell’Unione Europea”, afferma lo storico André Holenstein Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera è stata storicamente plasmata dalle grandi potenze che la circondano ed è ben lontana dall’essere un Paese indipendente che può contare unicamente sulle proprie forze. È quanto sostiene lo storico André Holenstein. Di più “La Svizzera è un membro parziale dell’Unione Europea”, afferma lo storico André Holenstein

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Altri sviluppi Qui Svizzera Stato psicologico fragile: Jessica Moretti non sarà interrogata Questo contenuto è stato pubblicato al Jessica Moretti non sarà interrogata lunedì prossimo nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno divampato nel locale “Le Constellation” di Crans-Montana (VS). Di più Stato psicologico fragile: Jessica Moretti non sarà interrogata

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Altri sviluppi Qui Svizzera Testimonianza shock di un’ex candidata a Miss Svizzera: “Trump mi violentò brutalmente” Questo contenuto è stato pubblicato al La pubblicazione di un rapporto che lega Donald Trump agli abusi di Jeffrey Epstein, attraverso una nuova accusa di violenza sessuale, si configura come una “sorpresa di ottobre” per la politica americana. Di più Testimonianza shock di un’ex candidata a Miss Svizzera: “Trump mi violentò brutalmente”

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “La debolezza di Salvini mette a rischio Meloni” Questo contenuto è stato pubblicato al Dal declino di Salvini, che mette alla prova la coalizione Meloni, al sogno mancato di una Zermatt italiana. Dalle tensioni sociali che attraversano le rivolte milanesi al Caravaggio rubato e alla sua pista svizzera. Quattro sguardi sull’Italia della stampa elvetica, tra presente e memoria. Di più “La debolezza di Salvini mette a rischio Meloni”

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