La televisione svizzera per l’Italia
Qui Svizzera

I servizi della settimana scelti per te

Redazione Swissinfo
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Altri sviluppi
spiaggia

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

Gli effetti invisibili del lago Maggiore così basso

Questo contenuto è stato pubblicato al Il bacino italo-svizzero è a dieci centimetri dal record estivo negativo. Che cosa sta succedendo, e che cosa potrebbe succedere, nell’acqua? Il punto sulle condizioni dei pesci e degli altri abitanti del lago, con gli esperti del Cnr e del Cantone Ticino.

Di più Gli effetti invisibili del lago Maggiore così basso
Altri sviluppi
fiori

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

Incendio di Crans-Montana: l’Italia non può costituirsi parte civile

Questo contenuto è stato pubblicato al La Procura del Canton Vallese ha respinto la richiesta di Roma di costituirsi accusatore privato nel procedimento penale relativo al rogo di Crans-Montana. Lo Stato italiano non ha subito un “danno diretto”, secondo il Ministero pubblico. L’Italia ha presentato ricorso.

Di più Incendio di Crans-Montana: l’Italia non può costituirsi parte civile
Altri sviluppi
cartello con scritta hopital

Altri sviluppi

Svizzera, istruzioni per l’uso

Quanto è trasparente davvero una fattura ospedaliera svizzera?

Questo contenuto è stato pubblicato al Per legge in Svizzera ogni paziente riceve una copia delle fatture emesse a suo nome. Ma le fatture ospedaliere restano spesso difficili da decifrare per i non addetti ai lavori.

Di più Quanto è trasparente davvero una fattura ospedaliera svizzera?
Altri sviluppi
Una scena dal Festival del cinema di Locarno

Altri sviluppi

Svizzera, istruzioni per l’uso

Più le cose cambiano, più restano uguali: la 79° edizione del Locarno Film Festival mantiene il proprio anticonformismo

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Festival del cinema di Locarno inaugura la sua 79ª edizione, conservando la singolare identità cinefila della manifestazione pur adattandosi a un panorama cinematografico in continua evoluzione.

Di più Più le cose cambiano, più restano uguali: la 79° edizione del Locarno Film Festival mantiene il proprio anticonformismo
Altri sviluppi
Isabella Rossellini sul palco di Piazza Grande a Locarno con il premio Excellence Award 2026.

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

Tutti i Rossellini del Locarno Film Festival

Questo contenuto è stato pubblicato al Mercoledì sera durante la cerimonia di apertura della 79a edizione del Locarno Film Festival l’attrice italiana Isabella Rossellini ha ricevuto l’Excellence Award, riservato alle personalità che hanno lasciato un segno nel cinema.

Di più Tutti i Rossellini del Locarno Film Festival
Altri sviluppi

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi
Altri sviluppi
Il brigadiere Jenamaire

Altri sviluppi

Qui Svizzera

50 anni fa l’arresto del “traditore del secolo”, il brigadiere Jeanmaire

Questo contenuto è stato pubblicato al Il 9 agosto 1976 venne arrestato il brigadiere in pensione Jean-Louis Jeanmaire. Accusato di aver trasmesso informazioni riservate ai servizi segreti sovietici, passò alla storia come il “traditore del secolo” in uno dei più controversi casi giudiziari svizzeri.

Di più 50 anni fa l’arresto del “traditore del secolo”, il brigadiere Jeanmaire
Altri sviluppi

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi
persone in riva al mare

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

La crisi di Ceuta accentua il protagonismo di Meloni sul dossier migratorio

Questo contenuto è stato pubblicato al La reazione del Governo italiano a quanto avvenuto a Ceuta è analizzata con occhio critico dai media della Svizzera tedesca e francese. Questa settimana i giornali elvetici parlano anche di canzonette, spiagge e morsi misteriosi.

Di più La crisi di Ceuta accentua il protagonismo di Meloni sul dossier migratorio

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR