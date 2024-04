Luce verde agli aiuti USA a Ucraina e Israele

Il Congresso degli Stati Uniti ha dato il via libera definitivo, dopo lunghe discussioni, al controverso pacchetto per la sicurezza. Con il voto di martedì del Senato - cui hanno aderito anche diversi esponenti repubblicani - vengono stanziati 95 miliardi di dollari che saranno destinati soprattutto all'Ucraina (60 miliardi) e a Israele (26 miliardi), e, in misura minore, a Taiwan (8 miliardi).