L’iniziativa SSR in breve 

Nello studio dell'unità aziendale SRF nella Svizzera tedesca. Keystone / Michael Buholzer

L’iniziativa "200 franchi bastano!" vuole ridurre il canone della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) ed esentare del tutto le aziende dal pagamento. Chi si oppone ritiena la proposta troppo drastica. In ballo, secondo il campo per il “no”, c’è la coesione nazionale e la democrazia.

L’iniziativa SSR è una delle quattro proposte su cui l’elettorato svizzero si esprimerà in votazione l’8 marzo

Chi ha lanciato l’iniziativa SSR?

L’iniziativa SSR, intitolata “200 franchi bastano!”Collegamento esterno, è il secondo tentativo di frenare il finanziamento della Società svizzera di radiotelevisione (SSR). Il primo tentativo è stato l’iniziativa “No Billag”, che il popolo ha respinto con oltre il 71% dei voti nel 2018. Questa proposta avrebbe portato all’abolizione completa del canone della SSR.

Gli stessi gruppi hanno poi lanciato un’iniziativa che chiede la riduzione del canone. Rispetto all’iniziativa “No Billag”, quest’ultima appare meno radicale.

Dietro all’iniziativa c’è un comitato composto da esponenti dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), dall’Unione svizzera delle arti e dei mestieri e da parti del Partito liberale radicale (PLR, destra liberale). Le loro motivazioni sono in parte politiche e in parte economiche. Mentre l’UDC contesta principalmente la struttura e l’orientamento della SSR, il PLR e il mondo economico criticano il fatto che anche le aziende sono soggette a tasse.

Cosa propone l’iniziativa nello specifico?

Il comitato iniziatore vuole che in futuro la Confederazione riscuota un canone per i media di 200 franchi all’anno, ma solo dalle famiglie. Attualmente questa tassa ammonta a 335 franchi. Per le imprese è significativamente più alto, a seconda del fatturato. L’iniziativa chiede che in futuro queste ultime siano completamente esentate dal prelievo.

Secondo il testo dell’iniziativa, inoltre, l’importo totale del gettito del canone non dovrebbe aumentare in caso di incremento del numero di famiglie in Svizzera. Al contrario, le tasse dovrebbero essere ridotte di conseguenza.

Non dovrebbero invece cambiare le quote del canone destinate alle regioni linguistiche. L’iniziativa stabilisce inoltre che la riduzione del canone non debba avvenire a scapito delle imprese mediatiche private, che continuerebbero a ricevere lo stesso ammontare dei fondi di oggi.

Come viene finanziata attualmente la SSR?

Il budget annuale della SSR ammonta a 1,56 miliardi di franchi. Il contributo del canone è di poco inferiore a 1,3 miliardi di franchi (dati relativi al 2024). La SSR è quindi finanziata per l’83% dal canone radiotelevisivo obbligatorio. Le entrate commerciali rappresentano il 13% e provengono principalmente da pubblicità e sponsorizzazioni.

Le altre entrate corrispondono al 4% del budget totale, di cui una parte è costituita dai fondi della Confederazione per il mandato estero della SSR. Swissinfo, ad esempio, la più piccola unità della SSR, è finanziata per metà da questo mandato.

Le singole unità aziendali nelle varie parti del Paese ricevono finanziamenti dalla società principale, la SSR, secondo una formula di distribuzione regionale. Questo riequilibra i proventi e le spese tra le regioni linguistiche.

Dei 930 milioni di franchi ricevuti dalla Svizzera tedesca, 370 milioni sono ridistribuiti secondo questa formula. Nella Svizzera francese, ad esempio, la RTS riceve il 32% del budget della SSR, pur generando solo il 23% delle entrate. La Svizzera italiana (Ticino e parte dei Grigioni) beneficia ancora di più di questa perequazione: la RSI riceve il 22% del budget, ma solo il 4% delle entrate proviene dalla regione italofona.

La SSR utilizza l’intero budget per produrre 17 programmi radiofonici e 7 televisivi in quattro regioni linguistiche, oltre a offerte online come Swissinfo e tvsvizzera.it. “Il nostro multilinguismo rappresenta circa il 40% dei nostri costi”, scrive la SSR.

Come si è evoluto il canone?

