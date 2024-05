La Russia apre un secondo fronte nel nord dell’Ucraina

Le forze di Mosca stanno aprendo una secondo fronte nel nord dell'Ucraina attaccando direttamente dal territorio russo, Gli attacchi nel nord della regione ucraina di Kharkiv sono però stati respinti. Come conferma il governatore Oleg Sinegubov, non ci sono state neppure perdite di territorio. "Il nemico ha lanciato una nuova ondata di operazioni nel nord di Kharkiv, le nostre brigate hanno affrontato il nemico e gli attacchi sono stati respinti. Non ci sono state ancora perdite di territorio", ha affermato Sinegubov.