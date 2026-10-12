I servizi della settimana scelti per te

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Relazioni italo-svizzere

“Il cervello viene imbrogliato”: restituire il tatto con le neuroprotesi, tra Ginevra e Pisa

Questo contenuto è stato pubblicato al Da 15 anni Silvestro Micera fa il pendolare tra l’EPFL e la Scuola Superiore Sant’Anna, distribuendo le diverse fasi dei suoi progetti di ricerca tra Svizzera e Italia. In un campo che ricorda la fantascienza, Micera non insegue la tecnologia più sofisticata, ma quella che può arrivare davvero ai pazienti.

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Christian Atkinson, direttore nazionale presso la società di selezione del personale Robert Walters

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Lavoro ed economia

‘‘Chi viene in Svizzera solo per i soldi rimane deluso’’

Questo contenuto è stato pubblicato al Il cacciatore di teste Christian Atkinson parla del malinteso sui salari svizzeri e del motivo per cui gli asili elvetici inizialmente lasciano gli espatriati di stucco.

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Vista del parlamento

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Relazioni italo-svizzere

Frontalieri disoccupati, la Svizzera dovrà pagare? Il dossier arriva in Parlamento

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo il via libera dell’Unione Europea alla riforma delle indennità di disoccupazione per i frontalieri, il tema approda a Berna. Lorenzo Quadri chiede che la Svizzera rifiuti fin d’ora qualsiasi modifica che la obblighi a versare le prestazioni ai lavoratori residenti all’estero.

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Relazioni italo-svizzere

Boccioni a Lugano, storia di un legame oltreconfine

Questo contenuto è stato pubblicato al Umberto Boccioni è uno dei nomi che più di ogni altro ha segnato l’arte italiana del Novecento. Ma una parte della sua storia passa anche dalla Svizzera, e in particolare da Lugano.

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>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Svizzera, istruzioni per l’uso

Perché la Svizzera non entra nell’Unione Europea

Questo contenuto è stato pubblicato al Situata nel cuore dell’Europa, la Svizzera intrattiene stretti rapporti con l’UE. Ma non vuole diventarne membro. La popolazione svizzera è vittima della sua autonomia idealizzata?

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>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Giorgia Meloni

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Relazioni italo-svizzere

L’Italia cambia legge elettorale: il Parlamento approva la riforma Meloni

Questo contenuto è stato pubblicato al La riforma elettorale di Giorgia Meloni supera l’ultimo ostacolo parlamentare. Intanto la stampa svizzera racconta un’inchiesta sui legami tra mafia e società elvetiche, il mondo di Brunello Cucinelli e le difficoltà della fondazione Beloved dopo la tragedia di Crans-Montana.

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