I servizi della settimana scelti per te

Gli effetti invisibili del lago Maggiore così basso
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Il bacino italo-svizzero è a dieci centimetri dal record estivo negativo. Che cosa sta succedendo, e che cosa potrebbe succedere, nell’acqua? Il punto sulle condizioni dei pesci e degli altri abitanti del lago, con gli esperti del Cnr e del Cantone Ticino.
Incendio di Crans-Montana: l’Italia non può costituirsi parte civile
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La Procura del Canton Vallese ha respinto la richiesta di Roma di costituirsi accusatore privato nel procedimento penale relativo al rogo di Crans-Montana. Lo Stato italiano non ha subito un “danno diretto”, secondo il Ministero pubblico. L’Italia ha presentato ricorso.
Quanto è trasparente davvero una fattura ospedaliera svizzera?
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Per legge in Svizzera ogni paziente riceve una copia delle fatture emesse a suo nome. Ma le fatture ospedaliere restano spesso difficili da decifrare per i non addetti ai lavori.
Più le cose cambiano, più restano uguali: la 79° edizione del Locarno Film Festival mantiene il proprio anticonformismo
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Il Festival del cinema di Locarno inaugura la sua 79ª edizione, conservando la singolare identità cinefila della manifestazione pur adattandosi a un panorama cinematografico in continua evoluzione.
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Mercoledì sera durante la cerimonia di apertura della 79a edizione del Locarno Film Festival l’attrice italiana Isabella Rossellini ha ricevuto l’Excellence Award, riservato alle personalità che hanno lasciato un segno nel cinema.
>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:
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Svizzera, istruzioni per l’uso
La nuova sfida energetica della Svizzera: mantenersi al fresco in un clima che si riscalda
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Estati sempre più torride aumentano il ricorso all’aria condizionata e il consumo di energia per il raffrescamento in Svizzera. Con quali implicazioni per la rete elettrica?
50 anni fa l’arresto del “traditore del secolo”, il brigadiere Jeanmaire
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Il 9 agosto 1976 venne arrestato il brigadiere in pensione Jean-Louis Jeanmaire. Accusato di aver trasmesso informazioni riservate ai servizi segreti sovietici, passò alla storia come il “traditore del secolo” in uno dei più controversi casi giudiziari svizzeri.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
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Relazioni italo-svizzere
La crisi di Ceuta accentua il protagonismo di Meloni sul dossier migratorio
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La reazione del Governo italiano a quanto avvenuto a Ceuta è analizzata con occhio critico dai media della Svizzera tedesca e francese. Questa settimana i giornali elvetici parlano anche di canzonette, spiagge e morsi misteriosi.
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