Negli ultimi anni la tariffa del canone è stata notevolmente ridotta. In vista del voto per l’iniziativa “No Billag”, il Consiglio federale ha ridotto il canone annuale per i media da 451 franchi per le economie domestiche a 365 franchi nel 2019. Nel 2021, il canone è stato nuovamente ridotto all’attuale livello di 335 franchi. In questa fase, il Consiglio federale ha anche esentato dal versamento le aziende più piccole.

Nel 2024, il Governo nazionale ha annunciato la prossima riduzione: a partire dal 2027, la tassa sarà gradualmente ridotta a 300 franchi e le imprese più piccole saranno completamente esentate. Questa è la risposta diretta del Consiglio federale all’iniziativa “200 franchi bastano!”.

Albert Rösti, il ministro a capo del Dipartimento delle comunicazioni (DATEC), ritiene questo abbassamento del canone giustificabile, al fine di scongiurare l’adozione dell’iniziativa 200 franchi.

La sala regia della SSR nello studio di Palazzo federale a Berna. Keystone / Alessandro Della Valle

Tuttavia, questa riduzione richiede già sforzi enormi alla SSR, che ha dovuto lanciare un piano di trasformazione e di risparmio per prepararsi alle sfide future.

A partire dal 2029, la SSR prevede una riduzione delle entrate di 270 milioni di franchi all’anno e 900 posti di lavoro a tempo pieno potrebbero andare persi.

Quali sono gli argomenti di chi promuove l’iniziativa SSR?

Il fulcro della campagna a favore è la potenziale riduzione del canone per le economie domestiche svizzere. Oltre all’aumento del costo della vita, secondo il comitato iniziatore è necessario un adeguamento del canone radiotelevisivo perché “sempre meno persone consumano i contenuti della SSR”. Questo vale in particolare per le giovani generazioni, che tendono a preferire piattaforme come Netflix o YouTube, afferma il campo per il “sì”.

Inoltre, chi è a favore dell’iniziativa definisce “una doppia imposizione ingiusta” il fatto che anche le aziende sono tenute a pagare il canone, poiché “un’impresa non può consumare contenuti mediatici”.

Tuttavia, il campo del “sì” non nasconde la sua insoddisfazione per il palinsesto dei canali della SSR e vuole “costringere la SSR a tornare al suo mandato di base”Collegamento esterno. Critica sia i formati di informazione che quelli di intrattenimento. Ritiene che il mandato di base sia legittimamente adempiuto solo da quei programmi che “forniscono un servizio indispensabile alla collettività”.

Gli 850 milioni di franchi rimanenti dopo il taglio sarebbero più che sufficienti per tale mandato, afferma il comitato iniziatore. Inoltre, il panorama dei media privati in Svizzera è abbastanza vivace e diversificato da offrire alla popolazione svizzera un orientamento politico.

Quali sono gli argomenti di chi si oppone all’iniziativa?

Il campo del “no” afferma che un taglio così radicale delle entrate minaccerebbe la “diversità e la qualità del servizio pubblico mediatico in Svizzera”.

Con lo slogan “L’iniziativa anti-SSR indebolisce la Svizzera”, chi è contro la proposta sottolinea l’importanza di un’informazione affidabile e attendibile per la democrazia svizzera e la coesione delle sue regioni.

La SSR è l’unica organizzazione mediatica per tutta la Svizzera. È anche l’unica azienda che, grazie al finanziamento proveniente dal canone, non deve tenere conto del numero di clic o degli interessi dei proprietari. È quindi garante di un’informazione indipendente e di qualità al servizio del pubblico.

Per quanto riguarda il criticato prelievo sui media nei confronti delle aziende, la SSR scrive che l’economia svizzera beneficia dei servizi della SSR.

In relazione al panorama mediatico svizzero, la direttrice generale della SSR Susanne Wille afferma che un indebolimento della SSR non rafforzerebbe nessuno. “Questo denaro non tornerebbe mai indietro. Ciò non colpirebbe solo la SSR, ma l’intero sistema. A beneficiarne sarebbero attori stranieri”, afferma Wille.

Indicazioni di voto sull’iniziativa SSR

No

Consiglio federale e Parlamento

PS, Centro, Verdi, Verdi liberali

Diverse associazioni sportive, Associazione dei comuni

Sì

UDC, Giovani PLR

Unione svizzera delle arti e dei mestieri

Nessuna indicazione di voto / astensione per ora

PLR

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 14 gennaio 2026:

