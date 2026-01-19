I servizi della settimana scelti per te

Pompieri per dovere, non per mestiere: il segreto – e le crepe – del sistema svizzero
Questo contenuto è stato pubblicato al
In Svizzera il 98% del corpo pompieri è costituito da cittadini e cittadine di milizia che lasciano il lavoro per correre a spegnere un incendio. Un dovere civico, spesso obbligatorio, che svela un modello di Stato basato sulla partecipazione attiva dei suoi abitanti.
Crans-Montana, chiesto un procuratore straordinario tra critiche e sospetti
Questo contenuto è stato pubblicato al
L’indagine sulla tragica notte del Constellation è a un bivio. La richiesta formale di un magistrato esterno al Cantone arriva dopo settimane di polemiche sulla gestione della Procura vallesana, accusata di lentezza e scarsa trasparenza.
Svizzera 2038: una candidatura olimpica che unisce un intero Paese
Questo contenuto è stato pubblicato al
Cent’anni dopo le prime due e uniche Olimpiadi invernali ospitate a St. Moritz (1928 e 1948), la Svizzera punta a organizzare i suoi terzi Giochi. Questa volta con una visione innovativa che promette di ridefinire il futuro dei grandi eventi sportivi.
Questo contenuto è stato pubblicato al
L’iniziativa SSR vuole ridurre il canone ed esonerare le aziende dal pagamento. Chi la promuove parla di alleggerimento per famiglie e imprese, mentre chi si oppone teme un indebolimento della Svizzera.
Monica Piffaretti e il desiderio di raccontare una nuova generazione
Questo contenuto è stato pubblicato al
Per Monica Piffaretti la narrativa è stata una quasi naturale evoluzione del giornalismo. Economista di formazione, dopo essere stata corrispondente parlamentare da Berna per il Corriere del Ticino e direttrice del quotidiano laRegione ha deciso di trasformare quella che per lei era sempre stata una passione privata in un’estensione della propria professione.
>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Qui Svizzera
Crans-Montana, arrestato il proprietario del bar
Questo contenuto è stato pubblicato al
Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation, luogo del tragico incendio che a Capodanno è costato la vita a 40 giovani (116 le persone ferite), è stato arrestato venerdì.
Animali domestici più amati in Italia che Svizzera, cani in primis
Questo contenuto è stato pubblicato al
L’Italia è il paese della vicina Europa in cui gli animali domestici sono più diffusi, mentre in Svizzera se ne fa in maggioranza a meno: è quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi dal colosso del commercio online elvetico Galaxus.
5G in Italia, l’alleanza strategica tra Swisscom e TIM
Questo contenuto è stato pubblicato al
Un accordo preliminare destinato a ridisegnare la mappa del 5G in Italia è stato annunciato il 7 gennaio 2026, vedendo come protagoniste le filiali italiane di Swisscom, Fastweb e Vodafone, e il principale gruppo di telecomunicazioni nazionale, TIM.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Qui Italia
La giustizia italiana, dalla tragedia di Crans-Montana a Chiara Ferragni
Questo contenuto è stato pubblicato al
I media svizzeri scrutano l’Italia con uno sguardo che oscilla tra fascino e scetticismo. Dalle tensioni diplomatiche per la tragedia di Crans-Montana fino all’assoluzione dell’influencer Chiara Ferragni nel caso del pandorogate.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.