I servizi della settimana scelti per te

1 minuto

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere L’Expo Italo-Svizzera di Domodossola, storia di un mondo che non c’è più Questo contenuto è stato pubblicato al Cent’anni fa nella città piemontese si teneva la prima Esposizione Italo-Svizzera. Una manifestazione che viene riproposta in settembre. Ma in un formato completamente diverso e senza espositori. Di più L’Expo Italo-Svizzera di Domodossola, storia di un mondo che non c’è più

Altri sviluppi

Altri sviluppi Lavoro ed economia Migros, 100 anni al servizio della Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Cento anni fa cinque camioncini rivoluzionarono il commercio svizzero. Oggi Migros celebra il centenario tra licenziamenti e vendite di marchi storici. Di più Migros, 100 anni al servizio della Svizzera

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Al confine italo-svizzero, posate tre pietre d’inciampo in onore dei partigiani Questo contenuto è stato pubblicato al Nell’ottobre 1944, i Bagni di Craveggia, in Valle Onsernone, sono stati teatro di eventi tragici, ricordati ora in una cerimonia. Tra i presenti anche l’ex consigliera federale Ruth Dreifuss. Di più Al confine italo-svizzero, posate tre pietre d’inciampo in onore dei partigiani

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Norme più severe e multe cospicue per chi abbandona i rifiuti in spazi pubblici Questo contenuto è stato pubblicato al L’Italia ha adottato norme che prevedono multe fino a 18’000 euro per un sacchetto gettato impropriamente. Ma anche in Svizzera il littering è considerato un problema e si va verso una prima regolamentazione nazionale. Di più Norme più severe e multe cospicue per chi abbandona i rifiuti in spazi pubblici

Altri sviluppi

Altri sviluppi Lavoro ed economia Dazi sull’oro, l’allarme che ha scosso le raffinerie svizzere Questo contenuto è stato pubblicato al Un documento doganale statunitense ha fatto temere l’estensione dei dazi doganali ai lingotti d’oro, prima della smentita di Donald Trump. Di più Dazi sull’oro, l’allarme che ha scosso le raffinerie svizzere

Altri sviluppi

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Gli allineamenti di Clendy: lo Stonehenge svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al Alla scoperta del sito di Clendy, lo “Stonehenge svizzero”, con il blog del Museo Nazionale Svizzero. Di più Gli allineamenti di Clendy: lo Stonehenge svizzero

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Dazi, la popolazione svizzera non vuole fare concessioni agli USA Questo contenuto è stato pubblicato al La maggioranza della popolazione svizzera è contraria a fare concessioni agli Stati Uniti nel quadro della vertenza commerciale in atto fra Berna e Washington. Di più Dazi, la popolazione svizzera non vuole fare concessioni agli USA

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Sandoz: “nemmeno con dazi del 250% produrremo negli Usa” Questo contenuto è stato pubblicato al Sandoz non ha intenzione di produrre i suoi medicinali negli Stati Uniti, nemmeno se il presidente americano Donald Trump metterà in pratica la minaccia di imporre dazi del 250% alla imprese farmaceutiche: lo afferma il Ceo Richard Saynor. Di più Sandoz: “nemmeno con dazi del 250% produrremo negli Usa”

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Identificato il bambino responsabile dell’incidente mortale in piscina nel canton Neuchâtel Questo contenuto è stato pubblicato al È stato identificato il ragazzino che, tuffandosi dal trampolino di cinque metri, è caduto addosso a un 67enne, uccidendolo, alla piscina Les Mélèzes a La Chaux-de-Fonds (NE). Si tratta di un cittadino svizzero di otto anni. Di più Identificato il bambino responsabile dell’incidente mortale in piscina nel canton Neuchâtel

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “Le spiagge italiane sono spaventosamente vuote” Questo contenuto è stato pubblicato al La crisi attraversata quest’estate dagli stabilimenti balneari in Italia trova spazio questa settimana anche sui giornali della Svizzera tedesca e francese. Di più “Le spiagge italiane sono spaventosamente vuote”