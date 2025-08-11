I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi Dazi USA: il Governo svizzero determinato a “proseguire le discussioni” con Washington Questo contenuto è stato pubblicato al Riunito in seduta straordinaria giovedì pomeriggio, il Consiglio federale spera ancora di “ridurre il più rapidamente possibile” i dazi doganali del 39% applicati da oggi dagli USA. Di più Dazi USA: il Governo svizzero determinato a “proseguire le discussioni” con Washington

Altri sviluppi Il Locarno Film Festival contrasta l’umore cupo del mondo con l’arte e la commedia Questo contenuto è stato pubblicato al Il più importante festival cinematografico svizzero invita a riflettere sull’attuale situazione nel mondo. Ma invece di sprofondare nella disperazione punta con audacia sulle commedie. Di più Il Locarno Film Festival contrasta l’umore cupo del mondo con l’arte e la commedia

Altri sviluppi Come i dazi di Trump stanno avvicinando la Svizzera all’UE Questo contenuto è stato pubblicato al I dazi americani hanno provocato uno shock in Svizzera. Danno slancio a coloro che sostengono un legame più stretto con l’Unione Europea. Di più Come i dazi di Trump stanno avvicinando la Svizzera all’UE

Altri sviluppi Il Sentiero dei Tobleroni, una passeggiata unica tra la storia e la natura svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Il Sentiero dei Tobleroni è un ricordo di una parte importante del patrimonio militare elvetico. È anche una splendida escursione nella natura. Di più Il Sentiero dei Tobleroni, una passeggiata unica tra la storia e la natura svizzera

Altri sviluppi Grandi o piccole, le aziende agricole svizzere devono fare i conti con la carenza di manodopera Questo contenuto è stato pubblicato al Di fronte alla difficoltà di reclutare personale qualificato, molte fattorie svizzere si rivolgono al volontariato per mandare avanti la stagione estiva. Di più Grandi o piccole, le aziende agricole svizzere devono fare i conti con la carenza di manodopera

Altri sviluppi Il bancomat sarà presto storia in Svizzera? Questo contenuto è stato pubblicato al Per decenni le cabine telefoniche hanno fatto parte dello spazio pubblico, ma oggi sono scomparse. Il classico bancomat potrebbe subire un destino simile? Di più Il bancomat sarà presto storia in Svizzera?

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi Pilatus sospende consegna aerei agli Stati Uniti Questo contenuto è stato pubblicato al Pilatus sospende temporaneamente le consegne di aerei negli USA. Lo ha comunicato il costruttore aeronautico con sede a Stans, nel canton Nidvaldo. I dazi del 39% rappresentano uno “svantaggio competitivo significativo” rispetto ai concorrenti americani ed europei. Di più Pilatus sospende consegna aerei agli Stati Uniti

Altri sviluppi Salmo svizzero: un inno desueto, forse, ma coriaceo Questo contenuto è stato pubblicato al Non è il più esaltante degli inni nazionali e in pochi lo conoscono a memoria, ma il Salmo svizzero ha superato finora ogni tentativo di sostituzione dopo aver “sconfitto” il vecchio Ci chiami o patria. Di più Salmo svizzero: un inno desueto, forse, ma coriaceo

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi Lo Stretto di Messina e il ponte dei record Questo contenuto è stato pubblicato al Il nullaosta alla costruzione del ponte che collegherà la Sicilia al continente è rimbalzata questa settimana anche sui media della Svizzera tedesca e francese. Di più Lo Stretto di Messina e il ponte dei record