La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Identificato il bambino responsabile dell’incidente mortale in piscina nel canton Neuchâtel

piscina di melezes
L'incidente è avvenuto martedì alla piscina Les Mélèzes de La Chaux-de-Fonds. Keystone-SDA

Un bambino svizzero di otto anni è stato identificato come autore involontario dell'incidente mortale avvenuto martedì alla piscina Les Mélèzes de La Chaux-de-Fonds, dove un uomo di 67 anni è deceduto dopo essere stato colpito durante un tuffo; il minore, data l’età, non sarà perseguito penalmente.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS

È stato identificato il ragazzino che, tuffandosi dal trampolino di cinque metri, è caduto addosso a un 67enne, uccidendolo, alla piscina Les Mélèzes a La Chaux-de-Fonds (canton Neuchâtel). Si tratta di un cittadino svizzero di otto anni. Vista la giovane età, il minore non dovrà rispondere davanti alla giustizia penale minorile.

“In seguito all’appello a testimoni, la famiglia del bambino ha preso contatto con la polizia”, ha dichiarato a Keystone-ATS il procuratore neocastellano Nicolas Feuz, confermando quanto pubblicato dal quotidiano Le Temps. Il magistrato ha anche affermato che “al momento attuale dell’inchiesta, l’operato dei bagnini non è in alcun modo criticabile: l’intervento è stato rapido”.

Secondo quanto riferito dalle autorità comunali de La Chaux-de-Fonds, il personale di sorveglianza era al completo al momento dell’incidente. La persona responsabile del trampolino ha subito allertato i colleghi via radio e si è tuffata nel bacino per prestare soccorso alla vittima.

Il Comune non è in grado di fornire il numero esatto di bagnanti presenti al momento del dramma, ma ha precisato che il picco di affluenza non era stato raggiunto. “Martedì non era una giornata di grande affluenza”, ha indicato il municipale responsabile del dicastero dello sport, Thierry Brechbühler, confermando un’informazione di Arcinfo.

In seguito all’incidente la piscina è stata evacuata. La vittima, domiciliata nella regione, che a sua volta si era tuffata dal trampolino, è deceduta sul posto per le gravi ferite riportate. La struttura balneare è poi stata riaperta l’indomani.

Attualità

La frana che ha sepolto Blatten.

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Blatten riparte con hotel provvisorio e nuovi alloggi

Questo contenuto è stato pubblicato al La Lötschental punta a un hotel provvisorio per Natale e a nuovi alloggi sociali per chi ha perso tutto, mentre Blatten prevede un ritorno graduale alla normalità entro il 2029 dopo la frana che ha dimezzato la capacità turistica della valle.

Di più Blatten riparte con hotel provvisorio e nuovi alloggi
biel/bienne

Altri sviluppi

Qui Svizzera

La popolazione svizzera utilizza regolarmente più di una lingua

Questo contenuto è stato pubblicato al Quasi i due terzi della popolazione svizzera utilizza regolarmente più lingue. Lo indica uno studio pubblicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), nel quale si precisa che l'inglese occupa una posizione di rilievo.

Di più La popolazione svizzera utilizza regolarmente più di una lingua
cartello giardino pubblico di coira

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Via libera del Governo grigionese al centro d’accoglienza per tossicodipendenti

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo grigionese ha approvato la realizzazione del nuovo servizio di contatto e di accoglienza per tossicodipendenti a Coira. Il centro sarà gestito insieme al locale per il consumo controllato di droga previsto nel quartiere Welschdörfli.

Di più Via libera del Governo grigionese al centro d’accoglienza per tossicodipendenti
centrale nucleare

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Per il Governo elvetico la realizzazione di nuove centrali nucleari dovrà essere possibile

Questo contenuto è stato pubblicato al Nonostante le aspre critiche da Centro e sinistra, in futuro dovrebbe essere possibile realizzare nuove centrali nucleari. Lo sottolinea il Consiglio federale che mercoledì ha adottato il messaggio concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa "Stop al blackout".

Di più Per il Governo elvetico la realizzazione di nuove centrali nucleari dovrà essere possibile
f-35 a

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Gli F-35 costeranno di più rispetto al prezzo inizialmente accordato

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo la scoppola dei dazi, la Svizzera deve ingoiare un altro rospo: gli F-35 acquistati dagli Stati Uniti costeranno di più, giacché Washington non è disposta a concedere alla Svizzera il prezzo fisso che Berna pensava di aver negoziato con la controparte.

Di più Gli F-35 costeranno di più rispetto al prezzo inizialmente accordato
boeing in costruzione

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Lufthansa pensa a una mega-commessa a Boeing attraverso la Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Il gruppo tedesco Lufthansa sta valutando l'acquisto di nuovi aerei Boeing negli Stati Uniti attraverso la Svizzera, una misura che potrebbe ridurre il deficit commerciale americano verso la Confederazione.

Di più Lufthansa pensa a una mega-commessa a Boeing attraverso la Svizzera
il pilota Raphaël Domjan

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Nuovo record mondiale di altitudine per l’aereo solare di Solarstratos

Questo contenuto è stato pubblicato al Il team di Solarstratos ha battuto in Vallese il record mondiale di altitudine mai raggiunta da un aereo elettrico e solare. Ieri il pilota Raphaël Domjan è decollato dall'aeroporto di Sion con il velivolo raggiungendo i 9521 metri di quota.

Di più Nuovo record mondiale di altitudine per l’aereo solare di Solarstratos
Il capo dell’esercito sudanese Abdel Fattah al-Burhan

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Vertice in Svizzera tra Sudan e USA per un cessate il fuoco nel Paese africano

Questo contenuto è stato pubblicato al Il capo dell'esercito sudanese Abdel Fattah al-Burhan e l'inviato speciale degli Stati Uniti Massad Boulos si sono incontrati in Svizzera per discutere una proposta statunitense di "cessate il fuoco globale in Sudan e fornitura di aiuti umanitari".

Di più Vertice in Svizzera tra Sudan e USA per un cessate il fuoco nel Paese africano
plastico san gottardo

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Ritorno a casa per il leggendario plastico del San Gottardo

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo cinque anni di assenza, il celebre plastico ferroviario del San Gottardo è tornato al Museo dei trasporti di Lucerna, accolto con entusiasmo da pubblico e appassionati.

Di più Ritorno a casa per il leggendario plastico del San Gottardo

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR