Dagli USA 60 miliardi di aiuti militari per l’Ucraina

Dopo mesi di stallo la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha dato un importante via libera agli aiuti per Ucraina, Israele e altri alleati di Washington. La strada per l’invio delle armi a lungo richieste da Kiev appare ormai in discesa. Con 311 voti favorevoli e 122 contrari, è stato approvato l'invio di 60 miliardi di dollari in assistenza militare all’Ucraina. Il "sì" per una volta ha visto coinvolti rappresentanti di entrambi i partiti statunitensi. La Casa Bianca ha assicurato che gli aiuti partiranno appena terminato l’iter al Congresso, e la stessa cosa vale per gli altri fondi votati definitivamente alla Camera: 17 miliardi di materiale militare per Israele, 9 di aiuti umanitari a Gaza, fondi per Taiwan e una serie di altre misure legate alla sicurezza nazionale.