La televisione svizzera per l’Italia
Qui Svizzera

I servizi della settimana scelti per te

Redazione Swissinfo
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Altri sviluppi
donna

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

“Un laboratorio giuridico a cielo aperto”: studiare e insegnare diritto a Zurigo

Questo contenuto è stato pubblicato al Studiava la Svizzera del Settecento, oggi vive in quella contemporanea. Elisabetta Fiocchi Malaspina è arrivata alla cattedra di storia del diritto dell’Università di Zurigo dopo anni di gavetta. Oggi nei suoi corsi mantiene vivo il legame con l’Italia.

Di più “Un laboratorio giuridico a cielo aperto”: studiare e insegnare diritto a Zurigo
Altri sviluppi
Altri sviluppi
montagne

Altri sviluppi

Svizzera, istruzioni per l’uso

La Svizzera, un Paese di escursionisti

Questo contenuto è stato pubblicato al Nella Confederazione una persona su due cammina regolarmente. Seppur in leggera perdita di velocità rispetto ad altre attività, l’escursionismo si conferma lo sport numero uno.

Di più La Svizzera, un Paese di escursionisti
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Franziska Herren

Altri sviluppi

Svizzera, istruzioni per l’uso

Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera?

Questo contenuto è stato pubblicato al L’attivista ecologista Franziska Herren torna alla carica con un’iniziativa che intende obbligare la Confederazione a promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale. Chi si oppone parla di un progetto scollegato dalla realtà. Sarà il popolo a decidere, il 27 settembre.

Di più Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera?

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi
FILA DI Persone

Altri sviluppi

Svizzera, istruzioni per l’uso

Perché la partecipazione al voto in Svizzera è così bassa

Questo contenuto è stato pubblicato al La democrazia svizzera, con le sue numerose votazioni, è considerata un modello a livello internazionale. Tuttavia, la partecipazione al voto è spesso bassa. Perché?

Di più Perché la partecipazione al voto in Svizzera è così bassa
Altri sviluppi
Altri sviluppi
fonduta

Altri sviluppi

Destinazione Svizzera

La fondue, ovvero l’arte di non essere d’accordo insieme 

Questo contenuto è stato pubblicato al La fondue è un simbolo nazionale che riunisce gli svizzeri attorno al caquelon, ma può anche dividerli non appena ci si addentra nei dettagli che fanno discutere.

Di più La fondue, ovvero l’arte di non essere d’accordo insieme 

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR