I servizi della settimana scelti per te

Lavorare in Svizzera conviene ancora? Per i frontalieri il vantaggio si riduce
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Una ricerca che ha coinvolto oltre 1’500 lavoratrici e lavoratori oltreconfine fotografa un frontalierato in trasformazione: gli stipendi svizzeri restano attrattivi, ma rincari, costi di mobilità e nuove regole fiscali ne erodono progressivamente il vantaggio economico.
Frontalieri, un pendolarismo sempre più difficile da sostenere
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Per molti frontalieri il bene più prezioso non è il salario, ma il tempo. Ore trascorse nel traffico, spese di trasporto e difficoltà a conciliare professione e vita privata stanno trasformando il pendolarismo in uno dei principali costi del lavoro oltreconfine.
TILO non viaggia più solo in Ticino e Lombardia: arriverà anche in Piemonte
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Dal 1° marzo 2027 la rete ferroviaria transfrontaliera estenderà la linea S50 fino a Novara, creando un collegamento diretto ogni ora tra il Piemonte, Malpensa, Varese e il Ticino.
Territorio, mobilità e frontalierato: i temi di Piero Marchesi nel Governo ticinese
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Intervista al nuovo ministro UDC dopo il giuramento nel Governo cantonale ticinese. Marchesi, che prima dell’insediamento si è dimesso da presidente cantonale del partito, ci parla anche delle dinamiche partitiche e del legame con la Lega dei Ticinesi.
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Svizzera, istruzioni per l’uso
“La Svizzera è un membro parziale dell’Unione Europea”, afferma lo storico André Holenstein
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La Svizzera è stata storicamente plasmata dalle grandi potenze che la circondano ed è ben lontana dall’essere un Paese indipendente che può contare unicamente sulle proprie forze. È quanto sostiene lo storico André Holenstein.
Stato psicologico fragile: Jessica Moretti non sarà interrogata
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Jessica Moretti non sarà interrogata lunedì prossimo nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno divampato nel locale “Le Constellation” di Crans-Montana (VS).
Testimonianza shock di un’ex candidata a Miss Svizzera: “Trump mi violentò brutalmente”
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La pubblicazione di un rapporto che lega Donald Trump agli abusi di Jeffrey Epstein, attraverso una nuova accusa di violenza sessuale, si configura come una “sorpresa di ottobre” per la politica americana.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
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Relazioni italo-svizzere
“La debolezza di Salvini mette a rischio Meloni”
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Dal declino di Salvini, che mette alla prova la coalizione Meloni, al sogno mancato di una Zermatt italiana. Dalle tensioni sociali che attraversano le rivolte milanesi al Caravaggio rubato e alla sua pista svizzera. Quattro sguardi sull’Italia della stampa elvetica, tra presente e memoria.
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