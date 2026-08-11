I servizi della settimana scelti per te

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Gli effetti invisibili del lago Maggiore così basso Questo contenuto è stato pubblicato al Il bacino italo-svizzero è a dieci centimetri dal record estivo negativo. Che cosa sta succedendo, e che cosa potrebbe succedere, nell’acqua? Il punto sulle condizioni dei pesci e degli altri abitanti del lago, con gli esperti del Cnr e del Cantone Ticino. Di più Gli effetti invisibili del lago Maggiore così basso

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Incendio di Crans-Montana: l’Italia non può costituirsi parte civile Questo contenuto è stato pubblicato al La Procura del Canton Vallese ha respinto la richiesta di Roma di costituirsi accusatore privato nel procedimento penale relativo al rogo di Crans-Montana. Lo Stato italiano non ha subito un “danno diretto”, secondo il Ministero pubblico. L’Italia ha presentato ricorso. Di più Incendio di Crans-Montana: l’Italia non può costituirsi parte civile

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Quanto è trasparente davvero una fattura ospedaliera svizzera? Questo contenuto è stato pubblicato al Per legge in Svizzera ogni paziente riceve una copia delle fatture emesse a suo nome. Ma le fatture ospedaliere restano spesso difficili da decifrare per i non addetti ai lavori. Di più Quanto è trasparente davvero una fattura ospedaliera svizzera?

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Più le cose cambiano, più restano uguali: la 79° edizione del Locarno Film Festival mantiene il proprio anticonformismo Questo contenuto è stato pubblicato al Il Festival del cinema di Locarno inaugura la sua 79ª edizione, conservando la singolare identità cinefila della manifestazione pur adattandosi a un panorama cinematografico in continua evoluzione. Di più Più le cose cambiano, più restano uguali: la 79° edizione del Locarno Film Festival mantiene il proprio anticonformismo

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Tutti i Rossellini del Locarno Film Festival Questo contenuto è stato pubblicato al Mercoledì sera durante la cerimonia di apertura della 79a edizione del Locarno Film Festival l’attrice italiana Isabella Rossellini ha ricevuto l’Excellence Award, riservato alle personalità che hanno lasciato un segno nel cinema. Di più Tutti i Rossellini del Locarno Film Festival

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Altri sviluppi Qui Svizzera Perché le colate detritiche alpine diventano più intense e imprevedibili Questo contenuto è stato pubblicato al Abbiamo intervistato sul tema Markus Stoffel, titolare della nuova cattedra di Ricerca sui rischi montani presso l’Università di Ginevra. Di più Perché le colate detritiche alpine diventano più intense e imprevedibili

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso La nuova sfida energetica della Svizzera: mantenersi al fresco in un clima che si riscalda Questo contenuto è stato pubblicato al Estati sempre più torride aumentano il ricorso all’aria condizionata e il consumo di energia per il raffrescamento in Svizzera. Con quali implicazioni per la rete elettrica? Di più La nuova sfida energetica della Svizzera: mantenersi al fresco in un clima che si riscalda

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Altri sviluppi Qui Svizzera 50 anni fa l’arresto del “traditore del secolo”, il brigadiere Jeanmaire Questo contenuto è stato pubblicato al Il 9 agosto 1976 venne arrestato il brigadiere in pensione Jean-Louis Jeanmaire. Accusato di aver trasmesso informazioni riservate ai servizi segreti sovietici, passò alla storia come il “traditore del secolo” in uno dei più controversi casi giudiziari svizzeri. Di più 50 anni fa l’arresto del “traditore del secolo”, il brigadiere Jeanmaire

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Altri sviluppi Scelti per voi Una pavese della pianura che conquista le vette della Svizzera del vino Questo contenuto è stato pubblicato al Jennifer Badino è arrivata in Svizzera un po’ per caso. Nella Confederazione è diventata una delle migliori professioniste nel mondo del vino. Di più Una pavese della pianura che conquista le vette della Svizzera del vino

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere La crisi di Ceuta accentua il protagonismo di Meloni sul dossier migratorio Questo contenuto è stato pubblicato al La reazione del Governo italiano a quanto avvenuto a Ceuta è analizzata con occhio critico dai media della Svizzera tedesca e francese. Questa settimana i giornali elvetici parlano anche di canzonette, spiagge e morsi misteriosi. Di più La crisi di Ceuta accentua il protagonismo di Meloni sul dossier migratorio

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