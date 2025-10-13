I servizi della settimana scelti per te

1 minuto

Altri sviluppi

Altri sviluppi Lavoro ed economia In forte crescita il contrabbando di sigarette in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024 sono entrate illegalmente in Svizzera circa 300 milioni di sigarette, con un aumento del 50% rispetto al 2020. Di più In forte crescita il contrabbando di sigarette in Svizzera

Altri sviluppi

Altri sviluppi Destinazione Svizzera La dura realtà dietro l’idillio alpestre Questo contenuto è stato pubblicato al Non è il mondo di Heidi né quello idealizzato dalle serie TV. Sull’alpe la vita è dura, fatta di levatacce, giornate infinite, ma arricchita da momenti indimenticabili. Reportage. Di più La dura realtà dietro l’idillio alpestre

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Stadler porta i treni a idrogeno in Sicilia, una rivoluzione green alle pendici dell’Etna Questo contenuto è stato pubblicato al Stadler Rail fornirà alla Ferrovia Circumetnea i primi treni a idrogeno a scartamento ridotto al mondo, destinati a operare lungo le pendici dell’Etna Di più Stadler porta i treni a idrogeno in Sicilia, una rivoluzione green alle pendici dell’Etna

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Servono altri soldi per la nuova caserma delle Guardie svizzere Questo contenuto è stato pubblicato al In occasione del 500° anniversario del Sacco di Roma non verrà inaugurata nessuna struttura, come era invece previsto inizialmente. Per dare inizio alla costruzione del progetto degli architetti svizzeri Durisch e Nolli dovranno essere raccolti ulteriori fondi. Di più Servono altri soldi per la nuova caserma delle Guardie svizzere

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Il ruolo dell’immigrazione nel mercato svizzero immobiliare e degli affitti Questo contenuto è stato pubblicato al Dove si stabilisce la forza lavoro migrante e le persone espatriate e quali sono le loro esigenze abitative? Un nuovo studio fornisce informazioni dettagliate su questo tema. Di più Il ruolo dell’immigrazione nel mercato svizzero immobiliare e degli affitti

Altri sviluppi

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Il cioccolato al latte, vero simbolo della Svizzera, festeggia i 150 anni Questo contenuto è stato pubblicato al Inventato da uno cioccolataio del canton Vaud, il cioccolato al latte è diventato un vero e proprio simbolo della Svizzera e rimane ancora oggi il più popolare al mondo. Di più Il cioccolato al latte, vero simbolo della Svizzera, festeggia i 150 anni

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso C’è davvero il 72% di persone straniere nelle carceri svizzere, come sostiene Donald Trump? Questo contenuto è stato pubblicato al II 72% dei detenuti nelle carceri svizzere è straniero, ha affermato Trump. La cifra è corretta, ma l’uso che ne ha fatto il presidente statunitense è semplicistico e fuorviante. Contestualizzazione. Di più C’è davvero il 72% di persone straniere nelle carceri svizzere, come sostiene Donald Trump?

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Flotilla, atterrati a Ginevra gli ultimi partecipanti svizzeri Questo contenuto è stato pubblicato al Anche gli ultimi dieci dei diciannove membri svizzeri della flotilla per Gaza sono stati rimpatriati mercoledì da Amman in Giordania, dopo essere stati rilasciati ed espulsi da Israele. Di più Flotilla, atterrati a Ginevra gli ultimi partecipanti svizzeri

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Quattro F-35A saranno assemblati e collaudati in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Quattro dei 36 F-35A ordinati presso l’americana Lockheed Martin saranno assemblati e collaudati in Svizzera: il Dipartimento federale della difesa ha dato il suo via libera al progetto “RIGI”, che prevede il montaggio nel sito di RUAG MRO a Emmen (LU). Di più Quattro F-35A saranno assemblati e collaudati in Svizzera

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Perché il conflitto a Gaza tocca così da vicino l’Italia? Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo le grandi manifestazioni dei giorni scorsi, la stampa della Svizzera francese e tedesca si chiede come mai sia la popolazione italiana la capofila in Europa della solidarietà al popolo palestinese. Di più Perché il conflitto a Gaza tocca così da vicino l’Italia?

Articoli più popolari I più discussi