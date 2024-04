In migliaia nelle piazze elvetiche per lo “Sciopero per il clima”

Alcune migliaia di persone sono scese in piazza venerdì sera in cinque città svizzere nell'ambito dello sciopero internazionale per il clima.

Nonostante la pioggia, 5’000 persone hanno partecipato alle manifestazioni autorizzate a Zurigo, Berna, Lucerna, Aarau e Sion, ha annunciato nella serata di venerdì il movimento “Sciopero per il clima”.

Le e i manifestanti hanno denunciato in particolare il finanziamento della Svizzera alle infrastrutture per i combustibili fossili e le sue strutture di potere coloniali.

A Zurigo, secondo il team di dialogo della polizia cittadina, sono state circa 600 le persone che nonostante il freddo e la pioggia hanno marciato pacificamente da Helvetiaplatz a Paradeplatz e ritorno. Insieme alle “Anziane per il clima” (cui, ricordiamo, la Corte europea per i diritti dell’Uomo ha dato ragione negli scorsi giorni, condannando la Svizzera per non aver fatto abbastanza per la lotta al cambiamento climatico), c’erano anche molti e molte giovani.

Nella capitale Berna, erano circa 1’200 persone che hanno partecipato a un corteo nel centro storico. A Lucerna, sono circa 60 quelle che hanno girato per la città in bicicletta, percorrendo anche tratti critici per questi mezzi.

