I servizi della settimana scelti per te

1 minuto

Altri sviluppi

Altri sviluppi Lavoro ed economia La Svizzera attrae nuove imprese ma una su tre non sopravvive Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera sono state registrate un numero record di nuove imprese, spinte da imprenditori stranieri, dall’intelligenza artificiale e da un settore artigianale in piena salute. Di più La Svizzera attrae nuove imprese ma una su tre non sopravvive

Altri sviluppi

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Settimana bianca, come risparmiare sulle piste da sci svizzere Questo contenuto è stato pubblicato al Le vacanze sulla neve in Svizzera sono sempre più popolari, ma anche sempre più costose. Un recente studio della Banca Cler e di BAK Economics rivela che il tempismo nella prenotazione è fondamentale per non svuotare il portafoglio. Di più Settimana bianca, come risparmiare sulle piste da sci svizzere

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Investite da un’auto, il primo attentato Incel in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Nel settembre 2020 un 27enne investe due giovani donne nel canton Turgovia: un attacco deliberato motivato da un’ideologia misogina. Di più Investite da un’auto, il primo attentato Incel in Svizzera

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere La Svizzera italiana e la cucina italiana premiata dall’UNESCO Questo contenuto è stato pubblicato al L’Italia è il primo Paese a cui si riconosce la propria cultura gastronomica come patrimonio da tutelare, nel suo insieme. La notizia non riguarda solo l’Italia. Questa proclamazione, in parte, è una vittoria anche per la Svizzera italiana. Di più La Svizzera italiana e la cucina italiana premiata dall’UNESCO

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Olimpiadi 2026: oltre 2’000 posteggi per gestire il traffico olimpico in Engadina Questo contenuto è stato pubblicato al Il Canton Grigioni ha presentato lunedì il suo piano definitivo per gestire il traffico olimpico verso Livigno. Saranno predisposti 2’210 posteggi “park and ride” a Landquart, Zernez e Müstair, con bus navetta a pagamento verso le sedi di gara. Il parcheggio costerà 70 franchi al giorno. Di più Olimpiadi 2026: oltre 2’000 posteggi per gestire il traffico olimpico in Engadina

Altri sviluppi

Altri sviluppi Scelti per voi Il Ticino di Giulio Cesare Questo contenuto è stato pubblicato al Quando il condottiero più famoso della storia era il governatore del Ticino. Di più Il Ticino di Giulio Cesare

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso La raclette vegana, il Governo e l’insulto alla tradizione vallesana Questo contenuto è stato pubblicato al Agroscope ha creato una raclette vegana. Un affronto, un sacrilegio, una vera e propria dichiarazione di guerra per il Canton Vallese, patria indiscussa della raclette tradizionale. Di più La raclette vegana, il Governo e l’insulto alla tradizione vallesana

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Il rompicapo del trasporto di masserizie fra Svizzera e Italia Questo contenuto è stato pubblicato al Passare la frontiera con delle merci è materia spinosa. Quando si tratta di mobilio e cianfrusaglie, le cose si fanno complicate. Di più Il rompicapo del trasporto di masserizie fra Svizzera e Italia

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Frontiera Fermato italiano in dogana con 66 panettoni nel bagagliaio Questo contenuto è stato pubblicato al Un cittadino italiano è stato fermato nei pressi della dogana di Brusata, nel canton Ticino, con oltre 100 chili di alimenti non dichiarati. L’uomo, un 51enne, intendeva in particolare introdurre in Svizzera 66 panettoni. Di più Fermato italiano in dogana con 66 panettoni nel bagagliaio

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Italia A Roma tutte le cose durano un’eternità Questo contenuto è stato pubblicato al Un’Italia dai mille volti, in bilico tra un futuro che avanza e un passato che non tramonta. C’è il volto trionfante di una leader che seduce i giovani e quello preoccupato per un impero mediatico in vendita in mani straniere. C’è la modernità di una metro che diventa un viaggio nella storia e la nostalgia di una leggenda del calcio che racconta un mondo che non c’è più. Di più A Roma tutte le cose durano un’eternità

Articoli più popolari I più discussi