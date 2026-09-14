I servizi della settimana scelti per te

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Lega dei Ticinesi, dall’anti-sistema alle stanze del potere ma il futuro è ancora da scrivere Questo contenuto è stato pubblicato al La parabola del movimento politico tra scandali recenti, calo dei consensi e la tentazione di una “casa comune” con l’UDC. Un’analisi sull’evoluzione del leghismo tra Ticino e Italia. Di più Lega dei Ticinesi, dall’anti-sistema alle stanze del potere ma il futuro è ancora da scrivere

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “Vogliamo colmare i vuoti tra un controllo medico e l’altro”: fondare una start-up biomedica a Losanna Questo contenuto è stato pubblicato al Fin da giovane, Gian Luca Barbruni voleva unire matematica, fisica e medicina per avere un impatto concreto sulla vita delle persone. Oggi sta lavorando a quell’obiettivo: la sua start-up sviluppa un dispositivo medico pensato per essere indossato e dimenticato. Di più “Vogliamo colmare i vuoti tra un controllo medico e l’altro”: fondare una start-up biomedica a Losanna

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere L’università svizzera più amata in Italia diventa più cara Questo contenuto è stato pubblicato al Il 49% delle persone iscritte all’USI (Università della Svizzera italiana) arrivano dall’Italia. Chi non è domiciliato e non ha la cittadinanza svizzera dovrà però presto pagare di più per studiare a Lugano. Di più L’università svizzera più amata in Italia diventa più cara

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Dagli algoritmi al Sudan, i cinque vincitori del Premio Balzan 2026 Questo contenuto è stato pubblicato al Dall’impatto degli algoritmi sulla società alle reti di solidarietà nate nella guerra civile sudanese: il Premio Balzan 2026 premia cinque percorsi che affrontano alcune delle grandi sfide del presente. Di più Dagli algoritmi al Sudan, i cinque vincitori del Premio Balzan 2026

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Altri sviluppi Lavoro ed economia PISA 2025: la Svizzera resta sopra la media OCSE, ma arretrano lettura e matematica Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera continua a figurare tra i migliori sistemi scolastici del mondo, ma i segnali di rallentamento si fanno più evidenti: rispetto al 2022 i quindicenni perdono terreno in lettura e matematica e cresce la quota di chi non raggiunge le competenze di base. Di più PISA 2025: la Svizzera resta sopra la media OCSE, ma arretrano lettura e matematica

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso La Svizzera rinuncia al programma europeo Copernicus – con quali implicazioni? Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo svizzero ha deciso di non aderire al programma europeo di osservazione della Terra Copernicus. Il sistema satellitare fornisce dati fondamentali sul cambiamento climatico e i pericoli naturali. Di più La Svizzera rinuncia al programma europeo Copernicus – con quali implicazioni?

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Un trasporto pubblico senza confini tra Grigioni e Lombardia Questo contenuto è stato pubblicato al Autobus, treni e servizi di trasporto coordinati oltre confine: è l’obiettivo di Alta Rezia Connect (ARC), il progetto Interreg che coinvolge Grigioni e Valtellina. Di più Un trasporto pubblico senza confini tra Grigioni e Lombardia

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere I finanzieri che disobbedirono per salvare perseguitati dal nazifascismo Questo contenuto è stato pubblicato al Centurioni e Amato contravvennero agli ordini, per aiutare persone perseguitate a passare clandestinamente il confine fra Italia e Svizzera. Di più I finanzieri che disobbedirono per salvare perseguitati dal nazifascismo

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Le crociere fluviali attraggono sempre più viaggiatori svizzeri Questo contenuto è stato pubblicato al Le crociere fluviali attraggono un numero sempre maggiore di persone. Lontano dal tanto criticato gigantismo delle navi da crociera, questo settore gode di ottima salute. Di più Le crociere fluviali attraggono sempre più viaggiatori svizzeri

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Del Vecchio e Meloni, quando il potere è sotto pressione Questo contenuto è stato pubblicato al Dallo scontro tra gli eredi Del Vecchio, che rischia di bloccare una delle principali casseforti della finanza italiana, alla stabilità politica di Giorgia Meloni osservata con qualche riserva dalla stampa svizzera. Di più Del Vecchio e Meloni, quando il potere è sotto pressione

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