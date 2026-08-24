I servizi della settimana scelti per te

“Un laboratorio giuridico a cielo aperto”: studiare e insegnare diritto a Zurigo
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Studiava la Svizzera del Settecento, oggi vive in quella contemporanea. Elisabetta Fiocchi Malaspina è arrivata alla cattedra di storia del diritto dell’Università di Zurigo dopo anni di gavetta. Oggi nei suoi corsi mantiene vivo il legame con l’Italia.
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Nella Confederazione una persona su due cammina regolarmente. Seppur in leggera perdita di velocità rispetto ad altre attività, l’escursionismo si conferma lo sport numero uno.
Votazioni del 27 settembre: partenza in salita per l’iniziativa sulla neutralità svizzera
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La maggioranza del popolo svizzero respingerebbe l’iniziativa che chiede il ritorno a una concezione rigorosa della neutralità, secondo il primo sondaggio della SSR
La neutralità svizzera deve essere rigida o flessibile? Sarà il popolo a decidere
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Gli svizzeri e le svizzere voteranno il 27 settembre sull’iniziativa per la neutralità. Il testo punta a sancire nella Costituzione una concezione più rigida della neutralità.
Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera?
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L’attivista ecologista Franziska Herren torna alla carica con un’iniziativa che intende obbligare la Confederazione a promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale. Chi si oppone parla di un progetto scollegato dalla realtà. Sarà il popolo a decidere, il 27 settembre.
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Svizzera, istruzioni per l’uso
Perché la partecipazione al voto in Svizzera è così bassa
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La democrazia svizzera, con le sue numerose votazioni, è considerata un modello a livello internazionale. Tuttavia, la partecipazione al voto è spesso bassa. Perché?
La fondue, ovvero l’arte di non essere d’accordo insieme
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La fondue è un simbolo nazionale che riunisce gli svizzeri attorno al caquelon, ma può anche dividerli non appena ci si addentra nei dettagli che fanno discutere.
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