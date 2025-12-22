I servizi della settimana scelti per te

La Svizzera attrae nuove imprese ma una su tre non sopravvive
Questo contenuto è stato pubblicato al
In Svizzera sono state registrate un numero record di nuove imprese, spinte da imprenditori stranieri, dall’intelligenza artificiale e da un settore artigianale in piena salute.
Settimana bianca, come risparmiare sulle piste da sci svizzere
Questo contenuto è stato pubblicato al
Le vacanze sulla neve in Svizzera sono sempre più popolari, ma anche sempre più costose. Un recente studio della Banca Cler e di BAK Economics rivela che il tempismo nella prenotazione è fondamentale per non svuotare il portafoglio.
La Svizzera italiana e la cucina italiana premiata dall’UNESCO
Questo contenuto è stato pubblicato al
L’Italia è il primo Paese a cui si riconosce la propria cultura gastronomica come patrimonio da tutelare, nel suo insieme. La notizia non riguarda solo l’Italia. Questa proclamazione, in parte, è una vittoria anche per la Svizzera italiana.
Olimpiadi 2026: oltre 2’000 posteggi per gestire il traffico olimpico in Engadina
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il Canton Grigioni ha presentato lunedì il suo piano definitivo per gestire il traffico olimpico verso Livigno. Saranno predisposti 2’210 posteggi “park and ride” a Landquart, Zernez e Müstair, con bus navetta a pagamento verso le sedi di gara. Il parcheggio costerà 70 franchi al giorno.
>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Svizzera, istruzioni per l’uso
La raclette vegana, il Governo e l’insulto alla tradizione vallesana
Questo contenuto è stato pubblicato al
Agroscope ha creato una raclette vegana. Un affronto, un sacrilegio, una vera e propria dichiarazione di guerra per il Canton Vallese, patria indiscussa della raclette tradizionale.
Fermato italiano in dogana con 66 panettoni nel bagagliaio
Questo contenuto è stato pubblicato al
Un cittadino italiano è stato fermato nei pressi della dogana di Brusata, nel canton Ticino, con oltre 100 chili di alimenti non dichiarati. L’uomo, un 51enne, intendeva in particolare introdurre in Svizzera 66 panettoni.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Qui Italia
A Roma tutte le cose durano un’eternità
Questo contenuto è stato pubblicato al
Un’Italia dai mille volti, in bilico tra un futuro che avanza e un passato che non tramonta. C’è il volto trionfante di una leader che seduce i giovani e quello preoccupato per un impero mediatico in vendita in mani straniere. C’è la modernità di una metro che diventa un viaggio nella storia e la nostalgia di una leggenda del calcio che racconta un mondo che non c’è più.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.