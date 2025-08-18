I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Relazioni italo-svizzere

L’Expo Italo-Svizzera di Domodossola, storia di un mondo che non c’è più

Questo contenuto è stato pubblicato al Cent’anni fa nella città piemontese si teneva la prima Esposizione Italo-Svizzera. Una manifestazione che viene riproposta in settembre. Ma in un formato completamente diverso e senza espositori.

Lavoro ed economia

Migros, 100 anni al servizio della Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Cento anni fa cinque camioncini rivoluzionarono il commercio svizzero. Oggi Migros celebra il centenario tra licenziamenti e vendite di marchi storici.

Relazioni italo-svizzere

Al confine italo-svizzero, posate tre pietre d’inciampo in onore dei partigiani

Questo contenuto è stato pubblicato al Nell’ottobre 1944, i Bagni di Craveggia, in Valle Onsernone, sono stati teatro di eventi tragici, ricordati ora in una cerimonia. Tra i presenti anche l’ex consigliera federale Ruth Dreifuss.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Norme più severe e multe cospicue per chi abbandona i rifiuti in spazi pubblici 

Questo contenuto è stato pubblicato al L’Italia ha adottato norme che prevedono multe fino a 18’000 euro per un sacchetto gettato impropriamente. Ma anche in Svizzera il littering è considerato un problema e si va verso una prima regolamentazione nazionale. 

Destinazione Svizzera

Gli allineamenti di Clendy: lo Stonehenge svizzero

Questo contenuto è stato pubblicato al Alla scoperta del sito di Clendy, lo “Stonehenge svizzero”, con il blog del Museo Nazionale Svizzero.

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Qui Svizzera

Dazi, la popolazione svizzera non vuole fare concessioni agli USA

Questo contenuto è stato pubblicato al La maggioranza della popolazione svizzera è contraria a fare concessioni agli Stati Uniti nel quadro della vertenza commerciale in atto fra Berna e Washington.

Qui Svizzera

Sandoz: “nemmeno con dazi del 250% produrremo negli Usa”

Questo contenuto è stato pubblicato al Sandoz non ha intenzione di produrre i suoi medicinali negli Stati Uniti, nemmeno se il presidente americano Donald Trump metterà in pratica la minaccia di imporre dazi del 250% alla imprese farmaceutiche: lo afferma il Ceo Richard Saynor.

Qui Svizzera

Identificato il bambino responsabile dell’incidente mortale in piscina nel canton Neuchâtel

Questo contenuto è stato pubblicato al È stato identificato il ragazzino che, tuffandosi dal trampolino di cinque metri, è caduto addosso a un 67enne, uccidendolo, alla piscina Les Mélèzes a La Chaux-de-Fonds (NE). Si tratta di un cittadino svizzero di otto anni.

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Relazioni italo-svizzere

“Le spiagge italiane sono spaventosamente vuote”

Questo contenuto è stato pubblicato al La crisi attraversata quest’estate dagli stabilimenti balneari in Italia trova spazio questa settimana anche sui giornali della Svizzera tedesca e francese.

