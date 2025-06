I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi

Questo contenuto è stato pubblicato al La lingua giuridica ha un suo lessico tecnico, diverso da quello usato nella vita di tutti i giorni. Questo centro di competenze non si vuole però rivolgere unicamente a giuriste e giuristi, ma alla società tutta. Ne abbiamo parlato con la direttrice Iole Fargnoli.

Questo contenuto è stato pubblicato al I Grigioni per un quarto di secolo, dal 1900 al 1925, bandirono completamente le automobili dal proprio territorio. Una storia singolare che si concluse esattamente cento anni fa grazie a una votazione popolare, la decima sul tema.

Questo contenuto è stato pubblicato al Il morbillo, una malattia che sembrava vicina all’eradicazione, è tornato a diffondersi. In Svizzera una crisi appare improbabile, ma le autorità sanitarie invitano a non abbassare la guardia.

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024 il numero di ore passate in colonna è cresciuto di quasi il 14%. L’autostrada A2, da Chiasso a Basilea attraverso il San Gottardo, si conferma uno dei punti più critici.

Questo contenuto è stato pubblicato al Le comunicazioni degli ultimi mesi preoccupano il mondo sindacale e le associazioni economiche. Le condizioni quadro per il mondo economico sono ancora buone, ma il pericolo di parziale deindustrializzazione esiste e non va sottovalutato. Il reportage di Falò.

Questo contenuto è stato pubblicato al Mercoledì è stata depositata in Parlamento una petizione che chiede al Governo federale di bloccare l’acquisto dei caccia statunitensi F-35 A.

Il permafrost si scongela in fretta in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Il permafrost – suolo che resta ghiacciato per almeno due anni consecutivi – si sta scongelando sempre più velocemente nelle Alpi svizzere. Inoltre, la sua temperatura non è mai stata così alta come nell’anno idrologico 2024.

