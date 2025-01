Travolte da una valanga, sopravvivono due sciatrici nei Grigioni

Altri sviluppi Tentava di passare il confine con articoli in pelle di animali protetti, denunciato Questo contenuto è stato pubblicato al Un 25enne ha tentato di entrare in Italia dalla Svizzera con accessori fabbricati in Svizzera con pelli di animali protetti. Di più Tentava di passare il confine con articoli in pelle di animali protetti, denunciato

Altri sviluppi La religione più diffusa in Svizzera è… quella di chi non crede Questo contenuto è stato pubblicato al Nel panorama elvetico delle religioni, il gruppo di popolazione più numeroso nel 2023 era quello di chi non ha un'appartenenza religiosa (35,6%). Di più La religione più diffusa in Svizzera è… quella di chi non crede

Altri sviluppi Treni svizzeri mai così puntuali come nel 2024 Questo contenuto è stato pubblicato al Il 2024 è stato un anno record per le FFS in termini di puntualità dei treni: il 93,2% dei convogli sono risultati in orario, contro il 92,5% dell'anno precedente. Soprattutto Svizzera occidentale e Ticino sono riusciti a migliorare la situazione. Di più Treni svizzeri mai così puntuali come nel 2024

Altri sviluppi Non si bada a spese per i propri animali domestici in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera è uno dei Paesi che spende di più per affrontare le spese legate agli animali domestici. Di più Non si bada a spese per i propri animali domestici in Svizzera

Altri sviluppi Romeo Lacher dice addio a BNS e Julius Bär Questo contenuto è stato pubblicato al Romeo Lacher dice addio contemporaneamente a Julius Bär e alla Banca nazionale svizzera (BNS). Il dirigente ha infatti annunciato le proprie dimissioni sia dall'istituto di credito zurighese che dalla banca centrale elvetica. Di più Romeo Lacher dice addio a BNS e Julius Bär

Altri sviluppi Karin Keller-Sutter: “Bisogna mantenere vivo il ricordo della Shoah” Questo contenuto è stato pubblicato al In occasione della commemorazione per gli 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, la presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, si è detta scossa per i rigurgiti di antisemitismo. Di più Karin Keller-Sutter: “Bisogna mantenere vivo il ricordo della Shoah”

Altri sviluppi Berna, dispiegato un grande dispositivo sicurezza per l’apertura del processo a un gruppo di biker Questo contenuto è stato pubblicato al Importanti misure di sicurezza per un processo d'appello apertosi oggi a Berna. L'Alta corte è chiamata ad esaminare i ricorsi di otto motociclisti condannati in primo grado per aver preso parte a un sanguinoso scontro tra bande rivali di biker a Belp (BE) nel 2019. Di più Berna, dispiegato un grande dispositivo sicurezza per l’apertura del processo a un gruppo di biker

Altri sviluppi Karin Keller-Sutter presente alla cerimonia in occasione degli 80 anni dalla liberazione di Auschwitz Questo contenuto è stato pubblicato al Sono passati esattamente 80 anni da quando, il 27 gennaio 1945, le truppe sovietiche entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz, nel sud della Polonia. Di più Karin Keller-Sutter presente alla cerimonia in occasione degli 80 anni dalla liberazione di Auschwitz

Altri sviluppi Il capo dell’esercito svizzero Thomas Süssli si ammette inquieto per sette progetti Questo contenuto è stato pubblicato al Il capo dell'esercito Thomas Süssli condivide le preoccupazioni della Delegazione delle finanze (DelFin) in merito ai rischi che gravano su diversi progetti militari. Di più Il capo dell’esercito svizzero Thomas Süssli si ammette inquieto per sette progetti