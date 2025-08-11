I servizi della settimana scelti per te

Dazi USA: il Governo svizzero determinato a “proseguire le discussioni” con Washington
Riunito in seduta straordinaria giovedì pomeriggio, il Consiglio federale spera ancora di “ridurre il più rapidamente possibile” i dazi doganali del 39% applicati da oggi dagli USA.
Il Locarno Film Festival contrasta l’umore cupo del mondo con l’arte e la commedia
Il più importante festival cinematografico svizzero invita a riflettere sull’attuale situazione nel mondo. Ma invece di sprofondare nella disperazione punta con audacia sulle commedie.
Pilatus sospende consegna aerei agli Stati Uniti
Pilatus sospende temporaneamente le consegne di aerei negli USA. Lo ha comunicato il costruttore aeronautico con sede a Stans, nel canton Nidvaldo. I dazi del 39% rappresentano uno “svantaggio competitivo significativo” rispetto ai concorrenti americani ed europei.
Salmo svizzero: un inno desueto, forse, ma coriaceo
Non è il più esaltante degli inni nazionali e in pochi lo conoscono a memoria, ma il Salmo svizzero ha superato finora ogni tentativo di sostituzione dopo aver “sconfitto” il vecchio Ci chiami o patria.
