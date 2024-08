Meno attacchi di lupi al bestiame in Vallese e nei Grigioni

I singoli individui causano più danni dei branchi. Keystone / Michael Buholzer

Quest'anno i lupi hanno ucciso meno capi di bestiame nei Grigioni e in Vallese. E ciò nonostante un leggero aumento della popolazione dei predatori. Lo sostengono varie organizzazioni ambientaliste.

1 minuto

Keystone-ATS

Stando ai dati pubblicati per i primi otto mesi dell’anno, il numero di attacchi del bestiame da parte di lupi in Vallese è diminuito del 15% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il calo è stato addirittura del 35% nei Grigioni, hanno indicato mercoledì in una nota congiunta Collegamento esternoGruppo Lupo Svizzera, Pro Natura, WWF e BirdLife.

Una “netta riduzione” degli attacchi era già stata registrata l’anno scorso, prima dell’inizio dei tiri preventivi di regolazione del lupo. Per le quattro organizzazioni, questi dati dimostrano l’efficacia delle misure adottate per proteggere le greggi.

Nel comunicato si afferma inoltre che i lupi solitari spesso causano più problemi dei branchi.

Contenuto esterno