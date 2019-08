Ma martedì, Trump ha improvvisamente cancellato la sua visita, sempre tramite il social network, anche se poche ore prima l'ambasciatore statunitense in Danimarca si era detto pronto per la visita del suo presidente.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

Trump cancella visita in Danimarca, "perché la Groenlandia non è in vendita"

Trump cancella visita in Danimarca, "perché la Groenlandia non è in vendita" 21 agosto 2019 - 13:27 Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che cancellerà la sua visita in Danimarca poiché la premier non è interessato a discutere della vendita della Groenlandia. La premier danese Mette Fredriksen ha reputato l'idea sollevata da Trump di un acquisto statunitense della Groenlandia come "una discussione assurda". Dopodiché l'inquilino della Casa Bianca ha minimizzato, dicendo che comprare il territorio autonomo danese non è una priorità. Ha anche scherzato a proposito postando un tweet nel quale si vede la Trump Tower troneggiare sopra un piccolo villaggio della Groenlandia e la scritta: "Prometto di non fare questo". Ma martedì, Trump ha improvvisamente cancellato la sua visita, sempre tramite il social network, anche se poche ore prima l'ambasciatore statunitense in Danimarca si era detto pronto per la visita del suo presidente. Trump ha scritto: "La Danimarca è un paese veramente speciale con gente incredibile, ma basandomi sui commenti del Primo ministro Fredriksen, che non avrebbe intenzione di discutere la vendita della Groenlandia, posticiperò l'incontro previsto tra due settimane a un altro momento".