L’estate 2026 si annuncia molto calda per i collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera

Nell’estate 2026 sono previsti ulteriori lavori tra Stabio e Gallarate, che comporteranno restrizioni anche sui collegamenti verso Varese e Malpensa. Keystone/Ti-Press/Elia Bianchi

Importanti cantieri limiteranno i collegamenti tra Italia e Svizzera nel periodo tra fine luglio e inizio settembre dell'anno prossimo, hanno annunciato in questi giorni le Ferrovie Federali svizzere. Vi sono però anche notizie positive: più collegamenti per Milano e treni diretti da Zurigo fino a Firenze e La Spezia.

6 minuti

Marija Alberti-Miladinovic Mi occupo prevalentemente e trasversalmente dei temi che riguardano le relazioni tra Svizzera e Italia, che siano questi temi economici, politici, storici o culturali. Giornalista basata a Lugano con un nome che rivela le origini della mia famiglia. Ho studiato a Neuchâtel e Friburgo, con una breve parentesi a Bonn. In passato ho lavorato per il Corriere del Ticino e il Giornale del Popolo, in politica e cronaca, sulla carta stampata e per i media digitali. Dal 2021 faccio parte del team di tvsvizzera.it all'interno di SWI swissinfo.ch.

È vero che nel mese di agosto, soprattutto in Italia dove tutto chiude, il pendolarismo non riempie i treni come capita durante il resto dell’anno. È però anche vero che lavori e cantieri previsti proprio in quel periodo penalizzano gite e turismo.

Sarà questo il caso nel corso dell’estate 2026 quando, dal 27 luglio al 23 agosto, a causa di un cantiere, sarà disponibile un solo binario a sud di Como. Motivo per cui la linea TILO RE80 potrà circolare solo fino a Lugano o Como e non proseguirà fino a Milano.

Questo articolo vi interessa? Volete ricevere i nostri ultimi servizi dedicati a tutto ciò che concerne le relazioni tra Italia e Svizzera? Abbonatevi alla nostra newsletter quindicinale.

Dal 24 agosto al 3 settembre la tratta sarà poi completamente chiusa: in quel periodo non circoleranno né i treni EuroCity (EC) né quelli della linea RE80 con destinazione Milano. Un piano sostitutivo è ancora in fase di elaborazione, si legge sul sitoCollegamento esterno delle Ferrovie Federali svizzere (FFS).

Restrizioni anche tra Stabio e Gallarate

Nell’estate 2026 sono poi previsti ulteriori lavori tra Stabio e Gallarate, che comporteranno restrizioni anche sui collegamenti verso Varese e Malpensa. Le date esatte di questi interventi non sono però ancora note.

Proseguiranno, inoltre, almeno fino all’estate 2027 le opere di ampliamento a quattro metri del corridoio tra Domodossola e Milano per il traffico merci transalpino. Di conseguenza, anche nel 2026, come già negli anni precedenti, potrà circolare un treno in meno per direzione dal lunedì al venerdì sulle tratte Basilea-Berna-Milano e Ginevra-Briga-Milano.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Almeno un’ora in più per raggiungere Milano attraverso il Sempione Questo contenuto è stato pubblicato al Tornano anche quest’estate i cantieri sulla linea ferroviaria tra il Vallese e il Piemonte, con modifiche ai collegamenti e disagi per chi viaggia. Vane per ora le richieste di intervento rivolte alla politica. Di più Almeno un’ora in più per raggiungere Milano attraverso il Sempione

Com’era stato preannunciato, si ripresenteranno anche i disagi sul Sempione. Dal 30 maggio al 26 luglio 2026 è infatti nuovamente previsto un blocco totale del traffico sulla tratta Iselle-Domodossola per lavori di costruzione del gestore dell’infrastruttura italiana RFI.

In questo periodo, la società ferroviaria BLS garantirà treni spola tra Briga e Iselle, mentre tra Iselle e Domodossola sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus. Anche la tratta di raccordo italiana verso Milano resterà chiusa in questo periodo. Anche in questo caso, un piano sostitutivo per i treni EC è tuttora in fase di elaborazione.

Per l’anno in corso, nei mesi interessati dalla stessa chiusura per lavori, Trenitalia predisporrà un servizio di autobus sostitutivi, con un conseguente allungamento dei tempi di percorrenza e una minore disponibilità di posti a sedere. Il tempo previsto per raggiungere Milano si allungherà di circa un’ora. A titolo di paragone, l’EuroCity più veloce da Berna a Milano, oggi ci impiega 3 ore e 16 minuti e quello che viaggia da Ginevra a Milano arriva in 4 ore e 23 minuti.

Non solo brutte notizie per chi viaggia in treno

Fortunatamente i cantieri non rappresentano le sole novità per il 2026: ci sono anche buone notizie. Per i collegamenti tra Chiasso e il nord delle Alpi, indicano ancora le FFS, saranno garantiti due nuovi EuroCity (EC) Zurigo-Milano e il prolungamento di un InterCity 2 (IC2) da Lugano a Chiasso.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Un altro anno di fuoco per chi transita sulla linea ferroviaria del Sempione Questo contenuto è stato pubblicato al A inizio febbraio cominceranno i lavori per risanare la galleria che collega Briga a Domodossola. La maggior parte dei treni tra Svizzera e Italia circolerà regolarmente. Di più Un altro anno di fuoco per chi transita sulla linea ferroviaria del Sempione

“Con l’orario 2026 è stato possibile ottenere due nuove tracce per il traffico ferroviario internazionale, settore caratterizzato da una domanda particolarmente elevata. Le fermate previste a Chiasso per i collegamenti EuroCity rispondono a precise esigenze tecniche: in quanto stazione di confine, Chiasso rappresenta il punto in cui avviene il cambio del personale di bordo nonché l’adeguamento alla corrente di trazione del sistema italiano. Per quanto riguarda invece il prolungamento dell’IC2 fino a Chiasso, la decisione è stata presa sulla base di motivi commerciali”, ha asserito il portavoce delle FFS Patrick Walser citato dal Corriere del Ticino.

Nuovi treni diretti Zurigo-Firenze e Zurigo-La Spezia

Un’altra novità è rappresentata dal fatto che nel 2026, il percorso del treno esistente per Bologna, con partenza da Zurigo, sarà prolungato fino a Firenze. Inoltre, durante la stagione estiva, l’attuale diretto Zurigo-Genova proseguirà più a sud, fino a La Spezia. In inverno, invece, terminerà la sua corsa a Milano Centrale.

Lavori anche in Ticino

I cantieri programmati per il prossimo anno non sono però tutti previsti unicamente sul territorio italiano. La galleria di base del San Gottardo sarà ad esempio parzialmente chiusa due volte (una in estate e una in inverno). Le date precise verranno comunicate in seguito, annunciano le FFS.

A sud delle Alpi importanti lavori verranno svolti dal 20 luglio al 3 settembre. Durante questo periodo, i treni TILO delle linee S10, S20, S90 e RE80 saranno soppressi su alcune tratte. Anche in questo caso verranno attivati autobus sostitutivi.

Il resto della Svizzera

Nel resto del Paese, la principale novità riguarda la reintroduzione di un collegamento a lungo rivendicato dalla regione dell’Arco lemanico, ossia un treno diretto tra Basilea e Losanna. Tra la città sul Reno e Delémont-Bienne verrà inoltre introdotta la cadenza semi-oraria. Maggiori collegamenti sono previsti anche tra i Grigioni e Zurigo.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative