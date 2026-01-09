Crans-Montana, arrestato il proprietario del bar

Jacques e Jessica Moretti, i gestori del bar Le Constellation. Keystone / Alessandro Della Valle

Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation, luogo del tragico incendio che a Capodanno è costato la vita a 40 giovani (116 le persone ferite), è stato arrestato venerdì.

Venerdì mattina la coppia che gestisce il bar Le Constellation, teatro della tragedia consumatasi la notte di Capodanno (40 persone morte e 116 ferite in seguito all’incendio scoppiato a causa di una candela pirotecnica su una bottiglia di champagne), è stata sentita per la prima volta dal Ministero pubblico vallesano in qualità d’imputati. In seguito il marito, Jacques Moretti, è stato posto in arresto.

Ad anticiparlo sono i siti Léman Bleu e quello del quotidiano romando 24 Heures, che precisano che per l’uomo continua a valere la presunzione d’innocenza. La notizia è poi stata confermata dalla Radotelevisione della Svizzera romanda RTS, che ha scritto che gli inviati presenti sul posto hanno effettivamente visto il marito di Jessica, l’altra proprietaria del locale, essere portato via da un furgone della polizia.

La decisione dell’arresto, scrive RSI Info, deve ora essere confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. La coppia, ricordiamo, era stata finora lasciata a piede libero. La decisione di arrestare il marito, scrive sempre 24 Heures, è stata motivata dal potenziale rischio di fuga.

