I servizi della settimana scelti per te

“Il cervello viene imbrogliato”: restituire il tatto con le neuroprotesi, tra Ginevra e Pisa
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Da 15 anni Silvestro Micera fa il pendolare tra l’EPFL e la Scuola Superiore Sant’Anna, distribuendo le diverse fasi dei suoi progetti di ricerca tra Svizzera e Italia. In un campo che ricorda la fantascienza, Micera non insegue la tecnologia più sofisticata, ma quella che può arrivare davvero ai pazienti.
‘‘Chi viene in Svizzera solo per i soldi rimane deluso’’
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Il cacciatore di teste Christian Atkinson parla del malinteso sui salari svizzeri e del motivo per cui gli asili elvetici inizialmente lasciano gli espatriati di stucco.
La fattura che l’Italia si rifiuta di pagare per Crans-Montana ammonta a 1,5 milioni di franchi
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A più di nove mesi dalla tragedia di Crans Montana, il Consiglio federale non sa ancora come saldare il conto delle cure prestate in Svizzera alle vittime italiane dell’incidente.
“Su Crans-Montana l’umanità deve prevalere”, sottolinea l’ambasciatore svizzero in Italia
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Intervistato dalla trasmissione della RSI Cliché, Roberto Balzaretti analizza l’impatto della tragedia sulle relazioni bilaterali e invita a superare le barriere tra i due Paesi.
Frontalieri disoccupati, la Svizzera dovrà pagare? Il dossier arriva in Parlamento
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Dopo il via libera dell’Unione Europea alla riforma delle indennità di disoccupazione per i frontalieri, il tema approda a Berna. Lorenzo Quadri chiede che la Svizzera rifiuti fin d’ora qualsiasi modifica che la obblighi a versare le prestazioni ai lavoratori residenti all’estero.
Boccioni a Lugano, storia di un legame oltreconfine
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Umberto Boccioni è uno dei nomi che più di ogni altro ha segnato l’arte italiana del Novecento. Ma una parte della sua storia passa anche dalla Svizzera, e in particolare da Lugano.
>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:
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Lavoro ed economia
Settanta franchi per nove ore di lavoro: gli autisti di Uber in Svizzera chiedono condizioni migliori
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I conducenti di Uber in Svizzera denunciano prezzi al ribasso, aumento della concorrenza e scarsa trasparenza degli algoritmi che determinano le tariffe e assegnano le corse.
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Situata nel cuore dell’Europa, la Svizzera intrattiene stretti rapporti con l’UE. Ma non vuole diventarne membro. La popolazione svizzera è vittima della sua autonomia idealizzata?
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
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Relazioni italo-svizzere
L’Italia cambia legge elettorale: il Parlamento approva la riforma Meloni
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La riforma elettorale di Giorgia Meloni supera l’ultimo ostacolo parlamentare. Intanto la stampa svizzera racconta un’inchiesta sui legami tra mafia e società elvetiche, il mondo di Brunello Cucinelli e le difficoltà della fondazione Beloved dopo la tragedia di Crans-Montana.
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