I servizi della settimana scelti per te

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Votazioni del 29 novembre in Svizzera: partenza col botto per l’iniziativa sui fuochi d’artificio Questo contenuto è stato pubblicato al Iniziativa sui fuochi d’artificio in netto vantaggio, incertezza riguardo a quella sulla fiscalità delle coppie sposate e nessuna maggioranza né per il finanziamento della 13esima AVS né per la revisione della legge sul materiale bellico: i risultati del primo sondaggio SSR. Di più Votazioni del 29 novembre in Svizzera: partenza col botto per l’iniziativa sui fuochi d’artificio

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Un secolo senza intaccare la struttura di fondo: il caso unico del sistema elettorale svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al Contrariamente ad altri Paesi europei, Italia in primis, il sistema elettorale svizzero è rimasto praticamente immutato nell’ultimo secolo. Come si spiega questa stabilità? Di più Un secolo senza intaccare la struttura di fondo: il caso unico del sistema elettorale svizzero

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Troppi allievi stranieri in classe? Come risponde la scuola svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo italiano vuole inserire un tetto del 30% di alunni stranieri per classe. Come funzionano l’integrazione linguistica e il sostegno agli allievi alloglotti nelle scuole svizzere? Di più Troppi allievi stranieri in classe? Come risponde la scuola svizzera

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Blocchi dei camion in Italia, dagli scaffali vuoti ai timori per l’export anche verso la Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Dalla Calabria al resto dell’Italia: agricoltori e autotrasportatori fermano la logistica contro il caro carburante. La Svizzera osserva con cautela, mentre emergono i limiti della dipendenza dai combustibili fossili. Di più Blocchi dei camion in Italia, dagli scaffali vuoti ai timori per l’export anche verso la Svizzera

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Cosmetici per cani e gatti, lo studio italo-svizzero per capire se sono sicuri Questo contenuto è stato pubblicato al Una review scientifica delle università di Napoli e Berna spiega perché pelle e olfatto degli animali richiedono prodotti diversi da quelli umani e chiede linee guida chiare per scienziati e legislatori. Di più Cosmetici per cani e gatti, lo studio italo-svizzero per capire se sono sicuri

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Berlino pianifica la fine dei combustibili fossili. E la Svizzera? Questo contenuto è stato pubblicato al La Germania è il terzo Paese europeo a fissare una data per l’abbandono di petrolio, carbone e gas. La Svizzera dovrebbe fare lo stesso? Di più Berlino pianifica la fine dei combustibili fossili. E la Svizzera?

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Perquisizioni in Ticino e un arresto nell’inchiesta antimafia di Milano Questo contenuto è stato pubblicato al Su richiesta delle autorità italiane, l’Ufficio federale di polizia è intervenuto in Ticino, dove una persona è stata fermata in vista dell’estradizione. L’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Milano riguarda una presunta rete di riciclaggio, frodi fiscali e traffico di droga. Di più Perquisizioni in Ticino e un arresto nell’inchiesta antimafia di Milano

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Altri sviluppi Lavoro ed economia Robotaxi: cosa funziona nel test su strada e cosa no Questo contenuto è stato pubblicato al Da ottobre circolano robotaxi a guida autonoma nel Furttal zurighese. Reto Widmer, redattore digitale di SRF, ha effettuato un giro di prova per capire se il progetto pilota possa segnare una svolta per i veicoli senza conducente. Di più Robotaxi: cosa funziona nel test su strada e cosa no

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Altri sviluppi Qui Svizzera Grigioni, una mozione chiede il certificato di capacità per chi conduce carrozze Questo contenuto è stato pubblicato al Il consigliere nazionale socialista di Lucerna Hasan Candan ha presentato una mozione per introdurre l’obbligo di un certificato di capacità per chi siede alla guida di una carrozza. L’associazione di categoria accoglie favorevolmente la proposta. Nel frattempo, proseguono le indagini sull’incidente mortale avvenuto oltre due mesi fa in Engadina. Di più Grigioni, una mozione chiede il certificato di capacità per chi conduce carrozze

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere La rabbia di una “generazione sacrificata” Questo contenuto è stato pubblicato al La stampa svizzera si sofferma anche sulla tripletta di Nicolò Tresoldi a San Siro, sul fascino de L’Eroica e sul ritorno in scena della memoria degli stagionali italiani in Svizzera. Di più La rabbia di una “generazione sacrificata”

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