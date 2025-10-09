Stadler porta i treni a idrogeno in Sicilia, una rivoluzione green alle pendici dell’Etna
Il produttore svizzero Stadler Rail fornirà alla Ferrovia Circumetnea siciliana i primi treni a idrogeno a scartamento ridotto al mondo, destinati a operare nel suggestivo scenario del Parco dell'Etna.
La mobilità del futuro sbarca in Sicilia, e lo fa all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. Stadler RailCollegamento esterno, azienda svizzera leader nella produzione di veicoli ferroviari, ha siglato un contratto con la Ferrovia Circumetnea (FCECollegamento esterno) per la fornitura di due moderni treni a idrogeno. La firma è avvenuta durante l’ExpoCollegamento esterno Ferroviaria di Milano, segnando l’inizio di una nuova era per il trasporto pubblico sull’isola.
I nuovi convogli, progettati e costruiti interamente nella sede centrale di Bussnang, nel Canton Turgovia (a pochi chilometri dal Lago di Costanza), rappresentano una primizia tecnologica a livello mondiale: sono infatti i primi treni a idrogeno a scartamento ridotto mai realizzati. Questi veicoli a zero emissioni percorreranno la linea che si snoda quasi interamente all’interno del Parco dell’Etna (sul lato ovest del vulcano), sulla tratta Paternò-Randazzo, offrendo una soluzione di trasporto pulita in un’area naturale di grande pregio.
“È un piacere per noi realizzare questo progetto e costruire i primi due treni a idrogeno a scartamento ridotto per la Sicilia”, ha scritto in un comunicato stampa Maurizio Oberti, Direttore Vendite e Marketing di Stadler per l’Italia. “I treni ordinati da FCE contribuiranno alla decarbonizzazione del trasporto ferroviario italiano in una nuova regione ed espandono la presenza di Stadler nel mercato italiano”.
L’accordo prevede un’opzione per la fornitura di ulteriori tredici treni. Con questo contratto, salgono a 19 i treni a idrogeno venduti da Stadler in Italia, confermando il ruolo importante del Paese nella transizione verso una mobilità ferroviaria ecologica, con commesse già attive in Sardegna e Calabria.
Tecnologia all’avanguardia per un territorio unico
I treni destinati alla Sicilia sono un concentrato di alta tecnologia. Ogni convoglio è composto da due carrozze passeggeri e un’unità centrale, denominata “Power Pack”, che ospita le celle a combustibile e i serbatoi di idrogeno. Questa configurazione permette di convertire l’idrogeno in elettricità, alimentando il treno senza emissioni inquinanti.
Ogni treno dispone di 87 posti a sedere e può trasportare complessivamente fino a 147 passeggeri. L’accesso è facilitato da un pianale ribassato, pensato per consentire la salita a bordo anche a persone con mobilità ridotta e anziani. A bordo non mancano i servizi essenziali: una carrozza è dotata di toilette, mentre apposite aree sono state predisposte per il trasporto di biciclette e passeggini, rispondendo così alle esigenze di una mobilità moderna e inclusiva.
Una particolare attenzione è stata dedicata al sistema di trazione per affrontare le ripide pendenze della linea etnea. I convertitori statici e le batterie di trazione sono stati posizionati strategicamente sopra i carrelli motori per garantire la massima aderenza e un’ottima performance in ogni condizione climatica.
Stadler Rail, un attore svizzero dell’innovazione
Fondata nel 1942 a Zurigo e quotata in borsa dal 2019, Stadler Rail è oggi un leader mondiale nella costruzione di veicoli ferroviari. L’impegno nella ricerca e sviluppo ha portato l’azienda elvetica a raggiungere traguardi significativi, come il record mondiale di distanza percorsa da un treno a idrogeno senza rifornimento, stabilito nel 2024 dal suo modello FLIRT H2.
La commessa siciliana non solo rafforza la presenza di Stadler in Italia, ma rappresenta anche un’importante vetrina per la tecnologia a idrogeno, dimostrando la sua applicabilità anche in contesti geografici complessi e su linee a scartamento ridotto.
