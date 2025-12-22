I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Redazione Swissinfo
Inaugurazione del Polo AI a Ginevra.

Lavoro ed economia

La Svizzera attrae nuove imprese ma una su tre non sopravvive

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera sono state registrate un numero record di nuove imprese, spinte da imprenditori stranieri, dall’intelligenza artificiale e da un settore artigianale in piena salute.

Una pista del comprensorio di Flims-Laax-Falera nel Canton Grigioni.

Destinazione Svizzera

Settimana bianca, come risparmiare sulle piste da sci svizzere

Questo contenuto è stato pubblicato al Le vacanze sulla neve in Svizzera sono sempre più popolari, ma anche sempre più costose. Un recente studio della Banca Cler e di BAK Economics rivela che il tempismo nella prenotazione è fondamentale per non svuotare il portafoglio.

Spaghetti all'amatriciana.

Relazioni italo-svizzere

La Svizzera italiana e la cucina italiana premiata dall’UNESCO

Questo contenuto è stato pubblicato al L’Italia è il primo Paese a cui si riconosce la propria cultura gastronomica come patrimonio da tutelare, nel suo insieme. La notizia non riguarda solo l’Italia. Questa proclamazione, in parte, è una vittoria anche per la Svizzera italiana.

L'accesso alla galleria Munt la Schera.

Relazioni italo-svizzere

Olimpiadi 2026: oltre 2’000 posteggi per gestire il traffico olimpico in Engadina

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Canton Grigioni ha presentato lunedì il suo piano definitivo per gestire il traffico olimpico verso Livigno. Saranno predisposti 2’210 posteggi “park and ride” a Landquart, Zernez e Müstair, con bus navetta a pagamento verso le sedi di gara. Il parcheggio costerà 70 franchi al giorno.

(Vincenzo Camuccini, La morte di Cesare)

Scelti per voi

Il Ticino di Giulio Cesare

Questo contenuto è stato pubblicato al Quando il condottiero più famoso della storia era il governatore del Ticino.

Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Una porzione di raclette.

Svizzera, istruzioni per l’uso

La raclette vegana, il Governo e l’insulto alla tradizione vallesana

Questo contenuto è stato pubblicato al Agroscope ha creato una raclette vegana. Un affronto, un sacrilegio, una vera e propria dichiarazione di guerra per il Canton Vallese, patria indiscussa della raclette tradizionale.

Un italiano contrabbanda 66 panettoni in Svizzera

Qui Frontiera

Fermato italiano in dogana con 66 panettoni nel bagagliaio

Questo contenuto è stato pubblicato al Un cittadino italiano è stato fermato nei pressi della dogana di Brusata, nel canton Ticino, con oltre 100 chili di alimenti non dichiarati. L’uomo, un 51enne, intendeva in particolare introdurre in Svizzera 66 panettoni.

Quali sono i temi d'attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

rassegna stampa tvs

Qui Italia

A Roma tutte le cose durano un’eternità

Questo contenuto è stato pubblicato al Un’Italia dai mille volti, in bilico tra un futuro che avanza e un passato che non tramonta. C’è il volto trionfante di una leader che seduce i giovani e quello preoccupato per un impero mediatico in vendita in mani straniere. C’è la modernità di una metro che diventa un viaggio nella storia e la nostalgia di una leggenda del calcio che racconta un mondo che non c’è più.

