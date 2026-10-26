I servizi della settimana scelti per te

Votazioni del 29 novembre in Svizzera: partenza col botto per l’iniziativa sui fuochi d’artificio
Questo contenuto è stato pubblicato al
Iniziativa sui fuochi d’artificio in netto vantaggio, incertezza riguardo a quella sulla fiscalità delle coppie sposate e nessuna maggioranza né per il finanziamento della 13esima AVS né per la revisione della legge sul materiale bellico: i risultati del primo sondaggio SSR.
Un secolo senza intaccare la struttura di fondo: il caso unico del sistema elettorale svizzero
Questo contenuto è stato pubblicato al
Contrariamente ad altri Paesi europei, Italia in primis, il sistema elettorale svizzero è rimasto praticamente immutato nell’ultimo secolo. Come si spiega questa stabilità?
Troppi allievi stranieri in classe? Come risponde la scuola svizzera
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il Governo italiano vuole inserire un tetto del 30% di alunni stranieri per classe. Come funzionano l’integrazione linguistica e il sostegno agli allievi alloglotti nelle scuole svizzere?
Blocchi dei camion in Italia, dagli scaffali vuoti ai timori per l’export anche verso la Svizzera
Questo contenuto è stato pubblicato al
Dalla Calabria al resto dell’Italia: agricoltori e autotrasportatori fermano la logistica contro il caro carburante. La Svizzera osserva con cautela, mentre emergono i limiti della dipendenza dai combustibili fossili.
Cosmetici per cani e gatti, lo studio italo-svizzero per capire se sono sicuri
Questo contenuto è stato pubblicato al
Una review scientifica delle università di Napoli e Berna spiega perché pelle e olfatto degli animali richiedono prodotti diversi da quelli umani e chiede linee guida chiare per scienziati e legislatori.
>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Relazioni italo-svizzere
Perquisizioni in Ticino e un arresto nell’inchiesta antimafia di Milano
Questo contenuto è stato pubblicato al
Su richiesta delle autorità italiane, l’Ufficio federale di polizia è intervenuto in Ticino, dove una persona è stata fermata in vista dell’estradizione. L’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Milano riguarda una presunta rete di riciclaggio, frodi fiscali e traffico di droga.
Robotaxi: cosa funziona nel test su strada e cosa no
Questo contenuto è stato pubblicato al
Da ottobre circolano robotaxi a guida autonoma nel Furttal zurighese. Reto Widmer, redattore digitale di SRF, ha effettuato un giro di prova per capire se il progetto pilota possa segnare una svolta per i veicoli senza conducente.
Grigioni, una mozione chiede il certificato di capacità per chi conduce carrozze
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il consigliere nazionale socialista di Lucerna Hasan Candan ha presentato una mozione per introdurre l’obbligo di un certificato di capacità per chi siede alla guida di una carrozza. L’associazione di categoria accoglie favorevolmente la proposta. Nel frattempo, proseguono le indagini sull’incidente mortale avvenuto oltre due mesi fa in Engadina.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Relazioni italo-svizzere
La rabbia di una “generazione sacrificata”
Questo contenuto è stato pubblicato al
La stampa svizzera si sofferma anche sulla tripletta di Nicolò Tresoldi a San Siro, sul fascino de L’Eroica e sul ritorno in scena della memoria degli stagionali italiani in Svizzera.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.