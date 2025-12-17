Fermato in dogana con 66 panetton nel bagagliaio

È stato fermato in Ticino un cittadino italiano che trasportava oltre 100 chili di alimenti non dichiarati, tra cui 66 panettoni.

Un cittadino italiano è stato fermato nei pressi della dogana di Brusata, nel canton Ticino, con oltre 100 chili di alimenti non dichiarati. L’uomo, un 51enne, intendeva in particolare introdurre in Svizzera 66 panettoni.

È entrato nel Paese con un furgone attraverso il valico di confine non presidiato di Brusata ed è stato fermato poco dopo da una pattuglia mobile, come ha comunicato martedì l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

L’italiano trasportava 164 litri d’olio, 66 panettoni per un peso complessivo di 81 chilogrammi, cinque chili di carne fresca, 28 chili di mozzarella e una decina di focacce.

Il conducente, che gestisce un food truck a nord del Gottardo, è stato sanzionato con una multa di diverse centinaia di franchi e dovrà sdoganare la sua merce.

Il laboratorio cantonale avvierà inoltre un’indagine sulle condizioni di trasporto e di conservazione dei prodotti.

