Valanga ad Arosa, morta la snowboarder Sophie Hediger

Keystone / Mayk Wendt

Cordoglio nel mondo sportivo svizzero. La snowboarder rimasta sotto una valanga ieri ad Arosa mentre praticava fuori pista è l'atleta zurighese Sophie Hediger. La 26enne, della nazionale di snowboard cross, è deceduta sul luogo dell'incidente.

2 minuti

Keystone-ATS

Hediger aveva trovato in Arosa una seconda patria ed è deceduta “facendo freeride, un suo amato hobby”, ha indicato Swiss-Ski in una nota odierna. La giovane era la compagna del giocatore dell’Hockey Club Ambrì Piotta Dario Wüthrich, si legge in un comunicato odierno della squadra leventinese, che si unisce al dolore del suo difensore e della famiglia di Hediger.

Verso le 13:15 la snowboarder 26enne, accompagnata da un altra persona, si è avventurata su una pista chiusa del comprensorio sciistico, si legge nella nota della polizia cantonale grigionese. I due sono poi andati fuori dalle demarcazioni, dove Hediger è stata travolta da una valanga.

Il suo compagno ha subito allertato i soccorsi, mettendosi alla ricerca. Verso le 15:30, Hediger è stata localizzata e liberata dalla massa di neve. I tentativi di rianimazione non hanno però avuto esito positivo e la 26enne è stata dichiarata morta, indica la polizia.

Sul posto, fra gli altri, sono intervenuti soccorritori del Club alpino svizzero (CAS), cani da valanga e la Rega. La procura unitamente agli inquirenti ha avviato un’inchiesta.

La scorsa stagione Hediger era arrivata per la prima volta sul podio nella coppa del mondo. Nella prova principale di St. Moritz era giunta seconda; uno dei suoi sogni era di aggiudicarsi una medaglia il prossimo marzo ai Campionati mondiali di freestyle nella nota località engadinese. La giovane atleta aveva partecipato ai Giochi olimpici invernali del 2022 a Pechino.

“Siamo sconvolti e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Sophie, alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze”, ha detto dal canto suo il CEO di Swiss-Ski Walter Reusser, citato nella nota.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative