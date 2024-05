I giovani svizzeri preferiscono l’aereo

Sono soprattutto i e le giovani, chi vive nelle città e le persone benestanti a prendere l'aereo per andare in vacanza. © KEYSTONE / ENNIO LEANZA

In Svizzera sono le giovani e i giovani che prendono maggiormente l'aereo per andare in vacanza. Questo malgrado il loro impegno a favore del clima. Un sondaggio mostra la forte contraddizione tra l'atteggiamento nei confronti dell'ambiente e il comportamento individuale.

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

L’aereo resta sempre un mezzo molto gettonato, tanto che quest’anno si prevede che il 46% delle svizzere e degli svizzeri per andare in vacanza utilizzerà proprio questo mezzo. Un sondaggio condotto per conto del sito di confronti Comparis mostra l’identikit di chi prende il volo: sono spesso i e le giovani, chi vive nelle città e chi guadagna bene.

Differenze generazionali

La prima grande differenza è generazionale. Il 52% delle persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, andrà in vacanza in aereo, rispetto al 43% degli over 56. Sono dunque i giovani a prendere maggiormente l’aereo e questo nonostante gli appelli alla tutela del clima lanciati proprio dalla nuova generazione.

Non solo. Come fa notare il sondaggio, stupisce il fatto che quest’anno il 54% della fascia d’età più giovane volerà almeno due volte, rispetto al 38% della generazione più anziana. Inoltre, solo una persona su cinque tra i 18 e i 35 anni rinuncerà completamente ai viaggi in aereo nel 2024. Tra gli over 56, la percentuale è quasi il doppio, pari al 38%.

Città vs campagna

Oltre al divario generazionale affiorano anche differenze tra chi vive in città e chi abita in campagna. Fra i cittadini il 50% preferisce andare in vacanza in aereo, mentre la percentuale si ferma al 41% tra la popolazione rurale. Come nel caso dei giovani, nonostante l’impegno politico per promuovere la tutela ambientale nelle aree urbane, il sondaggio mostra che chi vive in città non sembra voler rinunciare a volare. Anche in questo caso c’è quindi una forte contraddizione tra l’atteggiamento nei confronti del clima e il comportamento individuale.

Il secondo mezzo di trasporto più utilizzato per le vacanze è l’automobile, scelta dal 34% degli intervistati. La percentuale è elevata soprattutto nelle regioni rurali (42%), mentre è più contenuta nelle aree urbane (25%).

Ricchi vs poveri

Il rilevamento demoscopico – condotto nel mese di aprile dall’istituto Innofact con un campione di oltre 1’000 persone – mostra, inoltre, che le fasce di reddito più basse tendono a preferire il treno (nonostante il costo di un biglietto sia spesso superiore al costo di un biglietto aereo): in tale ambito si registra un 25%, una percentuale nettamente più elevata rispetto alle fasce di reddito più alte, che sono al 9%.

Il sondaggio infine ricorda che le persone meno abbienti trascorrono le vacanze in Svizzera più spesso rispetto a chi guadagna bene. Probabilmente da amici e parenti visto che i costi di vitto e alloggio elvetici sono decisamente superiori alla media.