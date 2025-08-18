I servizi della settimana scelti per te

L’Expo Italo-Svizzera di Domodossola, storia di un mondo che non c’è più
Cent’anni fa nella città piemontese si teneva la prima Esposizione Italo-Svizzera. Una manifestazione che viene riproposta in settembre. Ma in un formato completamente diverso e senza espositori.
Al confine italo-svizzero, posate tre pietre d’inciampo in onore dei partigiani
Nell’ottobre 1944, i Bagni di Craveggia, in Valle Onsernone, sono stati teatro di eventi tragici, ricordati ora in una cerimonia. Tra i presenti anche l’ex consigliera federale Ruth Dreifuss.
Norme più severe e multe cospicue per chi abbandona i rifiuti in spazi pubblici
L’Italia ha adottato norme che prevedono multe fino a 18’000 euro per un sacchetto gettato impropriamente. Ma anche in Svizzera il littering è considerato un problema e si va verso una prima regolamentazione nazionale.
Sandoz: “nemmeno con dazi del 250% produrremo negli Usa”
Sandoz non ha intenzione di produrre i suoi medicinali negli Stati Uniti, nemmeno se il presidente americano Donald Trump metterà in pratica la minaccia di imporre dazi del 250% alla imprese farmaceutiche: lo afferma il Ceo Richard Saynor.
Identificato il bambino responsabile dell’incidente mortale in piscina nel canton Neuchâtel
È stato identificato il ragazzino che, tuffandosi dal trampolino di cinque metri, è caduto addosso a un 67enne, uccidendolo, alla piscina Les Mélèzes a La Chaux-de-Fonds (NE). Si tratta di un cittadino svizzero di otto anni.
