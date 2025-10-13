I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
persone con vacche

Destinazione Svizzera

La dura realtà dietro l’idillio alpestre

Questo contenuto è stato pubblicato al Non è il mondo di Heidi né quello idealizzato dalle serie TV. Sull’alpe la vita è dura, fatta di levatacce, giornate infinite, ma arricchita da momenti indimenticabili. Reportage.

La dura realtà dietro l'idillio alpestre
Vaticano

Relazioni italo-svizzere

Servono altri soldi per la nuova caserma delle Guardie svizzere

Questo contenuto è stato pubblicato al In occasione del 500° anniversario del Sacco di Roma non verrà inaugurata nessuna struttura, come era invece previsto inizialmente. Per dare inizio alla costruzione del progetto degli architetti svizzeri Durisch e Nolli dovranno essere raccolti ulteriori fondi.

Servono altri soldi per la nuova caserma delle Guardie svizzere
appartamenti

Svizzera, istruzioni per l’uso

Il ruolo dell’immigrazione nel mercato svizzero immobiliare e degli affitti

Questo contenuto è stato pubblicato al Dove si stabilisce la forza lavoro migrante e le persone espatriate e quali sono le loro esigenze abitative? Un nuovo studio fornisce informazioni dettagliate su questo tema.

Il ruolo dell'immigrazione nel mercato svizzero immobiliare e degli affitti
fontana di cioccolato

Destinazione Svizzera

Il cioccolato al latte, vero simbolo della Svizzera, festeggia i 150 anni

Questo contenuto è stato pubblicato al Inventato da uno cioccolataio del canton Vaud, il cioccolato al latte è diventato un vero e proprio simbolo della Svizzera e rimane ancora oggi il più popolare al mondo.

Il cioccolato al latte, vero simbolo della Svizzera, festeggia i 150 anni

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Carcere

Svizzera, istruzioni per l’uso

C’è davvero il 72% di persone straniere nelle carceri svizzere, come sostiene Donald Trump?

Questo contenuto è stato pubblicato al II 72% dei detenuti nelle carceri svizzere è straniero, ha affermato Trump. La cifra è corretta, ma l’uso che ne ha fatto il presidente statunitense è semplicistico e fuorviante. Contestualizzazione.

C'è davvero il 72% di persone straniere nelle carceri svizzere, come sostiene Donald Trump?
l'accoglienza in aeroporto delle persone rimpatriate

Qui Svizzera

Flotilla, atterrati a Ginevra gli ultimi partecipanti svizzeri

Questo contenuto è stato pubblicato al Anche gli ultimi dieci dei diciannove membri svizzeri della flotilla per Gaza sono stati rimpatriati mercoledì da Amman in Giordania, dopo essere stati rilasciati ed espulsi da Israele.

Flotilla, atterrati a Ginevra gli ultimi partecipanti svizzeri
persone fotografano un aereo f35 a

Qui Svizzera

Quattro F-35A saranno assemblati e collaudati in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Quattro dei 36 F-35A ordinati presso l’americana Lockheed Martin saranno assemblati e collaudati in Svizzera: il Dipartimento federale della difesa ha dato il suo via libera al progetto “RIGI”, che prevede il montaggio nel sito di RUAG MRO a Emmen (LU).

Quattro F-35A saranno assemblati e collaudati in Svizzera

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

bandiera palestinese con sullo sfondo il colosseo

Relazioni italo-svizzere

Perché il conflitto a Gaza tocca così da vicino l’Italia?

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo le grandi manifestazioni dei giorni scorsi, la stampa della Svizzera francese e tedesca si chiede come mai sia la popolazione italiana la capofila in Europa della solidarietà al popolo palestinese.

Perché il conflitto a Gaza tocca così da vicino l'Italia?

