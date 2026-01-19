I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Pompieri per dovere, non per mestiere: il segreto – e le crepe – del sistema svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera il 98% del corpo pompieri è costituito da cittadini e cittadine di milizia che lasciano il lavoro per correre a spegnere un incendio. Un dovere civico, spesso obbligatorio, che svela un modello di Stato basato sulla partecipazione attiva dei suoi abitanti. Di più Pompieri per dovere, non per mestiere: il segreto – e le crepe – del sistema svizzero

Altri sviluppi Qui Svizzera Crans-Montana, chiesto un procuratore straordinario tra critiche e sospetti Questo contenuto è stato pubblicato al L’indagine sulla tragica notte del Constellation è a un bivio. La richiesta formale di un magistrato esterno al Cantone arriva dopo settimane di polemiche sulla gestione della Procura vallesana, accusata di lentezza e scarsa trasparenza. Di più Crans-Montana, chiesto un procuratore straordinario tra critiche e sospetti

Altri sviluppi Qui Svizzera Svizzera 2038: una candidatura olimpica che unisce un intero Paese Questo contenuto è stato pubblicato al Cent’anni dopo le prime due e uniche Olimpiadi invernali ospitate a St. Moritz (1928 e 1948), la Svizzera punta a organizzare i suoi terzi Giochi. Questa volta con una visione innovativa che promette di ridefinire il futuro dei grandi eventi sportivi. Di più Svizzera 2038: una candidatura olimpica che unisce un intero Paese

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Imposizione individuale al voto: verso lo stesso regime fiscale per coppie sposate e conviventi? Questo contenuto è stato pubblicato al Approvata dal Parlamento, la riforma punta alla fine della penalizzazione fiscale del matrimonio. Contrari gli ambienti conservatori. Di più Imposizione individuale al voto: verso lo stesso regime fiscale per coppie sposate e conviventi?

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso L’iniziativa SSR in breve Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa SSR vuole ridurre il canone ed esonerare le aziende dal pagamento. Chi la promuove parla di alleggerimento per famiglie e imprese, mentre chi si oppone teme un indebolimento della Svizzera. Di più L’iniziativa SSR in breve

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Punizioni e bizzarrie del Codice della strada svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al È fra i più dettagliati e severi del continente. E rispecchia alcune magnifiche ossessioni tipiche della mentalità e dei costumi elvetici. Di più Punizioni e bizzarrie del Codice della strada svizzero

Altri sviluppi Cultura e dintorni Monica Piffaretti e il desiderio di raccontare una nuova generazione Questo contenuto è stato pubblicato al Per Monica Piffaretti la narrativa è stata una quasi naturale evoluzione del giornalismo. Economista di formazione, dopo essere stata corrispondente parlamentare da Berna per il Corriere del Ticino e direttrice del quotidiano laRegione ha deciso di trasformare quella che per lei era sempre stata una passione privata in un’estensione della propria professione. Di più Monica Piffaretti e il desiderio di raccontare una nuova generazione

Altri sviluppi Qui Svizzera Crans-Montana, arrestato il proprietario del bar Questo contenuto è stato pubblicato al Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation, luogo del tragico incendio che a Capodanno è costato la vita a 40 giovani (116 le persone ferite), è stato arrestato venerdì. Di più Crans-Montana, arrestato il proprietario del bar

Altri sviluppi Qui Svizzera Animali domestici più amati in Italia che Svizzera, cani in primis Questo contenuto è stato pubblicato al L’Italia è il paese della vicina Europa in cui gli animali domestici sono più diffusi, mentre in Svizzera se ne fa in maggioranza a meno: è quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi dal colosso del commercio online elvetico Galaxus. Di più Animali domestici più amati in Italia che Svizzera, cani in primis

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere 5G in Italia, l’alleanza strategica tra Swisscom e TIM Questo contenuto è stato pubblicato al Un accordo preliminare destinato a ridisegnare la mappa del 5G in Italia è stato annunciato il 7 gennaio 2026, vedendo come protagoniste le filiali italiane di Swisscom, Fastweb e Vodafone, e il principale gruppo di telecomunicazioni nazionale, TIM. Di più 5G in Italia, l’alleanza strategica tra Swisscom e TIM

Altri sviluppi Qui Italia La giustizia italiana, dalla tragedia di Crans-Montana a Chiara Ferragni Questo contenuto è stato pubblicato al I media svizzeri scrutano l’Italia con uno sguardo che oscilla tra fascino e scetticismo. Dalle tensioni diplomatiche per la tragedia di Crans-Montana fino all’assoluzione dell’influencer Chiara Ferragni nel caso del pandorogate. Di più La giustizia italiana, dalla tragedia di Crans-Montana a Chiara Ferragni

