Più strumenti per accertare l’identità dei richiedenti l’asilo

Una guardia di confine perquisisce un richiedente l'asilo. KEYSTONE/© KEYSTONE / TI-PRESS / PABLO GIANINAZZI

Per accertare l'identità, la cittadinanza o l'itinerario di viaggio di un richiedente l'asilo le autorità elvetiche potranno a partire dall'aprile 2025 esaminare i loro telefonini o eventuali personal computer. Il tutto sarà reso possibile da alcune modifiche della legge sull'asilo e le relative ordinanze approvate mercoledì dal Consiglio federale.

2 minuti

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Le modifiche di legge definiscono il tipo di dati personali che la Segreteria di stato della migrazione (SEM) può valutare e prevedono anche che qualsiasi valutazione dei dati personali si svolga in presenza dell’interessato e che quest’ultimo abbia in ogni caso la possibilità di esprimersi sui risultati.

I dati relativi all’identità e alla cittadinanza, stando all’ordinanza riveduta, contemplano nello specifico: indirizzi, numeri telefonici, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti. Per quanto attiene all’itinerario di viaggio, le informazioni che possono essere esaminate sono: dati di navigazione, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti.

Non possono invece essere valutati i dati personali rientranti nella sfera di protezione di un segreto professionale.

L’ordinanza precisa anche quali informazioni vanno obbligatoriamente fornite ai richiedenti l’asilo interessati e specifica le modalità di attuazione del principio di proporzionalità.

A tale riguardo, allo scopo di garantire la proporzionalità occorre tenere conto delle informazioni e dichiarazioni fornite dall’interessato e dei documenti ufficiali quali atti di nascita o patenti di guida che permettano di trarre conclusioni inequivocabili sull’identità, la nazionalità o l’itinerario di viaggio.

Circa l’uso di programma informatici, la SEM invita l’interessato a consegnare i propri supporti elettronici di dati e a sbloccarli per la durata dell’impiego del software. Il richiedente asilo può presenziare all’impiego del software, mentre la SEM garantisce il programma non modificherà i dati personali. Cellulari o computer vanno restituiti non appena il trattamento dei dati personali è terminato.