I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi

Di più Non è solo il cambiamento climatico a far crollare le montagne svizzere

Questo contenuto è stato pubblicato al Sulle Alpi le piccole frane sono in aumento a causa del cambiamento climatico. Il legame con il riscaldamento globale è invece meno evidente per i disastri naturali di grandi dimensioni.

Altri sviluppi

Di più La Svizzera vuole associarsi all’Italia per un geoparco Unesco

Questo contenuto è stato pubblicato al Nell’ambito di un progetto Interreg Italia-Svizzera dedicato al geoturismo, il Parco naturale della valle di Binn metterà a punto uno studio di fattibilità per costituire un geoparco transnazionale con l’Italia.

Altri sviluppi

Questo contenuto è stato pubblicato al Nonostante l’uso dei trasporti pubblici sia in costante aumento, il veicolo privato resta il mezzo preferito per raggiungere il posto di lavoro. Posteggi a pagamento e telelavoro possono favorire modalità di spostamento più sostenibili.

Altri sviluppi

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo un lungo iter, la possibilità per le lavoratrici e i lavoratori italiani di lavorare fino al 25% del tempo da casa senza perdere lo status di frontaliere è stata definitivamente approvata.

Altri sviluppi

Di più La bandiera svizzera è quadrata, ma per molto tempo solo per tradizione

Altri sviluppi

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Di più L’estate 2026 si annuncia molto calda per i collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Le Ferrovie Federali svizzere annunciano le novità per il prossimo anno, tra queste anche più collegamenti per Milano e treni diretti da Zurigo fino a Firenze e La Spezia.

Altri sviluppi

Di più Per la discendenza italiana all’estero mantenere la cittadinanza diventa difficile

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Nel 2024 in Svizzera si è lavorato otto minuti in meno per settimana

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024 gli svizzeri hanno lavorato in media 40 ore e 4 minuti per settimana, cioè otto minuti in meno che l’anno prima. Nello spazio di cinque anni la flessione è stata di 50 minuti, emerge dai dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Di più Nel 2024 in Svizzera si è lavorato otto minuti in meno per settimana