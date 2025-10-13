I servizi della settimana scelti per te

Questo contenuto è stato pubblicato al
Non è il mondo di Heidi né quello idealizzato dalle serie TV. Sull’alpe la vita è dura, fatta di levatacce, giornate infinite, ma arricchita da momenti indimenticabili. Reportage.
Servono altri soldi per la nuova caserma delle Guardie svizzere
In occasione del 500° anniversario del Sacco di Roma non verrà inaugurata nessuna struttura, come era invece previsto inizialmente. Per dare inizio alla costruzione del progetto degli architetti svizzeri Durisch e Nolli dovranno essere raccolti ulteriori fondi.
Il ruolo dell’immigrazione nel mercato svizzero immobiliare e degli affitti
Dove si stabilisce la forza lavoro migrante e le persone espatriate e quali sono le loro esigenze abitative? Un nuovo studio fornisce informazioni dettagliate su questo tema.
Il cioccolato al latte, vero simbolo della Svizzera, festeggia i 150 anni
Inventato da uno cioccolataio del canton Vaud, il cioccolato al latte è diventato un vero e proprio simbolo della Svizzera e rimane ancora oggi il più popolare al mondo.
>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:
Svizzera, istruzioni per l’uso
C’è davvero il 72% di persone straniere nelle carceri svizzere, come sostiene Donald Trump?
II 72% dei detenuti nelle carceri svizzere è straniero, ha affermato Trump. La cifra è corretta, ma l’uso che ne ha fatto il presidente statunitense è semplicistico e fuorviante. Contestualizzazione.
Flotilla, atterrati a Ginevra gli ultimi partecipanti svizzeri
Anche gli ultimi dieci dei diciannove membri svizzeri della flotilla per Gaza sono stati rimpatriati mercoledì da Amman in Giordania, dopo essere stati rilasciati ed espulsi da Israele.
Quattro F-35A saranno assemblati e collaudati in Svizzera
Quattro dei 36 F-35A ordinati presso l’americana Lockheed Martin saranno assemblati e collaudati in Svizzera: il Dipartimento federale della difesa ha dato il suo via libera al progetto “RIGI”, che prevede il montaggio nel sito di RUAG MRO a Emmen (LU).
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
Relazioni italo-svizzere
Perché il conflitto a Gaza tocca così da vicino l’Italia?
Dopo le grandi manifestazioni dei giorni scorsi, la stampa della Svizzera francese e tedesca si chiede come mai sia la popolazione italiana la capofila in Europa della solidarietà al popolo palestinese.
