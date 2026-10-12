I servizi della settimana scelti per te

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “Il cervello viene imbrogliato”: restituire il tatto con le neuroprotesi, tra Ginevra e Pisa Questo contenuto è stato pubblicato al Da 15 anni Silvestro Micera fa il pendolare tra l’EPFL e la Scuola Superiore Sant’Anna, distribuendo le diverse fasi dei suoi progetti di ricerca tra Svizzera e Italia. In un campo che ricorda la fantascienza, Micera non insegue la tecnologia più sofisticata, ma quella che può arrivare davvero ai pazienti. Di più “Il cervello viene imbrogliato”: restituire il tatto con le neuroprotesi, tra Ginevra e Pisa

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Altri sviluppi Lavoro ed economia ‘‘Chi viene in Svizzera solo per i soldi rimane deluso’’ Questo contenuto è stato pubblicato al Il cacciatore di teste Christian Atkinson parla del malinteso sui salari svizzeri e del motivo per cui gli asili elvetici inizialmente lasciano gli espatriati di stucco. Di più ‘‘Chi viene in Svizzera solo per i soldi rimane deluso’’

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere La fattura che l’Italia si rifiuta di pagare per Crans-Montana ammonta a 1,5 milioni di franchi Questo contenuto è stato pubblicato al A più di nove mesi dalla tragedia di Crans Montana, il Consiglio federale non sa ancora come saldare il conto delle cure prestate in Svizzera alle vittime italiane dell’incidente. Di più La fattura che l’Italia si rifiuta di pagare per Crans-Montana ammonta a 1,5 milioni di franchi

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “Su Crans-Montana l’umanità deve prevalere”, sottolinea l’ambasciatore svizzero in Italia Questo contenuto è stato pubblicato al Intervistato dalla trasmissione della RSI Cliché, Roberto Balzaretti analizza l’impatto della tragedia sulle relazioni bilaterali e invita a superare le barriere tra i due Paesi. Di più “Su Crans-Montana l’umanità deve prevalere”, sottolinea l’ambasciatore svizzero in Italia

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Frontalieri disoccupati, la Svizzera dovrà pagare? Il dossier arriva in Parlamento Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo il via libera dell’Unione Europea alla riforma delle indennità di disoccupazione per i frontalieri, il tema approda a Berna. Lorenzo Quadri chiede che la Svizzera rifiuti fin d’ora qualsiasi modifica che la obblighi a versare le prestazioni ai lavoratori residenti all’estero. Di più Frontalieri disoccupati, la Svizzera dovrà pagare? Il dossier arriva in Parlamento

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Boccioni a Lugano, storia di un legame oltreconfine Questo contenuto è stato pubblicato al Umberto Boccioni è uno dei nomi che più di ogni altro ha segnato l’arte italiana del Novecento. Ma una parte della sua storia passa anche dalla Svizzera, e in particolare da Lugano. Di più Boccioni a Lugano, storia di un legame oltreconfine

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Altri sviluppi Lavoro ed economia Settanta franchi per nove ore di lavoro: gli autisti di Uber in Svizzera chiedono condizioni migliori Questo contenuto è stato pubblicato al I conducenti di Uber in Svizzera denunciano prezzi al ribasso, aumento della concorrenza e scarsa trasparenza degli algoritmi che determinano le tariffe e assegnano le corse. Di più Settanta franchi per nove ore di lavoro: gli autisti di Uber in Svizzera chiedono condizioni migliori

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Perché la Svizzera non entra nell’Unione Europea Questo contenuto è stato pubblicato al Situata nel cuore dell’Europa, la Svizzera intrattiene stretti rapporti con l’UE. Ma non vuole diventarne membro. La popolazione svizzera è vittima della sua autonomia idealizzata? Di più Perché la Svizzera non entra nell’Unione Europea

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Altri sviluppi Destinazione Svizzera Lo scioglimento dei ghiacciai svizzeri porta alla luce antichi segreti Questo contenuto è stato pubblicato al Dalle armi dell’Età del Bronzo agli antichi resti di animali, lo scioglimento dei ghiacciai svizzeri sta riportando alla luce reperti straordinari. Di più Lo scioglimento dei ghiacciai svizzeri porta alla luce antichi segreti

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere L’Italia cambia legge elettorale: il Parlamento approva la riforma Meloni Questo contenuto è stato pubblicato al La riforma elettorale di Giorgia Meloni supera l’ultimo ostacolo parlamentare. Intanto la stampa svizzera racconta un’inchiesta sui legami tra mafia e società elvetiche, il mondo di Brunello Cucinelli e le difficoltà della fondazione Beloved dopo la tragedia di Crans-Montana. Di più L’Italia cambia legge elettorale: il Parlamento approva la riforma Meloni

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