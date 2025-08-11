I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Il bancomat sarà presto storia in Svizzera?

Questo contenuto è stato pubblicato al Per decenni le cabine telefoniche hanno fatto parte dello spazio pubblico, ma oggi sono scomparse. Il classico bancomat potrebbe subire un destino simile?

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Pilatus sospende consegna aerei agli Stati Uniti

Questo contenuto è stato pubblicato al Pilatus sospende temporaneamente le consegne di aerei negli USA. Lo ha comunicato il costruttore aeronautico con sede a Stans, nel canton Nidvaldo. I dazi del 39% rappresentano uno “svantaggio competitivo significativo” rispetto ai concorrenti americani ed europei.

Salmo svizzero: un inno desueto, forse, ma coriaceo

Questo contenuto è stato pubblicato al Non è il più esaltante degli inni nazionali e in pochi lo conoscono a memoria, ma il Salmo svizzero ha superato finora ogni tentativo di sostituzione dopo aver “sconfitto” il vecchio Ci chiami o patria.

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Lo Stretto di Messina e il ponte dei record

Questo contenuto è stato pubblicato al Il nullaosta alla costruzione del ponte che collegherà la Sicilia al continente è rimbalzata questa settimana anche sui media della Svizzera tedesca e francese.

