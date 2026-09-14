I servizi della settimana scelti per te

Lega dei Ticinesi, dall’anti-sistema alle stanze del potere ma il futuro è ancora da scrivere
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La parabola del movimento politico tra scandali recenti, calo dei consensi e la tentazione di una “casa comune” con l’UDC. Un’analisi sull’evoluzione del leghismo tra Ticino e Italia.
“Vogliamo colmare i vuoti tra un controllo medico e l’altro”: fondare una start-up biomedica a Losanna
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Fin da giovane, Gian Luca Barbruni voleva unire matematica, fisica e medicina per avere un impatto concreto sulla vita delle persone. Oggi sta lavorando a quell’obiettivo: la sua start-up sviluppa un dispositivo medico pensato per essere indossato e dimenticato.
L’università svizzera più amata in Italia diventa più cara
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Il 49% delle persone iscritte all’USI (Università della Svizzera italiana) arrivano dall’Italia. Chi non è domiciliato e non ha la cittadinanza svizzera dovrà però presto pagare di più per studiare a Lugano.
Dagli algoritmi al Sudan, i cinque vincitori del Premio Balzan 2026
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Dall’impatto degli algoritmi sulla società alle reti di solidarietà nate nella guerra civile sudanese: il Premio Balzan 2026 premia cinque percorsi che affrontano alcune delle grandi sfide del presente.
PISA 2025: la Svizzera resta sopra la media OCSE, ma arretrano lettura e matematica
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La Svizzera continua a figurare tra i migliori sistemi scolastici del mondo, ma i segnali di rallentamento si fanno più evidenti: rispetto al 2022 i quindicenni perdono terreno in lettura e matematica e cresce la quota di chi non raggiunge le competenze di base.
La Svizzera rinuncia al programma europeo Copernicus – con quali implicazioni?
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Il Governo svizzero ha deciso di non aderire al programma europeo di osservazione della Terra Copernicus. Il sistema satellitare fornisce dati fondamentali sul cambiamento climatico e i pericoli naturali.
>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:
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Relazioni italo-svizzere
Un trasporto pubblico senza confini tra Grigioni e Lombardia
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Autobus, treni e servizi di trasporto coordinati oltre confine: è l’obiettivo di Alta Rezia Connect (ARC), il progetto Interreg che coinvolge Grigioni e Valtellina.
Le crociere fluviali attraggono sempre più viaggiatori svizzeri
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Le crociere fluviali attraggono un numero sempre maggiore di persone. Lontano dal tanto criticato gigantismo delle navi da crociera, questo settore gode di ottima salute.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
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Relazioni italo-svizzere
Del Vecchio e Meloni, quando il potere è sotto pressione
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Dallo scontro tra gli eredi Del Vecchio, che rischia di bloccare una delle principali casseforti della finanza italiana, alla stabilità politica di Giorgia Meloni osservata con qualche riserva dalla stampa svizzera.
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