I servizi della settimana scelti per te

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “Un laboratorio giuridico a cielo aperto”: studiare e insegnare diritto a Zurigo Questo contenuto è stato pubblicato al Studiava la Svizzera del Settecento, oggi vive in quella contemporanea. Elisabetta Fiocchi Malaspina è arrivata alla cattedra di storia del diritto dell’Università di Zurigo dopo anni di gavetta. Oggi nei suoi corsi mantiene vivo il legame con l’Italia. Di più “Un laboratorio giuridico a cielo aperto”: studiare e insegnare diritto a Zurigo

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Richiedenti l’asilo, riprendono i trasferimenti verso l’Italia Questo contenuto è stato pubblicato al Quasi quattro anni fa Roma aveva bloccato le riammissioni. Ora sono stati prenotati i primi voli di rimpatrio dalla Svizzera. Di più Richiedenti l’asilo, riprendono i trasferimenti verso l’Italia

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso La Svizzera, un Paese di escursionisti Questo contenuto è stato pubblicato al Nella Confederazione una persona su due cammina regolarmente. Seppur in leggera perdita di velocità rispetto ad altre attività, l’escursionismo si conferma lo sport numero uno. Di più La Svizzera, un Paese di escursionisti

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Votazioni del 27 settembre: partenza in salita per l’iniziativa sulla neutralità svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al La maggioranza del popolo svizzero respingerebbe l’iniziativa che chiede il ritorno a una concezione rigorosa della neutralità, secondo il primo sondaggio della SSR Di più Votazioni del 27 settembre: partenza in salita per l’iniziativa sulla neutralità svizzera

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso La neutralità svizzera deve essere rigida o flessibile? Sarà il popolo a decidere Questo contenuto è stato pubblicato al Gli svizzeri e le svizzere voteranno il 27 settembre sull’iniziativa per la neutralità. Il testo punta a sancire nella Costituzione una concezione più rigida della neutralità. Di più La neutralità svizzera deve essere rigida o flessibile? Sarà il popolo a decidere

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera? Questo contenuto è stato pubblicato al L’attivista ecologista Franziska Herren torna alla carica con un’iniziativa che intende obbligare la Confederazione a promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale. Chi si oppone parla di un progetto scollegato dalla realtà. Sarà il popolo a decidere, il 27 settembre. Di più Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera?

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Perché la partecipazione al voto in Svizzera è così bassa Questo contenuto è stato pubblicato al La democrazia svizzera, con le sue numerose votazioni, è considerata un modello a livello internazionale. Tuttavia, la partecipazione al voto è spesso bassa. Perché? Di più Perché la partecipazione al voto in Svizzera è così bassa

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Una cinquantina di annegamenti all’anno: in Svizzera, la passione per l’acqua non è priva di rischi Questo contenuto è stato pubblicato al Cercare rinfresco nei laghi e nei fiumi è una delle attività più amate dalla popolazione svizzera. Ma i rischi sono talvolta sottovalutati. Di più Una cinquantina di annegamenti all’anno: in Svizzera, la passione per l’acqua non è priva di rischi

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Altri sviluppi Destinazione Svizzera La fondue, ovvero l’arte di non essere d’accordo insieme Questo contenuto è stato pubblicato al La fondue è un simbolo nazionale che riunisce gli svizzeri attorno al caquelon, ma può anche dividerli non appena ci si addentra nei dettagli che fanno discutere. Di più La fondue, ovvero l’arte di non essere d’accordo insieme

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “Cosa ne pensa del ketchup sulla pasta?”: “L’intervista è finita” Questo contenuto è stato pubblicato al No, una passata di pomodoro non vale l’altra: intervistato da un media online svizzero Francesco Mutti spiega le difficoltà per entrare sul mercato svizzero. Di più “Cosa ne pensa del ketchup sulla pasta?”: “L’intervista è finita”

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